Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Gruppi principali : U.C.A. (Ultras Centro Storico), Ultras Stabia 1907 Figli della Sud.

Altri Gruppi : Swarm Starm, Post Fata Resurgo, Diffidati, Rione Scanzano Supporters, Castrum ad Mille, Cuore di Stabia.

Un po’ di storia : Il primo gruppo con mentalità ultras a nascere nel panorama del tifo stabiese sono gli “Ultras”, la cui origine si ha a cavallo fra gli anni ’60 e ’70, seguiti da “South Boys”, “Brigate” e “Vecchi Fedayn”, che ben presto cambieranno il nome semplicemente in “Fedayn”, e successivamente si scioglieranno, “Boys”, “Teddy Swarm”, “Lunatici”, “Nucleo” e “Sconvolts Heads”. All’inizio degli anni ’80, causa un brutto periodo per la formazione stabiese culminato con la retrocessione nel Campionato Interregionale, al termine della stagione 1980/81, i gruppi organizzati e la maggior parte del tifo cominciano a seguire le vicende sportive della squadra di Pallacanestro femminile, ai tempi partecipante al massimo campionato nazionale. Al termine della stagione il titolo sportivo viene ceduto e, nonostante gli stabiesi debbano disputare un intero campionato giocando a Scafati, i gruppi organizzati tornano al seguito della squadra. Nel 1984, in concomitanza con la costruzione dello stadio “Romeo Menti”, giocatore del Grande Torino perito a Superga nel 1949, nascono gli “Swarm Supporters”, destinati a prendere le redini della curva stabiese. Il gruppo, negli anni del proprio apice, raggiungerà quota duecento militanti, con sezioni sparse per l’Italia, tra le quali si ricordano Cassino, Petraro e Varano. Tendenzialmente di sinistra, il gruppo espone allo stadio bandiere sovietiche e raffiguranti l’effigie di Che Guevara, distribuendo anche due fanzine. Dopo il 1987, con il miglioramento delle vicende sportive della squadra, nascono numerosi altri gruppi, tra i quali si ricordano i “Bronx Faito”, il quale nome deriva dal quartiere di provenienza, la “Brigata Ciceron Street”, rappresentante il quartiere Cicerone e di chiara ispirazione ai “Vecchi Lions Napoli”. Nel 1992 riprendono forma i disciolti “Fedayn”, con una mentalità apertamente di sinistra. Nel 1994, dall’unione dei precedenti gruppi “Lunatici” e “Boys”, prendono vita le “Vespe Matte; l’anno successivo invece nascono i “Ghost”, “Borgata Pozzano”, “Brigata Santa Caterina”, e “Original Fans”, mentre si sciolgono gli “Sconvolts Heads”. Tutti i gruppi decidono di identificarsi dietro lo striscione “Ultras Stabiae”, dovendo far capo anche ad incomprensioni interne fra fazioni. Nel 1996 nascono gli “Hamas”, che successivamente adotteranno il nome “HCJS” (acronimo di “Hamas Castellammare Juve Stabia). Nel 1997 nascono “Hell Side” e “Tupac Amaru”. Durante la presentazione della società stabiese per la stagione calcistica 2011/12, i due patron annunciano il ritiro della maglia numero ‘12’ in onore della tifoseria della Curva Sud. Gesto che viene ripetuto ogni anno nonostante siano state modificate le regole riguardanti le numerazioni di maglia. Fra gli esodi da ricordare, ha un rilievo particolare la trasferta a Napoli in occasione della finale dei Playoff 1993/1994, valida per la promozione in Serie cadetta, persa 3-0 contro la Salernitana. Per l’occasione il San Paolo viene gremito da oltre ventimila stabiesi. Nel 2011 nasce il gruppo “Curva Sud UJS 2011” che rimane il principale raggruppamento ultras fino al suo scioglimento, avvenuto il 21 febbraio 2025. Attualmente in Curva Sud sono presenti i gruppi “Ultras Centro Antico”, ricompostosi nel 2024, ed “Ultras Stabia Figli della Sud”.

