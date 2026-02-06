Il giovane talento classe 2008 Alessio Baralla passato al Como nei giorni scorsi ha dedicato un messaggio di saluto all’Empoli attraverso la propria pagina social di Instagram:

Sono arrivato qui come un ragazzino di 14 anni, lasciando casa e famiglia per inseguire il mio sogno. Oggi, sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come uomo vivendo momenti incredibili che a parole non posso descrivere, ho fatto anche amici per la vita. Grazie a tutti gli allenatori, fisioterapisti, magazzinieri, preparatori, tutor, direttori per avermi aiutato a crescere.

Sarò per sempre grato per il tempo che ho passato qui Empoli Fc