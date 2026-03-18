Il pareggio ottenuto ieri sul campo dello Spezia porta a dodici le gare consecutive senza vittoria per l’Empoli. Un dato che pesa, e che soprattutto rappresenta un nuovo record negativo nella storia azzurra in Serie B. Mai, infatti, l’Empoli aveva fatto registrare una striscia così lunga senza successi in questa categoria. In Serie A invece esiste una striscia più lunga. Dodici partite in cui sono arrivati sei pareggi e sei sconfitte, numeri che fotografano in maniera piuttosto chiara il momento attraversato dalla squadra. Il precedente primato negativo era fermo a undici gare consecutive senza vittorie, un dato che si era verificato in due occasioni.

La prima risale addirittura alla stagione 1949-1950, quando l’Empoli non riuscì a vincere nelle prime undici giornate di campionato, trovando poi il primo successo alla dodicesima con un 1-0 contro il Napoli. La seconda volta è molto più recente ed è legata alla stagione 2011-2012, una delle più complicate nella storia del club in Serie B. In quell’annata, poi conclusa con la salvezza ottenuta attraverso il play-out contro il Vicenza, gli azzurri infilarono una serie di undici partite senza vittoria. La striscia iniziò alla diciannovesima giornata, dopo il successo interno per 3-2 contro l’Ascoli, con la sconfitta per 1-0 proprio a Vicenza. Da lì altre dieci gare senza successi, fino allo sblocco arrivato alla trentesima giornata con la vittoria per 1-0 sul campo del Varese.

Il dato attuale, quindi, non può che essere letto come un segnale negativo e coerente con una classifica che resta complicata. Allo stesso tempo, come spesso accade con le statistiche, può essere interpretato in due modi: come un campanello d’allarme importante oppure come un semplice numero destinato a perdere valore nel momento in cui i risultati torneranno. Perché alla fine sarà il campo a scrivere il finale di questa stagione. E tutto passerà inevitabilmente dalle prossime sette partite, quelle che determineranno in maniera definitiva il destino dell’Empoli.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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7 Commenti

  1. Empoli Pescara 3 punti
    Padova Empoli 0 punti
    Sampdoria Empoli 0 punti
    Empoli Entella 3 punti
    Venezia Empoli 0 punti
    Empoli Avellino 3 punti
    Monza Empoli 0 punti

    42. Speriamo che bastino.

  2. certo che sono soddisfazioni…. negli ultimi anni, c’è voluto tanto attaccamento alla maglia da parte dei tifosi, perché se lo si fa per i risultati…. si casca male….

  5. negli ultimi 3 anni abbiamo davvero visto poche vittorie al Castellani e tanto gioco scadente ……abbiamo davvero una grande passione

  7. Più che altro ci fossero stati i lavori almeno si intravedeva una speranza , niente l’unica squadra senza curva ….

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