Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Il programma della 28esima giornata, nona di ritorno, offre questo match, che si gioca domenica 9 marzo 2025, alle h.18, valevole per il campionato italiano di calcio di Serie A 2024/2025, al “Carlo Castellani-Computer Gross Arena”. La partita si svolge davanti a 12.393 spettatori ufficiali. Il meteo inclemente – piove per larghi tratti della gara anche se non fa freddo – non impedisce allo stadio di mostrare un buon colpo d’occhio. La Roma viene da una bella prova in casa contro l’Athletic Bilbao, battuto 2-1, in Europa League, andata degli Ottavi di finale di giovedì 6 marzo scorso. Volgendo le attenzioni sul campionato, nelle ultime cinque giornate ha raccolto ben tredici punti. Non proprio come l’Empoli, che viene da un punto nelle ultime cinque partite, tre punti solamente nelle ultime dodici. La rete di Soulè dopo 22 secondi indirizza e condiziona subito la gara, con un Empoli irriconoscibile rispetto alle ultime positive uscite, a Torino in Coppa Italia con la Juve, dove è stata raggiunta una storica Semifinale di Coppa Italia, e a Genova in campionato, incapace di reagire, dominato in lungo e in largo dalla Roma, una squadra che al contrario sprizza salute, una delle più in forma, se non la migliore in questo momento, nonostante il suo mister Claudio Ranieri sia ricorso ad un robusto turn-over. Un Empoli troppo brutto per essere vero, verrebbe da dire, anche se dà timidi segnali di vita nel finale, dove proprio allo scadere sfiora un gol, con un colpo di testa di Kouamè uscito di un soffio, che avrebbe avuto dell’incredibile, del miracoloso, e sarebbe stato davvero troppo per la Roma, che nel primo tempo ha anche colpito una traversa con Shomurodov e, dopo poco, un palo con Koné, entrambi a porta vuota. Le tante assenze nelle file dell’Empoli, anche importanti, non bastano comunque a giustificare una prova abulica e senza grinta.

Circa 4.000 i tifosi romanisti presenti quest’oggi a Empoli, per l’esattezza 3.857, di cui 3.100 sistemati in Curva Sud, e il resto, 757, nella Tribuna Laterale Sud scoperta. La stragrande maggioranza sono ultras, in curva solo il primo spicchio partendo dalla Maratona è piuttosto tranquillo, il resto è uno spettacolo incredibile di bandiere al vento, di cori al cielo, di colore, calore e di qualsivoglia forma di tifo. Sono carichi di entusiasmo e già nel corso del riscaldamento delle squadre cominciano a tifare, con cori come “Canterò per te forza grande Roma alé…” e “Correte, scappate arriva lo squadrone giallorosso, giallorosso”. In contemporanea col fischio d’inizio intonano l’inno “Roma, Roma” di Antonello Venditti, corredato da una sciarpata davvero bellissima di tutto il popolo giallorosso, che gli porta pure bene perché è proprio in quei frangenti che arriva l’1-0 di Soulé che li gasa più che mai. Seguono tanti cori che sembrano dei boati veri e propri, il tifo parte principalmente dal centro della curva. Certamente il vantaggio subitaneo li aiuta, non stanno zitti quasi mai, certo, qualche pausa fisiologica ce l’hanno, specie nel secondo tempo, ma è normale che sia così. Viaggiano sulle ali dell’entusiasmo, accendono ogni tanto qualche fumogeno giallo, lamperogeni e fanno scoppiare almeno una bomba carta. Nel secondo tempo fanno partire cori come “Canteremo fino alla morte innalzando i nostri color, che ci vien dal profondo del cuor…” e altri vecchio stile. Verso il finale cantano il coro “Forza Roma! Roma campione! Forza Roma campione olè!” molto forte. Sono da ammirare per la voce e la determinazione che ci mettono, mentre la loro squadra in campo fa quel che vuole di un Empoli troppo arrendevole e un po’ anche sfiduciato e svogliato, dove il migliore risulta, ed è tutto un dire, il portiere Silvestri. La tifoseria giallorossa offre una grande prestazione e si può tranquillamente dire che è tra le migliori viste negli ultimi anni a Empoli, forse la migliore quest’anno, soprattutto per compattezza e impegno