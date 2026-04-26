Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Autentico classico match da testacoda, coi padroni di casa primi in classifica, in lotta per la promozione diretta in Serie A, e l’Empoli nelle sabbie mobili del fondo classifica, che sgomita per salvarsi dalla C. La gara è valida per la trentaseiesima e terz’ultima giornata del campionato italiano di calcio di Serie B 2025/26, e fa registrare un “Penzo” tutto esaurito, con 12.038 spettatori ufficiali, di cui 7.040 paganti e 4.998 abbonati

Nessun tifoso azzurro è presente nel settore ospiti per i noti divieti, con il settore che in base alle indicazioni delle autorità viene dedicato ai tifosi locali. Non quantificabili i tifosi empolesi negli altri settori. L’ingiusto, inspiegabile e antidemocratico divieto di trasferta, è stato comminato ai tifosi empolesi perché un pullman di ultras azzurri, di ritorno dalla trasferta di Padova del 12 aprile 2026, ebbe un alterco con dei tifosi della Pistoiese, in netta minoranza. Un provvedimento sicuramente esagerato quello preso dalle solerti autorità competenti.

I veneziani padroni di casa rispettano l’assenza della controparte empolese, costretta a disertare la trasferta, esponendo poco prima dell’inizio il significativo striscione su due piani “Trasferte libere il calcio è della gente”, e osservando lo sciopero del tifo per i primi 20 minuti, interrotto solo da cori come “Questo calcio non ci appartiene” e “Lega Italiana figli di puttana!”, dimostrando quindi così facendo grande mentalità. Allo scadere dei 20 minuti lo stadio si trasforma: è uno show totale nel giorno di San Marco, patrono della città. La Curva Sud è pavesata da bandierine arancio-verdi, sventola due bandieroni, sventola alcuni fumogeni ed espone, piuttosto in basso, lo striscione “Par tera par mar”; nei Distinti e nel settore ospiti, riservato eccezionalmente ai locali, bandierine arancio-nero-verdi; in Curva Nord lo striscione in basso “Al nostro unico amor”, con al centro un telone con impressa una rosa, su sfondo bianco, ed ai lati i colori arancio-verdi. Uno spettacolo mozzafiato, da far rabbrividire, con il contorno di canti davvero belli. Poi si parte col consueto tifo, con cori come “…Non mi stanco mai di te, forza grande Unione alé…”, “Veneziamestre alé…noi siamo qui con te dobbiamo vincere…”, “E forza Unione facci un gol, e forza Unione facci un gol…”. I veneziani sono molto colorati e attivi, con tanti bandieroni a sventolare incessantemente e bei battimani. Bella davvero la Curva Sud, che continua a tifare anche con cori secchi tipo “Forza Unione! Vinci per noi! Forza Unione Unione alé!” ed “Unione! Unione! Unione!”, intervallati da altri prolungati sul tono “M’innamoro solo se oggi vince l’Unione…l’importante è non mollare…”, “Siamo noi…ale ale ale ale oh ale ale ale ale oh…siamo noi…” e “Segna per noi dobbiamo vincere…”. La Nord espone lo striscione “Auguri Michael”, mentre la Sud, poco dopo, espone a sua volta la bellissima scritta “La tua curva ti rende onore, auguri Michael…sempre nel nostro cuore!”, ad omaggiare il ricordo di Michael Groppello, tifoso ventenne di Marghera scomparso in un tragico incidente stradale il 17 giugno 2017, ben conosciuto negli ambienti della Sud, a lui intitolata, nel giorno del suo compleanno. Il coro “Unione alé forza Unione alé voglio solo star con te, voglio vincere e cantar per te, voglio solo star con te…” è il preludio al 2-0. E’ nel finale che lo stadio canta sulle ali dell’entusiasmo “E se ne va la capolista se ne va…la capolista se ne va…”, “Ce l’abbiamo noi, ce l’abbiamo noi, lo squadrone ce l’abbiamo noi…” ed “E’ per questo che ti chiedo forza Unione facci un gol, e forza Unione…”. La squadra di Giovanni Stroppa deve trovare un successo venerdì 1° maggio contro lo Spezia o all’ultima in casa contro il Palermo, per poter festeggiare matematicamente. Lo stadio intero fa festa al fischio finale dell’arbitro, il signor Perri di Roma. Il tifo dei lagunari si è espresso quest’oggi su livelli più che buoni. Voto: 7,5.