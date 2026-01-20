Quello che si giocherà venerdi sera allo “Stadio dei Marmi” sarà l’undicesimo confronto in quel di Carrara tra la Carrarese e gli azzurri. Guardando ai dieci precedenti di campionato vediamo che il bilancio racconta di tre vittorie azzurre, cinque pareggi e due successi carrarini. C’è anche un precedente a livello di Coppa Italia, che poi sarebbe il primo confronto storico di sempre tra le due squadre, giocato nel 1939 e che vide il successo gialloazzurro per 2-1. La sfida tra Carrarese ed Empoli si è sempre giocata, fin qui, a livello di serie C.

Il primo confronto risale alla serie C della stagione 63/64, garà che terminò sullo 0-0. Medesimo punteggio anche per le due gare arrivate nelle due stagioni successive. Nel campionato 66/67 arriva invece il successo azzurro per 2-0 firmato da una doppietta di Zimolo. L’anno successivo le squadre si riaffrontano e torna lo 0-0. A Carrara si torna a giocare nel gennaio del 1990 e la gara finisce ancora in parità ma per 1-1: Baraldi per loro, Nicola Caccia per noi. Nella successiva stagione di C, 90/91, l’Empoli espugna Carrara grazie ad un gol di Prete. Si arriva alla stagione 92/93 e l’Empoli vince ancora per 1-0 con gol segnato da Luciano Spalletti. Nella stagione 93/94 arriva il primo successo carrarino per 2-0. Stesso risultato anche per la gara del 1996 che per adesso resta l’ultimo precedente.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate nella terra dei marmi tra Carrarese ed Empoli:

1963/64 Serie C 0-0

1964/65 Serie C 0-0

1965/66 Serie C 0-0

1966/67 Serie C 0-2

1967/68 Serie C 0-0

1989/90 Serie C 1-1

1990/91 Serie C 0-1

1992/93 Serie C 0-1

1993/94 Serie C 2-0

1995/96 Serie C 2-0