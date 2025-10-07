Approfittiamo della pausa per le nazionali per dare uno sguardo a quelli che sono i numeri statistici azzurri, arrivati dopo le prime sette giornate di campionato. L’Empoli di Pagliuca ha totalizzato nove punti fin qui, sei arrivati al Castellani, tre lontani da casa. Dieci gol fatti, tredici subiti, solo il Pescara ha fatto peggio con quattordici gol subiti, il Mantova ha preso i nostri stessi gol. Il possesso palla medio della squadra è pari al 52,29%; sesto posto, al primo il Catanzaro con 62,14%. L’Empoli ha avuto ventotto calci d’angolo, tredicesima squadra per questo dato. Abbiamo una media di 4,1 tiri in porta a gara.

Il bomber ad oggi è Popov con quattro gol, segue Shpendi con tre. Shpendi è il giocatore con più tiri totali, ne ha fatti dodici, segue Elia con otto . Guardando alle “big chance” create troviamo Elia ed Ilie con due. Non c’è un leader unico per gli assist ma troviamo a quota due Ignacchiti, Elia ed Ilie. Carboni è il giocatore con più dribbling riusciti facendone undici, segue Elia con dieci. Per quanto riguarda i cross riusciti troviamo leader Carboni con sette, segue Elia con sei. La percentuale più alta di passaggi riusciti è di Ghion e Guarino con l’89%. Elia è il giocatore che ha vinto più duelli, esattamente quarantotto.

Ceesay è il giocatore che ha perso più duelli, quarantatré. Il giocatore azzurro che ha commesso più falli è Elia con diciotto, quello che ne ha subiti di più è Shpendi con quindici. Lovato è il calciatore con più palloni intercettati, dieci. Fulignati ha effettuato ventisei parate, solo tre portieri più di lui.