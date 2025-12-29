Rubrica a cura di Claudio “Freccia”

EMPOLI-FROSINONE (1-1): Partita che riguarda indubbiamente i piani alti della classifica, col Frosinone leader della stessa e l’Empoli un po’ attardato ma abbastanza ben piazzato. Si gioca con un clima pressoché perfetto per giocare a calcio, oggi sabato 27 dicembre 2025, alle h.15, davanti a 7.057 spettatori ufficiali, di cui 2.555 paganti e 4.502 abbonati, per una gara valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie B 2025/2026.

Un Empoli che supera l’esame Frosinone, primo della classe, con una prova gagliarda, specie nel secondo tempo, quando sfiora più volte la rete e il successo, infatti le occasioni più nitide sono di marca azzurra, anche se va comunque ricordato un intervento prodigioso di Fulignati al 90°. Tutto sommato il pareggio è giusto, in una gara che si è mantenuta sempre vivace e intensa. Vanno in vantaggio i ciociari con un gol di Raimondo, interessante prospetto, al 16°, ma dopo otto minuti pareggiano gli azzurri con Marco Nasti sugli sviluppi di un corner.

Sono esattamente 503 i supporters frusinati saliti fino a Empoli dalla Ciociaria. Un numero, comunque buono, che si può guardare attraverso più prospettive. E’ da sottolineare il piccolo bacino di utenza della città, che conta circa 44.000 abitanti, e che comunque è capoluogo di provincia, oltre al fatto che non è lontanissima da Empoli, ma neanche dietro l’angolo. Però il primo posto in classifica poteva portare ancora più entusiasmo. I tifosi del Frosinone presenti non sono tutti ultras, si sistemano al quarto e ultimo spicchio partendo dalla Maratona, che non riempiono totalmente, anzi, vi è una frattura, un “buco” al centro, tra chi in basso partecipa attivamente al tifo, che sembra rappresentare comunque la maggioranza, e chi sembra lì solo per fare presenza. Hanno con loro bandieroni piuttosto numerosi, ma pochissime pezze. Comunque davvero bello il bandierone del Gruppo “Spavaldi” con la scritta “Spv”. Infatti il settore ospiti non è particolarmente colorato. Il tifo ciociaro non è poi così male, anche se ci si poteva aspettare qualcosa di più. A volte sembra spento, con qualche pausa di troppo, poi si accende all’improvviso. I cori che si possono udire sono “Frosinone olé”, “Guardando la curva che canta io provo la stessa emozione…”, “Siam sempre qui insieme a te per il Frosinone combatterem…”, oltre ad altri cori, originali e belli, ma difficilmente capibili. Poi, verso la metà del secondo tempo, offrono una sciarpata che però non riesce granché bene, a dire il vero. Riescono bene invece alcuni battimani. Nel complesso i ciociari forse deludono un po’, visto anche il buon numero col quale si sono presentati, ed il livello del loro tifo si può giudicare tra il più che sufficiente e l’abbastanza buono. Voto: 6,5.

La Maratona “Emiliano Del Rosso” festeggia quest’oggi l’anniversario della nascita del suo gruppo ultras principale, i “Desperados Empoli”, nato appunto nel 1983. Per l’occasione viene organizzata una buona coreografia, con un bellissimo coprisettore, con il nome del gruppo e il suo simbolo al centro, e ai lati scacchi bianco e azzurri. Mentre al piano superiore viene esposta la significativa frase “Da 42 anni siamo qua…niente e nessuno ci fermerà”. Durante la coreografia viene cantato il coro “Desperados olé…Desperados olé…Desperados olé…”, poi viene tolto il coprisettore ed iniziano i cori a favore dei diffidati. Questi cori vengono fatti sempre o quasi, i soliti tre, però questa volta sono particolarmente sentiti e mirati perché nei giorni scorsi la Questura di Firenze ha disposto 18 Daspo verso i tifosi empolesi. Provvedimento che fa seguito a episodi avvenuti nel marzo 2025, al termine della gara disputata al “Castellani” contro la Roma. Secondo quanto ricostruito dalla Digos, i fatti sarebbero accaduti subito dopo la fine dell’incontro, quando alcuni tifosi romanisti, staccatisi dal corteo diretto verso la FIPILI , sono transitati davanti ad un locale frequentato da ultras dell’Empoli. Nel frattempo sembra sia stata lanciata una bottiglia verso un mezzo di tifosi giallorossi, episodio che avrebbe innescato momenti di tensione e tafferugli. Le indagini hanno portato all’identificazione di un totale di 18 persone, Daspate per il periodo stabilito dalle autorità competenti. Sarebbero ancora di più i Daspo comminati ai tifosi romanisti. Il tifo vero e proprio parte in maniera convincente, raschiando il fondo di un po’ tutto il repertorio canoro. Uno dei primi cori è il vecchio classicissimo “Siamo l’Armata biancazzurra e mai nessun ci fermerà, noi saremo sempre qua quando l’Empoli giocherà…”, segue “E quando in campo scenderai noi non ti lasceremo mai…”. L’Empoli va in svantaggio nel frattempo ma il tifo azzurro non demorde, con l’Empoli che perviene presto al pareggio. Belli alcuni battimani e tanti i cori che si alzano. Si va da “Quando l’azzurro segnerà la Maratona esploderà in un boato che farà tremar la terra e il mar…”, a “Forza azzurro alé, forza azzurro alé, forza l’azzurro alé…”, da “E’ la mia vita è per sempre insieme a te…ovunque andrai non ti lascerò mai…”, a “E’ una vita che vivo insieme a te, per la mia città io canterò, non c’è diffida che ci fermerà, della Maratona siam gli ultrà”, uno degli ultimi cori che ultimamente non era stato proposto molto. Nel frattempo alzati anche i canti “Sacrifici e chilometri diffidati liberi…” e “Questa è la lotta che noi sosteniamo contro diffide e per la libertà, in ogni stadio ovunque ci siamo…”. La Maratona è piuttosto esaltata dalla buona prova in campo degli azzurri, che nel secondo tempo sono davvero vivi. Ad un certo punto viene proposto il classico “Forza Azzurro! Vinci per noi!”, che viene piuttosto bene, proprio nello stesso momento in cui i frusinati propongono la sciarpata. Dopo la fine della partita, decretata dal signor arbitro Pezzuto di Lecce, sufficiente la sua direzione, i tifosi empolesi presenti allo stadio sono soddisfatti della prova offerta dalla squadra di Alessio Dionisi e scandiscano il classicissimo coro “Di essere di essere di essere empolesi, orgogliosi di essere empolesi…”, mentre i giocatori vengono applauditi sotto la Maratona. Anche il Frosinone si dirige verso il settore ospiti, applaudito dai tifosi ciociari presenti. Nel complesso il livello del tifo della Maratona è oggi da considerarsi più che buono. Voto: 8-.