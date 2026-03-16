Risale all’agosto del 2022 l’ultimo precedente azzurro in quel di Spezia. Era la prima giornata di quel campionato di serie A, Zanetti in panchina, e lo Spezia vinse grazie ad un gol di ‘Nzola al 36’. Vediamo le immagini salienti di quel confronto.

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Redazione PianetaEmpoli

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