Due gare in pochi giorni al Carlo Castellani Computer Gross Arena da vivere insieme a noi a prezzo speciale in Maratona Superiore!

MARATONA SUPERIORE INTERO RIDOTTO UNDER 14 SPECIAL PACK € 22,00 € 17,00 OMAGGIO EMPOLI-JUVE STABIA € 13,00 € 10,00 EMPOLI-REGGIANA € 20,00 € 15,00 RISPARMIO SPECIAL PACK 33,33 % 32,00 %

In occasione delle sfide casalinghe contro Juve Stabia (mercoledì 11 febbraio alle ore 20.00) e Reggiana (domenica 15 febbraio alle ore 17.15) per il solo settore di Maratona Superiore sarà possibile acquistare un pack a prezzo speciale. Lo Special Pack sarà disponibile all’Empoli Store, all’Unione Clubs Azzurri, nei punti vendita VivaTicket della Regione Toscana oppure online al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (utilizzando la modalità “stampa a casa”, con l’autodichiarazione di residenza). Sarà inoltre attiva la biglietteria virtuale, utilizzando il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

La vendita dello Special Pack sarà riservata ai residenti nella Regione Toscana.

La tariffa ridotto è valida per gli Under 18 (nati dal 12-02-2008), gli Over 65 (nati prima del 12-02-1961), donne e le persone con un grado di invalidità superiore al 60% (in quest’ultimo caso, i biglietti sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).

UNDER 14 – Per ritirare il biglietto Under 14 (nati dal 12-02-2012) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili, fino ad esaurimento dei settori, presso i punti vendita speciali Empoli Store e Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione (se online) o esibizione (se presso ricevitorie) di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).

