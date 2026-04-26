Campionato Primavera 2
Risultati 28a giornata
Ternana – EMPOLI 1 – 4
Gol: 63’ Chiucchiuini (E) – 73’ Raballo (E) – 77’ Blazic (E) – 84’ Fiorini (E) – 86’ Tiberi (T)
|Ascoli
|–
|Pescara
|2
|3
|26’ D’Errico (P) – 32’ rig. D’Arcangelo (P) – 61’ Di Salbatore (A) – 63’ Russo (A) – 88’ Thelen (P)
|Benevento
|–
|Spezia
|1
|0
|69’ Borrelli
|Crotone
|–
|Bari
|0
|4
|31’ Sidibe – 49’ Legrottaglie – 75’ Campania – 89’ Italia
|Monopoli
|–
|Avellino
|0
|0
|Palermo
|–
|Catanzaro
|0
|0
|Pisa
|–
|Perugia
|2
|1
|4′-47′ Bolognini (PI) – 77′ Giardino (PE)
|Salernitana
|–
|Cosenza
|2
|2
|40′ Randazzo (C) – 60′ Ponziglione (S) – 85′ Paudice (S) – 90′ rig. Mazzulla (C)
–
Classifica dopo la 28a giornata
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|n
|gf
|gs
|Empoli
|28
|68
|21
|5
|2
|69
|17
|Perugia
|28
|49
|14
|7
|7
|43
|25
|Avellino
|28
|48
|12
|12
|4
|51
|34
|Pescara
|28
|48
|14
|6
|8
|44
|33
|Spezia
|28
|45
|14
|3
|11
|52
|40
|Pisa
|29
|45
|12
|9
|8
|51
|38
|Catanzaro
|28
|44
|13
|5
|10
|36
|32
|Benevento
|29
|44
|13
|5
|11
|39
|44
|Ternana
|28
|41
|11
|8
|9
|48
|50
|Monopoli
|28
|36
|10
|6
|12
|38
|46
|Ascoli
|28
|33
|8
|9
|11
|44
|45
|Bari
|28
|32
|8
|8
|12
|38
|36
|Palermo
|28
|27
|5
|12
|11
|34
|38
|Cosenza
|28
|23
|5
|8
|15
|28
|61
|Salernitana
|28
|21
|5
|6
|17
|25
|59
|Crotone
|28
|12
|1
|9
|18
|18
|58
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 26a Giornata (Ultima Giornata)
EMPOLI – Avellino 2 – 0
Gol: 63’ Isidori – 90’+2 Ciampelli
L’Empoli si è classificato al primo posto del proprio Girone. Salterà perciò gli Ottavi di Finale ed accede direttamente ai Quarti di Finale che si disputeranno con gare di andata e ritorno il 7 e 14 giugno (10 e 17 in caso di partecipazione della Nazionale Under 17 ad una Semifinale o Finale del Campionato Europeo di Categoria)