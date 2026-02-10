Sono 5 i precedenti tra Empoli e Juve Stabia al Castellani con un bilancio di 4 successi azzurri ed un’ affermazione stabiese.

La prima sfida al Castellani tra le due squadre risale al campionato 1994/95, Serie C1 girone B, con i campani che vinsero 1-0 grazie alle rete nel finale di Bertuccelli. Si deve attendere l’agosto del 2011 per una nuova sfida, con l’Empoli di Aglietti che in rimonta superò la squadra allenata all’epoca da Braglia: Danilevicius portò in vantaggio la Juve Stabia, Dumitru e Tavano ribaltarono la gara e consegnarono il successo agli azzurri. Nel campionato successivo manita azzurra, con la squadra di Sarri che si impose 5-0 grazie alle doppiette di Saponara e Tavano e al gol di Maccarone. Nel marzo del 2014 successo azzurro per 2-1: Empoli avanti con Tavano, pari di Zampano e a 20 minuti dal termine Maccarone decide la gara, regalando la vittoria agli uomini di Sarri. L’ultima sfifa è quella dell’agosto 2019 con altro 2-1 per noi (Bandinelli, in mezzo Cissè, poi La Gumina su rigore)

Queste nel dettaglio le gare al Castellani tra Empoli e Juve Stabia:

1994/95 Serie C 0-1

2011/12 Serie B 2-1

2012/13 Serie B 5-0

2013/14 Serie B 2-1

2019/20 Serie B 2-1