nel tifare, molto incisivo. Il livello del tifo romanista è da considerarsi molto buono, a tratti ottimo. Voto: 8,5. Spettacolo mozzafiato, da far accapponare la pelle, quello offerto dai romanisti durante l’inno “Roma, Roma”, in Europa League il 6 marzo scorso contro l’Athletic Bilbao, con le due curve, e buona parte dello stadio, pavesate a festa da migliaia di bandiere giallorosse, la maggior parte di medie proporzioni, tanti fumogeni accesi e, ai piedi del tutto, la scritta “Finchè vedrai…”. Poi cori forti con decibel decisamente alti. In occasione di Roma-Monza del 24 febbraio scorso, un gruppo di ultrà giallorossi espone uno striscione che riporta una scritta riproducente una parte della canzone “Er cammerata”, del gruppo musicale “Innato senso di allergia”. Nel corso della partita sugli spalti della Curva Nord viene esposto un altro striscione che recita “Delle diffide ce ne freghiamo, voi ci togliete noi ci moltiplichiamo”. Da quanto emerso i suddetti avevano lo scopo di manifestare solidarietà ai 17 Daspati fuori contesto emessi dalla Questura di Roma il 3 febbraio scorso per i saluti romani effettuati dai partecipanti alle commemorazioni della strage di Acca Larentia. Alcuni dei predetti provvedimenti riguardano anche esponenti di spicco della tifoseria giallorossa.

La Maratona “Emiliano Del Rosso”, prima del gol a freddo della Roma, parte piuttosto bene, con il coro “Alé forza azzurro alé…”, poi continua a tifare senza farsi abbattere più di tanto e propone diversi cori come “Siamo sempre al tuo fianco io di te non mi stanco sei la cosa più bella che c’è…”, “Siam sempre qui insieme a te per l’Empoli combatterem” ed “Alé alé forza l’azzurro alé, conquista la vittoria, conquistala per noi”. A un certo punto viene ricordato con lo striscione “Beppino sempre qui con noi”, Roberto “Beppino” Maestrelli a circa un anno dalla sua scomparsa. Segue poi il bel coro “Sempre con noi Beppino sempre con noi…”, poi anche gli “Ultras Empoli” lo omaggiano con la scritta “Beppino con noi”. Viene inoltre esposto lo striscione “Bentornato Francino”, per un esponente degli “Ultras Empoli” al rientro dalla diffida, seguito da “Bentornato diffidato…bentornato diffidato…”. Il tifo risente della prova opaca che sta facendo l’Empoli in campo e i cori non sono forti ed incisivi come altre volte, si sostengono i giocatori azzurri ma senza tanta convinzione. Vengono proposti diversi “Forza ragazzi”, e “Quando l’azzurro segnerà la Maratona esploderà in un boato che farà tremar la terra e il mar…”. Esposti poi altri striscioni e vengono cantati cori come “Empoli alé alé canto solo per te, sempre ti sosterrò e mai ti lascerò…”. Il tifo accusa qualche pausa, poi si rianima un po’ col coro “E facci un gol e forza azzurro facci un gol e forza azzurro facci un gol…”, forse l’unico della serata a venire davvero bene. Ne seguono altri verso la fine come “Sacrifici e chilometri, diffidati liberi…”, si cerca in qualche modo di sostenere l’Empoli per portarlo ad un insperato pareggio, ma sarà tutto vano, anzi, è già tanto che l’Empoli perda con un solo gol di scarto. Al fischio finale del signor Di Bello di Brindisi, con la squadra che viene verso la Maratona, c’è qualche fischio e mugugno, inevitabili, ma gli ultras stanno scegliendo di stare al fianco della squadra, per portarla ad una salvezza che si fa sempre più complicata e difficile, con un calendario – Torino e Como fuori le prossime due – che certamente non aiuta. Anche chi applaude la squadra sembra lo faccia senza convinzione. La gente, o almeno la maggior parte di essa, pare in cuor suo rassegnata, sfiduciata, nonostante il campionato sia ancora lungo, ma soprattutto è l’atteggiamento dei giocatori, a tratti indisponente, a far pensare negativo. I margini di salvezza ci potrebbero ancora essere però, se l’Empoli si desse una svegliata. Con qualche problema il deflusso degli spettatori dallo stadio. Il livello del tifo azzurro è da considerarsi abbastanza buono. Voto: 7.

