C’è un filo rosso che lega le grandi intuizioni di mercato degli ultimi dieci anni in Italia, e quel filo passa spesso dalle mani, dai taccuini e dalle telefonate di Stefano Stefanelli. Mentre l’Empoli si prepara a voltare pagina dopo il brevissimo interregno di Roberto Gemmi, l’arrivo di Stefanelli all’ombra della Collegiata non è solo un cambio di scrivania: è una dichiarazione d’intenti. Ma chi è davvero l’uomo che il presidente Corsi ha scelto per il futuro tecnico del club?
Classe 1979, avvocato (titolo che ne tradisce la precisione maniacale nei contratti), Stefanelli non è il classico dirigente moderno che vive anche di algoritmi. La sua formazione è “da campo”. Dopo una onesta carriera da attaccante tra Serie C e D, ha capito subito che il suo vero habitat era la tribuna, laddove il talento va scovato prima che diventi di dominio pubblico. La sua ascesa è legata a doppio filo a quella di Cristiano Giuntoli. Stefanelli è considerato uno dei fedelissimi dell’ex uomo mercato della Juventus, un sodalizio nato a Carpi e consolidatosi a Napoli. In azzurro (sponda Vesuvio), Stefanelli ha agito come Chief Scout, filtrando centinaia di profili e contribuendo a costruire l’ossatura di quella squadra che avrebbe poi dominato l’Italia. È qui che ha imparato l’arte della sostenibilità: comprare a poco, valorizzare moltissimo, vendere al momento giusto. Esattamente il “DNA Empoli”. Prima di rientrare nell’orbita Juventus per coordinare lo scouting bianconero, Stefanelli ha lasciato il segno a Pisa. In nerazzurro ha dimostrato di saper gestire piazze più esigenti, puntando su un calcio dinamico e su operazioni di mercato intelligenti.
Il suo ritorno operativo in Toscana potrebbe segnare il definitivo salto di qualità. Stefanelli è un dirigente moderno: parla le lingue, viaggia costantemente e ha una rete di osservatori che copre mercati interessanti come l’Est Europa e le serie minori francesi. Chi lo conosce bene descrive Stefanelli come un lavoratore instancabile, uno che “vive” al campo. Il suo arrivo a Empoli potrebbe suggerire tre direttrici chiare: sinergia totale con lo scouting, rapporti con i top club e rigore gestionale. Sostituire un DS in corsa non è mai semplice, specialmente in una piazza che vive di equilibri sottili come quella azzurra. Tuttavia, Stefanelli ha la maturità per capire che a Empoli non serve stravolgere, ma affinare. Il suo compito sarà quello di dare una struttura tecnica granitica a una squadra che ha bisogno di certezze per consolidarsi e crescere. E poi, come già detto, c’è la massima fiducia nella visione di quell’uomo che da più di trenta anni tiene l’Empoli in alto: Fabrizio Corsi.
Sembrano esserci le migliori condizioni per un futuro “sostenibile e ambizioso”.
Dalla descrizione (andrà visto sul campo) sembra essere ritornati all’epoca del grandissimo Pino Vitale (al di là della scarsa empatia che mantenne con la tifoseria)
Giù, da questo momento abbandono anch’io la paura della retrocessione e non parlerò più di Bisoli: bella mossa della società!
ogni cambiamento drastico fa sperare in una volontà di miglioramento. Se no non avrebbe senso
Secondo me non è mai scattato il feeling tra Gem.mi e la so.cietà, la sta.mpa e i ti.fosi.
Secondo me aveva una mentalità troppo distante dalla piazza Em.poli. Gem.mi aveva un buon curriculum probabilmente, alla stregua del mister Pagliuca: ma a volte la sostanza non basta, serve anche la forma nella società Empoli. E Di.onisi ne è la prova lampante.
Speriamo che Stefa.nelli abbia sia sostanza che forma.
Io invece, ho l’impressione che il buon presi dente sia in completa confusione, e forse che si stia piano piano mettendosi da parte; dopo due anni di continui sbagli nella gestione societaria, sembra che ora abbia quasi deciso di passare la mano; nelle ultime repentine decisioni, non si riconoscono più le abilità e le conoscenze che assieme all’equilibrio gestionale, lo hanno portato alla ribalta del calcio nazionale.
L’anno scorso, non si è fatto niente per mantenere la A (bastava prendere un portiere decente !); si è accettato la retrocessione cone il problema minore, e in un certo senso, lo posso anche capire: 4 anni di seguito in A, sono anche troppi per una piccola società come Empoli; dopo di che, si è voluto smantellare tutta la squadra, ripartendo con una squadra completamente nuova, sperando di essere subito protagonisti, e fidandosi di un ds inesperto e di un allenatore particolare; poi ci si è accorti che Pagliuca non era l’allenatore giusto, ed ora si è fatto fuori anche il ds.
