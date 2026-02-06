Campionato Primavera 2
18a giornata
Cosenza – EMPOLI
Sabato 7 febbraio – ore 14.00
A Cosenza – Campo Sportivo Marca
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Ascoli
|–
|Salernitana
|Sabato 7 febbraio
|11.00
|Avellino
|–
|Pescara
|Sabato 7 febbraio
|14.30
|Bari
|–
|Spezia
|Sabato 7 febbraio
|14.30
|Catanzaro
|–
|Ternana
|Sabato 7 febbraio
|14.30
|Crotone
|–
|Pisa
|Sabato 7 febbraio
|11.30
|Monopoli
|–
|Perugia
|Sabato 7 febbraio
|15.00
|Palermo
|–
|Benevento
|Sabato 7 febbraio
|11.00
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 16a Giornata
Lecce – EMPOLI
Domenica 8 febbraio – ore 11.00
A Cavallino (LE) – “Kick Off”
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 17a Giornata
EMPOLI – Lecce
Domenica 8 febbraio – ore xxxxxx
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
–
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 17a Giornata
EMPOLI – Lecce
Domenica 8 febbraio – ore 11.00
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro