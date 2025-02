Si va a Torino per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juve. Gara indubbiamente difficile che cade nel momento più delicato della stagione. Vediamo le ultime.

In casa azzurra, con molta probabilità, si partirà con un 3-5-2 come modulo. Si dovrebbe rivedere Ismajli e l’albanese dovrebbe andare a comporre il terzetto difensivo con Marianucci e Tosto. In mezzo dovremo vedere Sambia e Cacace come esterni, Henderson in cabina di regia con poi Kovalenko e Maleh. Davanti dovrebbero andare Kouamè e Colombo. In porta dubbio tra Vasquez e Seghetti. Non convocato Zurkowski.

Gli indisponibili sono: Viti, Fazzini, Zurkowski, Anjorin, Solbakken, Ebuehi, Sazonov, Haas, Pellegri.

Mister D’Aversa torna sulla gara di domenica, dicendo che non c’è niente da salvare e si felicita per la fiducia che gli da la società.

La Juve andrà in campo con il 4-2-3-1. Rispetto all’ultima di campionato si avvicenderanno in porta Perin e Di Gregorio. In difesa, come terzino sinistro agirà Costa, in mezzo Thuram per Koopmeiners. Kolo Muani dovrebbe essere il riferimento offensivo, supportato da Nico Gonzalez, McKennie e Mbangula. Il lungo elenco degli indisponibili vede: Milik, Bremer, Cabal, , Veiga, Savona, Douglas Luiz, Cambiaso.

Il tecnico Thiago Motta non ha parlato al momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili fomazioni:

4-2-3-1: Perin; Weah, Gatti, Kelly, Alberto Costa; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, McKennie, Mbangula; Kolo Muani.

3-5-2: Vasquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Kovalenko, Henderson, Maleh, Cacace; Kouamè, Colombo