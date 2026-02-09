I PIU I MENO – La buona prestazione complessiva di Palermo – Alcune ingenuità continuano a ripresentarsi – I nuovi sembrano già integrati – Juve Stabia mai sconfitta fuori nel 2026

A stretto giro di posta rispetto all’ultima partita contro il Palermo, l’Empoli torna in campo in casa contro la Juve Stabia. Test difficile, che nasconde più di una insidia. I campani sono ancora a secco di sconfitte fuori casa nel 2026 e sono reduci da otto risultati utili consecutivi. Tra le cose potenzialmente negative si aggiungono le varie ingenuità commesse – anche contro il Palermo – che spesso vanificano una buona prova difensiva.

La gara del Barbera, nonostante sia finita con zero punti in saccoccia, ci ha mostrato un Empoli capace di mettere in difficoltà il Palermo con grinta e voglia. Nota lieta sono i nuovi arrivati, che hanno dimostrato di essersi già calati nella nuova realtà senza troppe esitazioni o problemi.