Uno sguardo altrove : L’anticipo del venerdì sera, che inaugura la 28esima giornata di campionato, è CAGLIARI-GENOA. Pochissimi i tifosi genoani nel settore ospiti perché la trasferta è vietata ai residenti in Liguria. Vicino la sede del Gruppo “Figgi do Zena”, a Genova, esposto tenuto a mano lo striscione “Orari folli, decisioni improvvisate, ma il vero calcio quand’è che ce lo ridate?!”. La Curva Nord cagliaritana ricorda un’ultrà prematuramente scomparso con lo striscione “Con Massimino nel cuore”, scandendo più volte il coro “Massimino con noi!”, che è anche lo striscione esposto poco più che a metà curva nei primi minuti di gioco. Bella sciarpata, acceso qualche fumogeno. Il tifo vero e proprio parte intorno all’undicesimo minuto, si alza il coro “Undici Riva c’è solo undici Riva”, numero di maglia, bandiera rossoblù degli anni 60-70, scomparso il 22 gennaio 2024, seguito da tanti altri come “Forza Cagliari! Vinci per noi! Noi saremo per sempre con te!”, “Alé alé alé Casteddu alé” e “Forza vecchio cuore rossoblù”. Buono il tifo della Nord, con poche pause. La gara finisce 1-1, davanti ad uno stadio sold out o quasi. Alle 15 del sabato si giocano COMO-VENEZIA e Parma-Torino. Non moltissimi i veneziani in riva al Lago, intorno ai 400, riempiono per circa metà il settore ospiti, sono comunque vivaci, autori di un tifo di qualità, bei battimani, tanti bandieroni. Bello lo striscione comasco “Nel nome di Como combattiamo!”; i padroni di casa offrono anch’essi una buona prestazione, una bella sciarpata e cori come “Quando saremo tutti in curva Nord come una bomba il tifo esploderà…”, da segnalare lo stendardo “Collasso x il Como”. Il Venezia pareggia su rigore al 95° e tiene viva qualche speranza di salvezza. 10.080 gli spettatori ufficiali. PARMA-TORINO vede confrontarsi due tifoserie piuttosto in forma, che si danno battaglia nel tifare. Bello colorato il tifo dei torinisti, che riempiono quasi tutto il settore ospiti, con tanti bandieroni di ottima fattura che creano un bell’effetto cromatico. Tra gli stendardi da segnalare “scelta di vita”. I parmensi offrono una bella e semplice coreografia, con tre strisciate verticali da cima fino in fondo giallo-blu-bianche, in un tripudio di bandiere, con il fitto lancio di rotoli di carta che fanno ritardare l’inizio della partita. Eseguiti bei cori come “Oh forza Parma alé oh forza Parma alé oh forza Parma alé forza Parma alé” e “Alé alé alé Parma alé per sempre insieme a te”. I parmensi strappano un buon pareggio in chiave salvezza. 18.936 spettatori ufficiali.

