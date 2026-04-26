Campionato Primavera 2

Risultati 28a giornata

 

Ternana – EMPOLI   1 – 4                 

Gol: 63’ Chiucchiuini (E) –  73’ Raballo (E) –  77’ Blazic (E) –  84’ Fiorini (E) – 86’ Tiberi (T)

 

Ascoli Pescara 2 3
26’ D’Errico (P) – 32’ rig. D’Arcangelo (P) – 61’ Di Salbatore (A) – 63’ Russo (A) – 88’ Thelen (P)
Benevento Spezia 1 0
69’ Borrelli
Crotone Bari 0 4
31’ Sidibe – 49’ Legrottaglie – 75’ Campania – 89’ Italia
Monopoli Avellino 0 0
 
Palermo Catanzaro 0 0
 
Pisa Perugia 2 1
4′-47′ Bolognini (PI) – 77′ Giardino (PE)
Salernitana Cosenza 2 2
40′ Randazzo (C) – 60′ Ponziglione (S) – 85′ Paudice (S) – 90′ rig. Mazzulla (C)

Classifica dopo la 28a giornata

  Giocate Punti TOTALI v n n gf gs
Empoli 28 68 21 5 2 69 17
Perugia 28 49 14 7 7 43 25
Avellino 28 48 12 12 4 51 34
Pescara 28 48 14 6 8 44 33
Spezia 28 45 14 3 11 52 40
Pisa 29 45 12 9 8 51 38
Catanzaro 28 44 13 5 10 36 32
Benevento 29 44 13 5 11 39 44
Ternana 28 41 11 8 9 48 50
Monopoli 28 36 10 6 12 38 46
Ascoli 28 33 8 9 11 44 45
Bari 28 32 8 8 12 38 36
Palermo 28 27 5 12 11 34 38
Cosenza 28 23 5 8 15 28 61
Salernitana 28 21 5 6 17 25 59
Crotone 28 12 1 9 18 18 58

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 26a Giornata    (Ultima Giornata)

EMPOLI – Avellino            2 – 0

Gol: 63’ Isidori – 90’+2 Ciampelli

 

L’Empoli si è classificato al primo posto del proprio Girone. Salterà perciò gli Ottavi di Finale ed accede direttamente ai Quarti di Finale che si disputeranno con gare di andata e ritorno il 7 e 14 giugno (10 e 17 in caso di partecipazione della Nazionale Under 17 ad una Semifinale o Finale del Campionato Europeo di Categoria)

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Fabrizio Fioravanti

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