Curiosità : -Fino al 6 febbraio 2026, con un comunicato emesso dal Ministero degli Interni, in data 5 novembre 2025, della durata di tre mesi, agli stabiesi era stata negata l’opportunità di seguire la squadra in trasferta, a seguito delle intemperanze di alcuni facinorosi nella gara di Padova del 26 ottobre 2025, valevole per la nona giornata del campionato di Serie B 2025/26. Ma la scure del Ministero degli Interni si abbatte ancora sulla curva Sud stabiese. L’istituzione prende atto dei gravi disordini e scontri avvenuti nella serata del 10 gennaio 2026, in occasione del match Juve Stabia-Pescara, valido per la 19^ giornata del campionato di Serie B in corso, addebitabili alle condotte dei tifosi della Juve Stabia, decretando la chiusura per la durata di tre mesi, a decorrere dal 6 febbraio 2026, dei settori ospiti dove giocherà la Juve Stabia, con inoltre il divieto di vendita dei tagliandi nei confronti dei residenti nella provincia di Napoli. Per lo stesso motivo la gara Juve Stabia-Virtus Entella del 24 gennaio 2026 è stata giocata a porte chiuse per la squalifica di un turno del “Menti”. -Spettacolo pirotecnico con decine di torce accese di vario colore in occasione di Juve-Stabia-Bari del dicembre 2025. -Il 26 gennaio 2025 un gruppo di persone ha assaltato il treno su cui viaggiavano i tifosi del Sorrento di ritorno dalla trasferta di Torre del Greco, con mazze e calci contro le porte del convoglio. Alcuni supporters della formazione sorrentina sono rimasti feriti nel momento in cui il mezzo era fermo. Successivamente i tifosi che son stati colpiti più duramente sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche in ospedale. Nel treno lanciato anche un fumogeno e fatti esplodere petardi. Sfondati i vetri del convoglio che in tutta fretta è stato costretto a ripartire. Secondo una prima ricostruzione l’agguato sarebbe stato dettato da una “vendetta” ordita dagli ultras stabiesi a danno dei rivali del Sorrento che qualche settimana prima, in occasione di una trasferta sempre a bordo di un convoglio della Circumvesuviana, di passaggio a Castellammare, avevano esploso petardi e cantato cori contro la squadra della Juve Stabia e la città. -Il 19 dicembre 2024 una delegazione della Curva Sud ha fatto visita ai bambini dell’oratorio della Cattedrale di Castellammare di Stabia, portandogli un sorriso. -Gli “Ultras Centro Antico” dedicarono lo striscione “Non esiste colore davanti a questo dolore, vicini alla Foggia Ultras”, ai quattro giovani ragazzi deceduti in un incidente stradale nell’ottobre 2024, mentre tornavano da una trasferta a Potenza al seguito della loro amata squadra del cuore. -Operazione della Polizia all’alba del 4 febbraio 2025 nel centro antico della città a carico di 15 persone, molti dei quali under 30, sottoposte a perquisizione. Il Questore di Napoli ha adottato 13 Daspo, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine, per periodi di 4 e 5 anni, nei confronti di soggetti di età compresa tra 18 e 27 anni. Nello specifico al termine dell’incontro Juve Stabia-Südtirol del 6 dicembre 2024, i predetti, insieme ad altri tifosi locali, avevano perpetrato condotte violente ed intimidatorie ai danni di alcuni componenti della tifoseria ospite. In particolare, con il volto travisato e armati di mazze, dopo essere entrati in un esercizio commerciale a Castellammare, si erano fatti consegnare da alcuni tifosi altoatesini diversi indumenti coi colori della loro squadra, sottraendo ad uno di essi anche uno zaino contenente uno striscione ed una maglia per poi darsi alla fuga. Inoltre gli agenti, tramite sistemi di videosorveglianza, avevano accertato che, poco dopo, un tifoso stabiese, con atteggiamento intimidatorio, si era fatto consegnare del denaro da un tifoso ospite. -Sarebbero state accertate in un passato piuttosto recente infiltrazioni del clan camorristico D’Alessandro con la Società della Juve Stabia e con la tifoseria organizzata. -Nell’agosto 2024 si è manifestata la questione dello stadio, che non era pronto ad affrontare la Serie B conquistata al termine della stagione precedente, causa riammodernamento dello stesso. La prima giornata “casalinga” è stata giocata a Piacenza.

