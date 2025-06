Facciamo un punto della situazione sugli allenatori delle squadre che parteciperanno alla prossima Serie B 2025/26, in attesa degli ultimi verdetti dal campo con la finale ritorno playoff di C Pescara-Ternana che si giocherà sabato prossimo ( andata 1-0 Pescara) e il play out di B ancora da giocare con Frosinone, Brescia, Salernitana e Sampdoria in attesa delle sentenze definitive per la penalizzazione e la relativa retrocessione del Brescia in C.

AVELLINO– Confermato Biancolino

BARI– Longo verso l’esonero, piacciono D’Aversa, Aquilani e Gallo

CARRARESE– Confermato Calabro

CATANZARO– La società ha confermato Caserta che però è nel mirino di altri club

CESENA– Confermato Mignani

EMPOLI– Via D’Aversa, si punta su Pagliuca con Caserta, Possanzini e D’Angelo come alternative

ENTELLA– Possibile l’addio con Gallo per diversità di vedute con la società

JUVE STABIA– Si va verso l’addio con Pagliuca dopo aver centrato la qualificazione ai playoff

MANTOVA – Confermato Possanzini

MODENA– E’ addio con Mandelli, si cerca un allenatore di esperienza. D’Angelo sarebbe la prima scelta dei canarini

MONZA– Paolo Bianco è il nuovo allenatore

PADOVA– Confermato Andreoletti

PALERMO– Filippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore, manca soltanto l’annuncio ufficiale

REGGIANA – Confermato Dionigi

SPEZIA– Ancora da capire le volontà di D’Angelo e della società dopo la sconfitta nella finale playoff

SUDTIROL– Confermato Castori

VENEZIA– In programma un summit decisivo con Di Francesco per la permanenza in panchina, altrimenti si valuteranno altri nomi