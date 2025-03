La corsa salvezza in Serie A entra nella fase decisiva con dieci giornate da disputare. Ma se a fine campionato ci fossero due squadre a pari punti cosa succederà? Non è prevista la classifica avulsa ma lo spareggio in gare di andata e ritorno tra le due squadre. Ricordiamo che nella stagione 2022-23 Spezia e Verona arrivarono entrambe a 31 punti e si giocò lo spareggio in unica gara in campo neutro.

Questo quanto prevede il regolamento:

“In caso di parità di punteggio tra le squadre posizionate al 17° e al 18° posto, la squadra che si aggiudica la permanenza nel Campionato di Serie A è determinata mediante spareggio da effettuarsi sulla base di due gare di andata e ritorno; la squadra meglio classificata secondo i criteri della Classifica avulsa, disputerà la gara di ritorno “in casa”; si aggiudicherà lo spareggio la squadra che avrà realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti; in caso di parità di reti, non si procederà ai tempi supplementari e lo spareggio sarà aggiudicato direttamente con l’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle regole 7 e 10 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”

In pratica la classifica avulsa servirà solo per stabilire quale delle due giochi in casa il ritorno: se terminassero con un numero pari di reti si andrebbe direttamente ai rigori.

E se fossero più squadre a terminare con gli stessi punti in classifica?

“In caso di parità di punteggio tra più di due squadre, al fine di individuare le due di esse che effettueranno lo spareggio per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia o per la permanenza nel Campionato di Serie A, nonché per determinare tutte le altre posizioni di classifica, si procederà alla compilazione della c.d. “classifica avulsa” secondo i criteri qui di seguito indicati:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”;

b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;

c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

e) del sorteggio.