Risale all’agosto del 2022 l’ultimo precedente azzurro in quel di Spezia. Era la prima giornata di quel campionato di serie A, Zanetti in panchina, e lo Spezia vinse grazie ad un gol di ‘Nzola al 36’. Vediamo le immagini salienti di quel confronto.
Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
forse l’unico errore di Vicario in quella stagione, poi parò tutto.
Loro, se vincono, ci raggiungono.