Campionato Primavera 2

Risultati 28a giornata

Ternana – EMPOLI 1 – 4

Gol: 63’ Chiucchiuini (E) – 73’ Raballo (E) – 77’ Blazic (E) – 84’ Fiorini (E) – 86’ Tiberi (T)

Ascoli – Pescara 2 3 26’ D’Errico (P) – 32’ rig. D’Arcangelo (P) – 61’ Di Salbatore (A) – 63’ Russo (A) – 88’ Thelen (P) Benevento – Spezia 1 0 69’ Borrelli Crotone – Bari 0 4 31’ Sidibe – 49’ Legrottaglie – 75’ Campania – 89’ Italia Monopoli – Avellino 0 0 Palermo – Catanzaro 0 0 Pisa – Perugia 2 1 4′-47′ Bolognini (PI) – 77′ Giardino (PE) Salernitana – Cosenza 2 2 40′ Randazzo (C) – 60′ Ponziglione (S) – 85′ Paudice (S) – 90′ rig. Mazzulla (C)

–

Classifica dopo la 28a giornata

Giocate Punti TOTALI v n n gf gs Empoli 28 68 21 5 2 69 17 Perugia 28 49 14 7 7 43 25 Avellino 28 48 12 12 4 51 34 Pescara 28 48 14 6 8 44 33 Spezia 28 45 14 3 11 52 40 Pisa 29 45 12 9 8 51 38 Catanzaro 28 44 13 5 10 36 32 Benevento 29 44 13 5 11 39 44 Ternana 28 41 11 8 9 48 50 Monopoli 28 36 10 6 12 38 46 Ascoli 28 33 8 9 11 44 45 Bari 28 32 8 8 12 38 36 Palermo 28 27 5 12 11 34 38 Cosenza 28 23 5 8 15 28 61 Salernitana 28 21 5 6 17 25 59 Crotone 28 12 1 9 18 18 58

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 26a Giornata ( Ultima Giornata )

EMPOLI – Avellino 2 – 0

Gol: 63’ Isidori – 90’+2 Ciampelli

L’Empoli si è classificato al primo posto del proprio Girone. Salterà perciò gli Ottavi di Finale ed accede direttamente ai Quarti di Finale che si disputeranno con gare di andata e ritorno il 7 e 14 giugno (10 e 17 in caso di partecipazione della Nazionale Under 17 ad una Semifinale o Finale del Campionato Europeo di Categoria)