Nel pieno delle festività natalizie, tra Natale e Capodanno, in Casa Azzurra esplode una vera e propria bomba, di quelle che onestamente nessuno si sarebbe aspettato in questo momento della stagione. Una notizia sorprendente, forse proprio perché arriva a ridosso dell’apertura del calciomercato invernale, ormai distante solo pochi giorni. A lanciare l’indiscrezione sono stati i sempre attenti colleghi di Sky Sport e, sebbene al momento non siano arrivate dichiarazioni ufficiali né da parte del club né dai diretti interessati, le conferme raccolte nelle ultime ore rendono la notizia tutt’altro che campata in aria.
Secondo quanto filtra, Roberto Gemmi sarebbe vicino al sollevamento dall’incarico di direttore sportivo dell’Empoli. Dopo circa un anno e mezzo, dunque, potrebbe interrompersi la collaborazione tra il club azzurro e l’ex dirigente del Cosenza. Una separazione che, va ricordato, sembrava già nell’aria al termine della scorsa stagione, dopo la retrocessione in Serie B. In quel frangente, però, la società aveva deciso di proseguire il rapporto, anche in virtù del contratto in essere. L’inizio dell’attuale campionato, come noto, è stato tutt’altro che brillante. Tuttavia, la successiva svolta tecnica con l’arrivo di Alessio Dionisi aveva rimesso in carreggiata la squadra e lasciava presagire che fosse proprio Gemmi a gestire anche il delicato mercato di gennaio. E invece, a sorpresa, le strade sembrerebbero ora destinate a dividersi, con le ufficialità attese già nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni. In queste arriveranno poi anche le motivazioni
Contestualmente, sarebbe già stato individuato il possibile sostituto. Il nome è quello di Stefano Stefanelli, classe 1979. Un profilo giovane ma con esperienze significative alle spalle. Nell’ultimo periodo Stefanelli ha fatto parte dei quadri dirigenziali della Juventus, ricoprendo il ruolo di responsabile dell’area scouting e lavorando a stretto contatto con Cristiano Giuntoli, prima che entrambi lasciassero il club nel 2025. Nel suo percorso da direttore sportivo, Stefanelli ha già operato a Cesena e Pisa, oltre ad aver vissuto un’esperienza nel settore giovanile del Napoli, all’interno dell’area Primavera. Un nome che, per tempistiche e profilo, rappresenta senza dubbio una scommessa e al tempo stesso una scelta forte da parte dell’Empoli, che si affiderebbe a un dirigente giovane, chiamato a farsi conoscere e dimostrare molto. Ma conoscendo la capacità e la visione di Fabrizio Corsi, è lecito pensare che nulla sia stato lasciato al caso.
La notizia, ci ripetiamo, arriva in maniera roboante e inattesa, ma i riscontri raccolti la rendono estremamente verosimile. Adesso non resta che attendere: già nella giornata di domani, martedì, potrebbero emergere nuovi e decisivi elementi per fare piena luce su una vicenda destinata a segnare l’immediato futuro dell’Empoli. Con Gemmi se ne andrebbe anche il suo collaboratore, Perna.
La costruzione della squadra ha lasciato più di un dubbio….
Era palese squadra costruita male e gli obbiettivi presi tutte le terze o quarte scelte ….
E un peccato perché come è stato detto il Frosinone non e che abbi tanto più di noi … ma loro sono primi e noi a 14 punti…
Deve essere successo qualcosa di peso negli ultimi giorni, altrimenti non lo cacci a 2 giorni dall inizio del mercato ma 2 mesi fa.
Se invece è una decisione sportiva significa, che aldilà dei discorsi di circostanza fatti ad hoc per gli adepti di monteboro, l obbiettivo è tornare in serie A perché sennò non cambi il ds a 2 punti dai playoff come fu fatto per pagliuca che era ad 1 punto dai playoff.
anch io la penso come te. Anche il discorso squadra costruita male, può essere vero, ma se i soldi non te li danno che pensi di poter prendere?
