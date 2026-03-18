Empoli Football Club comunica che sono in vendita i tagliandi per Empoli-Pescara, trentaduesima giornata di Serie BKT 2025/26 in programma domenica 22 marzo alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli.

MODALITÀ DI VENDITA

Come da disposizione delle autorità competenti in materia, la vendita dei biglietti dei settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Maratona Inferiore è vietata ai residenti nella provincia di Pescara e non sarà attiva nei punti vendita sempre della provincia di Pescara.

La vendita dei tagliandi è attiva presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket, ad eccezione dei punti vendita della Provincia di Pescara oppure online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php (con la sola modalità stampa a casa, necessaria l’autodichiarazione di residenza ed anche in questa modalità è vietata la vendita ai residenti nella Provincia di Pescara).

La tariffa Ridotto è valida per gli Under 21 (nati dopo il giorno 23/03/2005), gli Over 65 (nati prima del giorno 23/03/1961), per le donne e per le persone con un grado di invalidità dal 60% al 79% (per quest’ultima categoria i tagliandi sono disponibili solamente presso i punti vendita speciali Empoli Store ed Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302).

OMAGGIO UNDER 14 – Gli Under 14, nati dopo il giorno 23/03/2012, avranno diritto ad un biglietto omaggio per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Maratona Inferiore. Per ritirare il biglietto Under 14 (nati dopo il giorno 01/03/2012) è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli. Biglietti disponibili, fino ad esaurimento dei settori, nei punti vendita VivaTicket, online collegandosi al sito https://empolifc.vivaticket.it/index.php(con la sola modalità stampa a casa), nei punti vendita speciali Empoli Store e Unione Club Azzurri oppure utilizzando la nostra biglietteria virtuale con il servizio WhatsApp 3791260302.



Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge, con Empoli Football Club che non risponderà di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive l’acquisto dei tagliandi è consentito solamente previa indicazione (se online) o esibizione (se presso ricevitorie) di documento di identità in cui si evinca la residenza del titolare del biglietto (la Patente di Guida non indica la residenza).





PREZZI

SETTORI INTERO RIDOTTO UNDER 14 POLTRONISSIMA € 65,00 € 45,00 OMAGGIO POLTRONA € 45,00 € 35,00 OMAGGIO TRIBUNA INFERIORE € 30,00 € 25,00 OMAGGIO MARATONA SUPERIORE € 15,00 € 10,00 OMAGGIO MARATONA INFERIORE € 10,00 € 5,00 OMAGGIO CURVA SUD OSPITI SETTORE NON IN VENDITA

EMPOLI STORE (Piazza della Vittoria, Empoli)

Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Da giovedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

UNIONE CLUBS AZZURRI (Via delle Olimpiadi, Empoli)

Da mercoledì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30

Il giorno gara, eventuali tagliandi disponibili saranno in vendita presse le biglietterie dello stadio, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 13.30 fino all’inizio della partita. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

COME RIVENDERE L’ABBONAMENTO

La piattaforma di riferimento è Vivaticket, al sito empolifc.vivaticket.it, con l’organizzatore dell’evento che può andare a rendere immediatamente disponibile il biglietto una volta comunicata l’indisponibilità. La cessione del posto permetterà all’abbonato di ricevere una percentuale pari al 40% del prezzo di vendita per la gara in quel settore sulla rivendita: la percentuale riconosciuta al tifoso non sarà un rimborso monetario ma un credito su Wallet digitale (Moneycard) utilizzabile sul sistema di biglietteria come modalità di pagamento parziale o totale su nuovi biglietti o abbonamenti futuri per le gare dell’Empoli Football Club. Qualora il tuo posto non venisse rivenduto ti sarà restituito il girono della partita.

Per rivedere l’abbonamento visita la pagina dedicata sul nostro sito: https://www.empolifc.it/rivendita-abbonamento

SETTORE OSPITI – Come da provvedimento del Ministero dell’Interno del 9 marzo 2026, il settore di Curva Sud riservato ai tifosi ospiti resterà chiuso

Empoli Fc

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