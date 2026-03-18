Il pareggio ottenuto ieri sul campo dello Spezia porta a dodici le gare consecutive senza vittoria per l’Empoli. Un dato che pesa, e che soprattutto rappresenta un nuovo record negativo nella storia azzurra in Serie B. Mai, infatti, l’Empoli aveva fatto registrare una striscia così lunga senza successi in questa categoria. In Serie A invece esiste una striscia più lunga. Dodici partite in cui sono arrivati sei pareggi e sei sconfitte, numeri che fotografano in maniera piuttosto chiara il momento attraversato dalla squadra. Il precedente primato negativo era fermo a undici gare consecutive senza vittorie, un dato che si era verificato in due occasioni.

La prima risale addirittura alla stagione 1949-1950, quando l’Empoli non riuscì a vincere nelle prime undici giornate di campionato, trovando poi il primo successo alla dodicesima con un 1-0 contro il Napoli. La seconda volta è molto più recente ed è legata alla stagione 2011-2012, una delle più complicate nella storia del club in Serie B. In quell’annata, poi conclusa con la salvezza ottenuta attraverso il play-out contro il Vicenza, gli azzurri infilarono una serie di undici partite senza vittoria. La striscia iniziò alla diciannovesima giornata, dopo il successo interno per 3-2 contro l’Ascoli, con la sconfitta per 1-0 proprio a Vicenza. Da lì altre dieci gare senza successi, fino allo sblocco arrivato alla trentesima giornata con la vittoria per 1-0 sul campo del Varese.

Il dato attuale, quindi, non può che essere letto come un segnale negativo e coerente con una classifica che resta complicata. Allo stesso tempo, come spesso accade con le statistiche, può essere interpretato in due modi: come un campanello d’allarme importante oppure come un semplice numero destinato a perdere valore nel momento in cui i risultati torneranno. Perché alla fine sarà il campo a scrivere il finale di questa stagione. E tutto passerà inevitabilmente dalle prossime sette partite, quelle che determineranno in maniera definitiva il destino dell’Empoli.