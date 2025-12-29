Nel pieno delle festività natalizie, tra Natale e Capodanno, in Casa Azzurra esplode una vera e propria bomba, di quelle che onestamente nessuno si sarebbe aspettato in questo momento della stagione. Una notizia sorprendente, forse proprio perché arriva a ridosso dell’apertura del calciomercato invernale, ormai distante solo pochi giorni. A lanciare l’indiscrezione sono stati i sempre attenti colleghi di Sky Sport e, sebbene al momento non siano arrivate dichiarazioni ufficiali né da parte del club né dai diretti interessati, le conferme raccolte nelle ultime ore rendono la notizia tutt’altro che campata in aria.

Secondo quanto filtra, Roberto Gemmi sarebbe vicino al sollevamento dall’incarico di direttore sportivo dell’Empoli. Dopo circa un anno e mezzo, dunque, potrebbe interrompersi la collaborazione tra il club azzurro e l’ex dirigente del Cosenza. Una separazione che, va ricordato, sembrava già nell’aria al termine della scorsa stagione, dopo la retrocessione in Serie B. In quel frangente, però, la società aveva deciso di proseguire il rapporto, anche in virtù del contratto in essere. L’inizio dell’attuale campionato, come noto, è stato tutt’altro che brillante. Tuttavia, la successiva svolta tecnica con l’arrivo di Alessio Dionisi aveva rimesso in carreggiata la squadra e lasciava presagire che fosse proprio Gemmi a gestire anche il delicato mercato di gennaio. E invece, a sorpresa, le strade sembrerebbero ora destinate a dividersi, con le ufficialità attese già nelle prossime ore o al massimo nei prossimi giorni. In queste arriveranno poi anche le motivazioni

Contestualmente, sarebbe già stato individuato il possibile sostituto. Il nome è quello di Stefano Stefanelli, classe 1979. Un profilo giovane ma con esperienze significative alle spalle. Nell’ultimo periodo Stefanelli ha fatto parte dei quadri dirigenziali della Juventus, ricoprendo il ruolo di responsabile dell’area scouting e lavorando a stretto contatto con Cristiano Giuntoli, prima che entrambi lasciassero il club nel 2025. Nel suo percorso da direttore sportivo, Stefanelli ha già operato a Cesena e Pisa, oltre ad aver vissuto un’esperienza nel settore giovanile del Napoli, all’interno dell’area Primavera. Un nome che, per tempistiche e profilo, rappresenta senza dubbio una scommessa e al tempo stesso una scelta forte da parte dell’Empoli, che si affiderebbe a un dirigente giovane, chiamato a farsi conoscere e dimostrare molto. Ma conoscendo la capacità e la visione di Fabrizio Corsi, è lecito pensare che nulla sia stato lasciato al caso.

La notizia, ci ripetiamo, arriva in maniera roboante e inattesa, ma i riscontri raccolti la rendono estremamente verosimile. Adesso non resta che attendere: già nella giornata di domani, martedì, potrebbero emergere nuovi e decisivi elementi per fare piena luce su una vicenda destinata a segnare l’immediato futuro dell’Empoli. Con Gemmi se ne andrebbe anche il suo collaboratore, Perna.