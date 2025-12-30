Dal nuovo direttore sportivo ci si aspetta qualche colpo in entrata che possa rinforzare la rosa a disposizione di Dionisi, ma anche qualche uscita, visto che alcuni calciatori stanno giocando col contagocce. Uno di questi è Franco Carboni, giunto a Empoli in prestito dall’Inter e designato a essere, nella prospettiva estiva, il laterale sinistro titolare della formazione di Pagliuca. L’argentino ha avuto le sue possibilità, anche dopo l’arrivo di Dionisi, ma ha via via perso la titolarità a causa delle prestazioni tutt’altro che buone e dell’esplosione del suo “antagonista” Moruzzi.

Il giocatore vorrebbe probabilmente giocare di più e ha capito che a Empoli non troverebbe grande continuità. D’altro canto, anche la dirigenza azzurra potrebbe decidere di terminare il prestito e di orientarsi su un altro laterale sinistro che possa far rifiatare Moruzzi. L’impressione, al momento, è che Carboni possa partire facilmente, visto che il prestito non prevede obblighi particolari. Sul laterale nativo di Buenos Aires avrebbero già messo gli occhi alcune compagini di Serie B e non sarebbe un problema per l’Inter trovare un nuovo interlocutore.