Arriva questo Stefanelli, ma non si capisce assolutamente quali siano gli obiettivi della società, e se questi obiettivi stanno cambiando in corso d’opera, o se addirittura ci si appresta a cambiare i vertici della struttura societaria.
Se non sono previsti scombussolamenti societari, a me sembra che si sia in completa confusione, e che apparentemente il presi dente non sia più in grado di gestire con criterio la società.
Un commento completamente senza alcun tipo di senso e che dimostra la tipica incompetenza dell’italiano medio incapace di gestire qualsiasi cosa. Le opportunita vanno prese al volo e del rischio c’è sempre.
Forza Empoli e forza Presidente!
Almeno parlerà l’italiano
Nella scelta delle persone, di chi va e di chi resta ricordiamo sempre che Re-Be-cca non è una figura marginale, tutt’altro e come donna intelligente spesso ha intuizioni migliori di tanti uomini, ma meno pazienza rispetto a tanti uomini.
Cambia spacciatore che questo ti rovina.
Si una luminare🤣🤣🤣
Gemmi ha avuto molti tentennamenti, lo considero più un DS da terza serie del sud e con Empoli non c’ha mai incastrato nulla…. sempre fuori contesto e comunicativa zero.
Questo va valutato, interessante capire il perché dell’avvicendamento e perché ora…. ci sarebbe da capire piani e obiettivi…. purtroppo non si parla mai chiaro e non so se sia più la scaramanzia o lo scaricare la società di responsabilità in caso di insuccesso….
Come perché ora? Domall’altro inizia il mercato! E se vuoi entrare nei playoff è proprietario prendere i giocatori giusti….
perché ora? ovvero perché s’è aspettato così tanto, se c’era l’idea di mandarlo via non aspetti il 29/12, ma lo mandi via almeno un mese prima…..
prioritario
Io, come sempre, azzardo letture audaci.
Quand’è che si cambia il Ds,soprattutto all’inizio del mercato di riparazione, prendendone uno che si ritiene più affidabile?
Secondo me si pensa di avere dei discreti fondi di mercato, ovviamente anche in funzione di eventuali, secondo me abbastanza sicure, vendite…
Poi son abbastanza d’accordo con chi ritiene che questo cambio anticipi futuri sconvolgimenti societari.
Un mezzettone di ds.
Forse avrà le amicizie giuste.
Si condivido pienamente le cose che dici nell’articolo Alessio, potrebbe essere la figura per il futuro dell’Empoli. Una cosa però, mi sembra chiara, questa è una società vera, dove si prendono decisioni e c’è una visione, certo si può sbagliare delle valutazioni, nel complesso però meno degli altri. Basta vedere cosa sta succedendo a livello socetario a Firenze. Con Gemmi non è andata e forse c’è qualcosa che non sappiamo, ci sta.
Io avrei preso Giuntoli o Marotta …erano più adeguati
In bocca al lupo al nuovo DS….non lo conosco e non posso giudicare come figura mi piace…e credo abbia bazzicato ambienti più alti di Gemmi quindi meglio….
per chi dice che il ruolo di DS a Empoli non conta dice una grande cavolata….certo che le decisioni finali oppure alcuni acquisti i procuratori come ad esempio quello di Marianucci Mario Giuffredi li fanno direttamente con il B o s s ma per le intuizioni e gli acquisti in prospettiva conta ancora il DS e ancora chi dice che non ha avuto budget quest’anno dice cavolate
diciamo che sono stati spesi un po’ male
EMPOLI SPESI 5 MILIONI (2 SPHENDI 2.2 ELIA 800 MILA EURO CURTO)
CATANZARO SPESI 1.9 MILIONI
CESENA SPESI 0 EURO
MODENA SPESI 2 MILIONI
FROSINONE SPESI 200 MILA EURO
MONZA SPESI 1.3 MILIONI PERO’ HA TENUTO TUTTI
PALERMO SPESI 3.8 MILIONI MA GIA’ AVEVA SPESO NEGLI ANNI
SPEZIA 5 MILIONI PROPRIETà FONDI
SAMP 8 MILIONI PROPRIETA FONDI
VENEZIA 13 MILIONI PROPRIETA FONDI
piccola ricerca e posso andare avanti anche con le altre squadre che hanno speso meno di noi ma mi interessa il giusto visto che sono squadre che non ambiscono alla seria a….
comunque con i soldi spesi per Elia ci prendi 3 giocatori buoni in serie b e con quelli spesi per Curto ci prendi i due to in serie c
quindi soldi spesi male.
io invece credo che il nuovo ds sia stato in qualche modo ” imposto” da un soggetto terzo che potrebbe fare prossimamente il suo ingresso nel cda…