Per me il rapporto si è rotto quando probabilmente è stato il capo in persona a scegliere Dionisi. Gemmi si sarà sentito scavalcato e da lì il filo si è spezzato. Non ha mai infuso simpatia Gemmi, però come ho sempre detto anche quando veniva criticato Acc.a.rdi le decisioni importanti anche di mercato le prende il capo.
Con la differenza che gemmi non ha potuto godere di soldi da investire mentre la sciagura siciliana (a proposito come mai non lo cerca più nessuno?) ha sperperato milioni di euro disastrando i conti dell empoli.
Gemmi fra 6 mesi gli scade il contratto che non sarebbe stato rinnovato. Secondo me hanno solo anticipato i tempi.
Una scelta da fare a giugno scorso dopo la retrocessione della prima squadra e della primavera , una disfatta totale .
Comunque mi fido della competenza del Presidente nella scelta del nuovo Ds .
Andre qualcuno doveva pagare , ok Pagliuca aveva i suoi difetti ma siamo sicuri che erano giocatori che facevano al caso suo? , io non sono un suo stimatore ma se Alvini con lo stesso gioco che faceva Pagliuca e primo forse bastava veramente poco ,io lo ridico , l’ho sentito dire di persona dal Beatoamato che qualche giocatore era stato toppato e se non sono arrivati significa che Gemmi non e riuscito a convincerli…
Secondo me con 2 giocatori presi a modo subito si poteva avere 7/8 punti in più …
e ora potevi con altri 2 giocarti la promozione diretta…
un paio di leader con tanti giovani ci volevano in campo no fuori …
a me Gemmi è sempre piaciuto, l’anno scorso fece una bella rosa, se poi mezzi si infortunarono e la presidenza non mise un centesimo per fare il mercato di gennaio non è colpa sua.
Quest’ anno idem, ha fatto mercato con nulla e ha costruito una squadra da zero.
Speriamo quello che arrivi sia meglio, ma non penso che le colpe degli ultimi 2 anni siano da imputare al Ds.
Ragazzi, lo sappiamo tutti: con Fulignati al posto di Vasquez a quest’ora eravamo sempre in Serie A, che gli vogliamo dire a G.e.m.m.i? Ormai per tornarci direttamente è tardino, ma se otteniamo un buon piazzamento play off…..
Credo che Gemmi sia stato il peggior Direttore sportivo visto a Empoli e anche il suo Vice Perna ancora peggio….
Un ds deve si stare dietro ai procuratori nel calcio di oggi sarebbe impensabile…ma bisogna metterci anche della competenza propria nel creare scouting etc…
Spero sia veramente la scossa giusta piu’ di quella della panchina…spero sia la voglia di ripartire ad avere la qulita’ ad andare a prendere profili interessanti….
Perche’ in serie b ancora lo dimostra il passaggio di Esposito alla Samp con poco si possono fare buoni colpi…con i soldi di Elia per esempio con un buono scou ci prendi 3 giocatori forti del modena…
Comunque benvenuto Stefanelli…..e ciao ciao Gemmi e Perna
…arriva uno che si presenta meglio ed è ammanicato meglio.
Come il predecessore lavorerà con budget zero o quasi (i dindi devono fare altri giri…come da 35 anni a questa parte) ma evidentemente garantisce, o qualcuno garantisce per lui, agganci e prospettive migliori fin da subito (mercato di gennaio).
Ora l’obiettivo diventa esplicitamente la promozione: qualsiasi altro risultato vorrebbe dire aver fallito su tutta la linea.
Tu mi sembri Andre, solo un po’ più….Semplice
L’obiettivo è una salvezza tranquilla e la valorizzazione di un paio di giocatori. Il nuovo DS lavorerà per gettare le basi per un nuovo ciclo che partirà (da zero) con il prossimo campionato.
Son tornati i soldi.
