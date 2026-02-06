Campionato Primavera 2

18a giornata

 

Cosenza – EMPOLI

Sabato 7 febbraio   – ore 14.00

A Cosenza – Campo Sportivo Marca

 

GARA GIORNO ORA
Ascoli Salernitana Sabato 7 febbraio 11.00
Avellino Pescara Sabato 7 febbraio 14.30
Bari Spezia Sabato 7 febbraio 14.30
Catanzaro Ternana Sabato 7 febbraio 14.30
Crotone Pisa Sabato 7 febbraio 11.30
Monopoli Perugia Sabato 7 febbraio 15.00
Palermo Benevento Sabato 7 febbraio 11.00

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 16a Giornata

Lecce – EMPOLI

Domenica 8 febbraio –  ore 11.00

A Cavallino (LE) – “Kick Off”

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 17a Giornata

EMPOLI – Lecce

Domenica 8 febbraio –  ore xxxxxx

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 17a Giornata

EMPOLI – Lecce

Domenica 8 febbraio –  ore 11.00

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

Fabrizio Fioravanti

