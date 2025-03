Nelle ultime partite lo abbiamo visto ricoprire così tanti ruoli che sarebbe riduttivo considerare Liberato Cacace un semplice terzino. Il calciatore neozelandese sta trovando quella continuità che gli mancava negli anni passati e sta fornendo prove convincenti in qualsiasi posizione. Rappresenta una pedina importante nello scacchiere di D’Aversa, una pedina che il tecnico muove a suo piacimento e a seconda delle necessità.

Contro la Roma la squadra non ha brillato, eppure Cacace è stato uno dei pochi a salvarsi. Ha cominciato la partita da centrocampista e da trequartista aggiunto, per poi essere dirottato sulla linea difensiva assieme a Marianucci e Goglichidze. Cacace sta dimostrando di stare bene, ma soprattutto è evidente la sua grande duttilità. Anche grazie a questo l’Empoli ha sopperito ad assenze importanti nel settore nevralgico.

Certamente Cacace non sarà un fuoriclasse, ma la sua serietà e la sua applicazione sono un esempio per tutto il gruppo. D’Aversa può contare su un vero e proprio jolly, che riesce a districarsi bene in varie zone del campo. Il “camaleontico” Cacace, dal canto suo, sta vivendo un periodo positivo, nonostante le alterne fortune degli azzurri. Forse il periodo migliore, in termini di continuità, da quando veste la maglia dell’Empoli.