Comunque sembra che alla fine e come dicevo prima ha pagato Pagliuca preso Dionisi e i risultati sono i soliti , quindi se mandi via Gemmi sono i giocatori sbagliati , poi io lo dico da mesi lo ho sentito dire dal capo ..
che qualche giocatore era stato toppato …
ma qui si dava colpa a Pagliuca …
Ds sfiduciato.Ovviamente il mercato lo vogliono fare fare ad un altro…
Se la società ha fatto questa scelta … avrà avuto le sue ragioni … certamente non son stati presi, in ambito mercato estivo, giocatori di prima scelta … ma i soldi chi ce li doveva mettere il D.S? LEGGO CHE LE DECISIONI IMPORTANTI LE PRENDE IL PRESI..DENTE … E ALLORA SULLE DECISIONI SBAGLIATE CI INCASTRA MAGGIORMENTE LUI E NON GEMMI. Tra l’altro pur non volendo difendere nessuno … ne tantomeno Gemmi non mi pare che passando da lui a Stefanelli si passi ad avere un D.S. esperto o di un certo nome … ma ad un’ennesima scommessa tutta da scoprire e valutare … Comunque si torna al solito discorso … senza lilleri non si lallera … quali acquisti ti puoi aspettare se chi di dovere son due anni che non investe una lira (o cent se fa più piacere) … Vediamo di quanto aprirà il portafoglio, chi deve farlo, in questo mese di gennaio e chi arriveranno sia a centrocampo, sia in difesa (e chissà forse anche all’attacco strapieno in questo momento di attaccanti centrali) se l’intenzione e di arrivare in tutti i modi tra le prime 8 ……………
Era l’ora! Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!!
forse non sarà l’ unica novità in società …
???
Arriva il pezzo grosso ?
austriaco
Non conosco Stefanelli, mi auguro che non si passi al solito Butti (se non ricordo male si chiamava così) della situazione, ma ad un prospetto che porti vento nuovo soprattutto nel cercare profili giovani, ma da inserire subito in prima squadra e non magari partendo dalla primavera. Naturalmente non credo che tutte le colpe del mercato estivo debbano ricadere sulle spalle di Gemmi, ma anche su quelle di chi, obiettivamente, da qualche anno, incassa 100 ed investe 10. E non sono d’accordo con chi sostiene che la squadra non sia stata costruita bene.. per i soldi che ha avuto a disposizione Gemmi la rosa è più che competitiva, magari fin troppo giovane ma competitiva. A questo punto mi aspetto un mercato altisonante e portafoglio che si apre a fisarmonica. Di sicuro quando esoneri qualcuno vuol dire che non sei contento del suo operato, ma capacità o meno di Gemmi avrei detto a chi di dovere: “” Non mi dai un centesimo per gli acquisti e cosa pretendi da me? “” Ribadisco..Tutte le colpe non le ha certo Gemmi.
Ci sono grossi cambiamenti, nessuno ha notato che non c’è più nemmeno Lupi come dirigente…secondo me negli ultimi giorni c’è stato un inasprirsi di qualche differente veduta sul mercato di gennaio che si inserisce in una poca fiducia del beatoamato già da tempo. Non credo che il nome di Dionisi trovasse contrarietà in Gemmi, hanno anche giocato insieme, ma è lo scavalcarlo che è indicativo, così come la scelta di Pagliuca era del beatoamato…ha anticipato un qualcosa che sarebbe successo a giugno proprio per avere un DM già rodato e addentro al mondo Empoli per quando conterà davvero, per non ritardare
il lavoro e le scelte sulla squadra che verrà in vista della prossima stagione nella quale si spera di poter lottare per andare su. A gennaio ormai non incidi comunque per lottare per la promozione e comunque si sarebbe smosso poco comunque.
….DS non DM
dimenticavo…che Gemmi rivendicare il suo ruolo e figura lo si capiva dalle interviste di quest’anno nelle quali parlava sempre al singolare…”ho preso, ho acquistato, ho venduto…ho pensato…”
Secondo me al 99% non è una scelta tecnica (tipo mercato/allenatore) perché la tempistica non ha senso.
Per me hanno litigato magari anche su temi gestionali e non di campo, tipo come è successo tra Cairo e Vagnati.
Un DS non fa solo il mercato, non lo dimentichiamo