Alle 18 del sabato va in scena LECCE-MILAN, con gli ultras milanisti che entrano intorno al 15°, riempiendo il settore ospiti inferiore, mentre quello superiore è già riempito da semplici tifosi. Quando entrano sventolano un bandierone che era steso per terra ed espongono l’eloquente scritta fissa “Solo per la maglia”, iniziando col solito refrain contro la Società “Gerry Cardinale devi vendere vattene vattene”, che ripetono anche a partita finita nonostante il Milan rimonti il Lecce da 2-0 a 2-3. Lo stesso Milan nei primi minuti si era visto annullare due gol per fuorigiochi millimetrici. Verso il 50° accendono alcune torce. Punzecchiano i padroni di casa con cori come “Tornerete tornerete in Serie B”. Bella torciata/fumogenata dei leccesi poco prima dell’inizio, con tante bandiere, stendardi e una sciarpata ben riuscita, poi fumogeni anche dopo l’1-0, verso il 35° e dopo il 2-0. Eseguono un buon tifo, ma niente di trascendentale, con cori come “Forza Lecce la Nord è con te!”, “Undici undici undici leoni noi vogliamo undici leoni” e “Forza Lecce alé alé alé”. Bello lo stendardo “Pessimi 1995”. Al termine dell’incontro, coi giocatori che vanno verso la curva, urlano “Forza ragazzi, forza ragazzi, vi vogliamo bene, vi vogliamo bene, in Serie A noi vogliam rimanere!”. 25.753 spettatori ufficiali. Alle 20,45 del sabato c’è INTER-MONZA, una gara rocambolesca, pazza, che da 0-2 finisce 3-2, giocata al cospetto di 66.344 spettatori ufficiali. Non molti i monzesi a Milano nonostante la vicinissima trasferta. Purtroppo il destino della loro squadra sembra ormai segnato e forse la tifoseria sta un po’ mollando. Buon tifo interista, con poche pause. Sul 3-2, a rimonta completata, un po’ tutto lo stadio canta “Chi non salta insieme a noi cos’è…è un milanista…”. Corteo nei pressi di San Siro per l’anniversario della fondazione dell’Inter, risalente a 117 anni fa, con a capo lo striscione scritto in nero e azzurro “Figli della notte del cielo e delle stelle”, con tantissimi bei bandieroni dietro. Accoglienza alla squadra della Curva Nord lo scorso 7 marzo, con tanti fumogeni accesi, fuochi pirotecnici e pullman circondato dalla folla. Il tradizionale lunch-match delle 12,30 domenicali è VERONA-BOLOGNA, coi felsinei che prendono tutto il settore ospiti, eseguono una bella sciarpata, buono il loro tifo, anche se visti i numeri ci si poteva aspettare qualcosa in più, con cori come “M’innamoro solo se vedo giocare il Bologna, forza dai Bologna…”. Le due tifoserie si scambiano cori di sfottò. Buono anche il tifo dei veronesi, specie nel secondo tempo, quando cantano di più. I loro cori sono sempre belli: si va da “E noi glielo diciamo Brigate Brigate Gialloblù!” a “Dai Veron dai Veron dai Verona dai Verona dai Veron…”, ad altri ancora. Dopo l’1-2, che sarà il risultato finale (rimonta solo parziale), il pubblico veronese si rianima. Purtroppo per loro arriva un’altra sconfitta, bel successo bolognese in ottica Champions. 24.612 spettatori ufficiali.

