Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello stadio Alberto Picco di La Spezia per Spezia-Empoli, trentunesima giornata di Serie BKT 2026/26 in programma martedì 17 marzo alle ore 20:00.

A seguito delle misure organizzative adottate per la gara in oggetto dalle Autorità competenti, la vendita dei tagliandi riservati al settore ospiti è libera, eccetto per i residenti nella provincia di Firenze che potranno acquistare esclusivamente i tagliandi del suddetto settore e solo se in possesso della fidelity Card Empoli Member in corso di validità.

I biglietti per il settore ospiti (Capienza 1187 posti) sono disponibili al prezzo di €. 20,00 (Venti/00) + commissioni nei punti vendita VivaTicket e online su www.vivaticket.com (per questa modalità di acquisto è necessaria l’autodichiarazione di residenza; i residenti nella provincia di Firenze potranno procedere all’acquisto solo se in possesso della fidelity Card Empoli Member in corso di validità).

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente lunedì 16 marzo alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a La Spezia se sprovvisti di tagliando. Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia), poiché è l’unico documento riportante sempre la città di residenza.

COME ARRIVARE ALLO STADIO PICCO – Per tutti i tifosi azzurri che raggiungeranno La Spezia attraverso l’autostrada A12 – A15, l’uscita è al Casello La Spezia/Santo Stefano per poi proseguire in direzione La Spezia, uscire quindi allo svincolo Lerici-Porto e seguire la segnaletica con indicazioni dedicate al settore ospiti dello stadio, che consentirà di raggiungere lo stadio transitando dalla Var A SS1. I bus e i minivan dei tifosi ospiti potranno essere posteggiati all’interno del parcheggio del settore ospiti dello Stadio come indicato nella successiva planimetria, mentre le auto lungo via XV Giugno. Si consiglia vivamente di non utilizzare altri parcheggi adiacenti lo stadio.

Così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto dell’acquisto bisognerà presentare un documento d’identità, rilasciando obbligatoriamente il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita. Come indicato con determinazione n.55/2024 del 30 dicembre 2024 da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per ogni biglietto da acquistare, si richiede di esibire un documento o carta di identità dove sia riportata la residenza del titolare, oppure, in caso di acquisto tramite web, attraverso apposita dichiarazione di residenza. L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio A. Picco e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo www.speziacalcio.com). Nel caso fosse riscontrate irregolarità o incongruenze nei controlli, non sarà consentito l’accesso allo stadio. Nelle condizioni di vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per accedere allo stadio. Segnaliamo, infatti, che sarà precluso l’accesso allo stadio ed il rimborso del tagliando, qualora l’intestatario del biglietto non possa mostrare un documento di identità in originale ed in corso di validità, attestante la residenza.

Empoli Fc