Gemellaggi : – Napoli : in particolare con la Curva B partenopea. Quando il 4 ottobre 2024 scompare il capoultrà degli “Ultras Napoli” gli dedicano lo striscione “Buon viaggio ultras…R.I.P. Rececconi”. – Paris Saint Germain : direttamente con il gruppo parigino “K-Soc Paris”. Con lo striscione “Riposa in pace piccolo angelo, ciao Giuseppe”, i fratelli francesi hanno tenuto a ricordare il bimbo Giuseppe Grieco, scomparso il 15 agosto 2024. – Perugia : direttamente con il gruppo “Ingrifati Perugia”. Ad un perugino che aveva finito di scontare la diffida, è stato dedicato a fine agosto 2024 lo striscione “Perugia libera! Bentornato Mirko!”. – Zwickau : direttamente con il gruppo “Red Kaos”. La squadra tedesca milita nella Lega Regionale Nordest, quarto livello dei campionati tedeschi. – Messina : in particolare col gruppo “Testi Fracidi Messina”.

Amicizie : – Giulianova , – Mantova , – Cesena , – Casarano , – Akragas .

Reciproco rispetto : – Monaco 1860 : seconda squadra di Monaco di Baviera (Germania). – Cavese , – Taranto , – Ischia Isolaverde , – Matera , – Noto , Giugliano : gli “Ultras Brigata Boys Giugliano” erano presenti a Castellammare per l’ultima promozione in B nell’aprile 2024.

Ex gemellaggi e amicizie passate : – Siracusa : con la tifoseria del Siracusa le “vespe” intrattenevano un solido gemellaggio, nato nel 1979 ed ufficializzato nel 1984. Esso ha unito le due realtà in SiraStabia nel ricordo di Nicola De Simone, tanto da renderlo uno dei più antichi, forti e saldi in ambito nazionale. Nel 2024, proprio per il quarantesimo del gemellaggio, la “Curva Anna Siracusa” rilascia un comunicato in cui sancisce la rottura definitiva di ogni tipo di rapporto con la Curva Sud di Castellammare di Stabia, per via di vicissitudini interne scaturite a seguito di un agguato subito dagli aretusei da parte di una frangia di ultras napoletani, legati agli stabiesi da un sentito gemellaggio. – Savoia : un gemellaggio ventennale che si è rotto a causa di un irrispettoso comportamento dei savoiardi con il Siracusa, a quei tempi gemellata con le “vespe”. – Sora : rimangono però, nonostante tutto, buonissimi rapporti. – Vigor Lamezia , – Paolana , – Molfetta , – Soccer Trani , – Ercolanese , – Catanzaro , – Real Marcianise , – Casertana , – Nola .

Rivalità : – Latina : la rivalità, presente da tempo, si era affievolita negli anni, ma si è riacutizzata dopo lo scioglimento del gemellaggio tra Latina e Siracusa, quest’ultima ex gemellata con gli stabiesi. – Casertana : tra le due tifoserie intercorreva una forte amicizia trentennale, poi rotta a causa di accesi screzi. – Nola : le tifoserie erano gemellate, ma in seguito ad alcune aggressioni subite dai nolani ad opera degli stabiesi, il gemellaggio si è sciolto anni fa. – Nocerina : quello con i nocerini è un derby che caratterizza i gialloblù da sempre ed è molto sentito da ambedue le tifoserie. I rapporti tra “vespe” e “molossi” (soprannome che per giunta è stato affibbiato ai calciatori nocerini proprio da dei giornalisti stabiesi il 21 gennaio 1929, quando i rossoneri sconfissero per 2-1 i gialloblù) sono sempre stati tesi nonostante una breve amicizia targata anni ’70 tra i gruppi “Mastiffs Supporters Nocera” e “Swarm Supporters”. – Salernitana : rivalità accesa di confine. – Potenza : la rivalità nasce a causa dell’amicizia delle “vespe” col Matera. – Sorrento : accesa rivalità, vedi soprattutto “Curiosità”. – Pescara : vedi soprattutto “Curiosità”. – S ü dtirol : classica rivalità Nord-Sud, vedi anche “Curiosità”. – Padova : rivalità Nord-Sud, vedi soprattutto “Curiosità”. – Foggia , – Verona , – Avellino , – Bari , – Torino , – Benevento , – Catania (in ottica anti Messina), – Crotone , – Paganese , – Reggina , – Trapani , – Sambenedettese , – Agropoli , – Turris , – Acireale , – Audace Cerignola , – Monopoli , – Brescia , – Frosinone , – Reggiana , – Spezia , – Ternana , – Palermo , – Fidelis Andria .

Settore : Curva Sud “San Marco-Nino vive”