Alle 15 della domenica è in programma NAPOLI-FIORENTINA, con gli ultras viola che non sono molti ma neanche tanto pochi; vengono sistemati in cima al settore ospiti. Eseguono buoni battimani, si danno da fare, ma non si sentono mai, o quasi, nella bolgia del “Maradona”. Da segnalare lo stendardo “Gruppo luppolo”, la pezza “Noi tifiamo noi!” e la bandiera “13 Astori”, giocatore, dal 2015, e capitano della Fiorentina, scomparso il 4 marzo 2018 nell’albergo che ospitava la Fiorentina ad Udine per una complicazione cardiaca. Bellissima coreografia delle due curve napoletane. La Curva A forma la scritta “Anema” con cartoncini bianchi su sfondo di cartoncini blu, che sono anche al primo anello; la Curva B scrive, con le stesse modalità “E core” (“Anima e cuore” l’eloquente messaggio). Massiccio il tifo napoletano, con cori che fanno venire i brividi, c’è un bell’entusiasmo in tutto lo stadio, stadio esaurito o quasi (51.504 spettatori ufficiali). Curva A con tanti bandieroni e qualche fumogeno acceso, che espone la frase in balaustra “17-05-89 ‘c’è un buco per Alemao’, voce di un calcio che non c’è più ora potrai raccontarlo anche lassù. Ciao Bruno”, a ricordare la scomparsa a quasi 87 anni, avvenuta il 5 marzo scorso, del giornalista e telecronista sportivo della Rai Bruno Pizzul. La Curva B intona cori come “Alé Napoli alé lotta per la Nord, conquista la vittoria, conquistala per noi”. Il Napoli vince una gara importantissima nella lotta per lo Scudetto. Il posticipo della domenica sera e big-match di questa 28^ giornata di campionato è JUVENTUS-ATALANTA. Gli ultras bergamaschi saltano la trasferta di Torino visto che per acquistare i biglietti del settore ospiti dello “Stadium” bisogna registrarsi online al sito della Società sabauda, oltre ad attenersi a delle restrizioni assurde che limitano le libertà personali e del tifare, ma i tifosi atalantini presenti si fanno sentire, anche se solo a tratti, con anche cori di offesa. Striscione per Bruno Pizzul anche nella Curva Sud juventina, che sceglie di rimanere in silenzio assoluto per i primi 30 minuti, salvo poi cominciare a contestare più volte la dirigenza della Juve e a fare cori tipo “Tifiamo solo la maglia”, “La Juve siamo noi solo noi”, “Tutta la curva! Fuori i coglioni tirate fuori i coglioni!”, “Noi siamo la Juve!”. Fischiatissimo l’ex juventino Juan Cuadrado. Forti fischi già a fine primo tempo, con la Juventus sotto di un gol. Nel secondo tempo l’Atalanta fa quello che vuole della Juve. L’aria di contestazione diventa pesante, si alza il coro “Vergognatevi!”, i fischi alla fine saranno assordanti, con tanta gente, specie in Curva Sud, che era già andata via spazientita, visto lo 0-4 che stava maturando. Una disfatta storica, di dimensioni bibliche, senza attenuanti, con il quarto posto a rischio. Da registrare infine lo striscione “Loris Vangeli sempre con noi lassù nei cieli R.I.P.”, noto esponente ultrà juventino scomparso recentemente. 40.266 spettatori ufficiali. Tradizionale Monday night, posticipo del lunedì sera alle 20,45 è LAZIO-UDINESE, che si gioca con larghi vuoti sugli spalti dell’’Olimpico’. I laziali fanno un buon tifo, con cori forti come “Sosterremo sempre più i colori biancoblù” e il classico “Lazio!” che si “rimbalza” tra Tribuna Tevere e Curva Nord, prima l’una poi l’altra. Verso la fine la tifoseria biancoceleste cerca di spingere la Lazio ad una vittoria che sarebbe importantissima in chiave Champions, soprattutto col coro “Forza Lazio devi vincere vincere vincere…”. Striscione in piena Curva Nord: “Una Società che non difende i propri tifosi non merita rispetto”. Nei Distinti Sud, lato Tevere, esposto il polemico striscione “Mai più sVARioni!”, riferito alla partita di andata degli Ottavi di finale di Europa League Viktoria Plzen-Lazio del 6 marzo scorso, con la Lazio che finì suddetta partita in 9. Tutto sommato in buon numero i friulani, considerando soprattutto che si gioca di lunedì sera e la distanza tra Udine e Roma, anche se si sentono poco, seppur provandoci. Sventolano alcuni bandieroni. Presenza nel loro settore degli amici fraterni romanisti con tanto di pezza “Diffidati Quadraro” e di due bandierine giallorosse. Bello lo stendardo “L’alcool bisogna viverlo”. L’1-1 finale accontenta poco entrambe.