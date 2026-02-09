Sarà il Sig. Crezzini di Siena l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma mercoledi sera contro la Juve Stabia.
Il fischietto senese ha diretto, in questa stagione, sette gare di serie A e quattro di B e l’ultima è stata Cesena-Pescara. In stagione l’Empoli ha già incrociato questo arbitro, precisamente in occasione della partita vinta a Bolzano. Quello è anche l’unico precedente. Sono invece sei i precedenti con le vespe ed il bilancio per i campani è di 3 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. La squadra più diretta da Crezzini è il Mantova con otto designazioni. Al VAR ci srà Nasca di Bari.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
SAMPDORIA PALERMO h. 19:00
DI MARCO
PRETI – CEOLIN
IV: GAUZOLINO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MONALDI
PADOVA – CARRARESE h. 20:00
TURRINI
SCARPA – ZANELLATI
IV: CALZAVARA
VAR: SERRA
AVAR: SANTORO
PESCARA – CATANZARO h. 20:00
GALIPO’
PALERMO – BIANCHINI
IV: SACCHI J. L.
VAR: DIONISI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: BARONI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
REGGIANA – MANTOVA h. 20:00
ALLEGRETTA
CORTESE – GALIMBERTI
IV: ZANOTTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
VENEZIA – MODENA h. 20:00
BONACINA
BARONE – SANTAROSSA
IV: DINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI VUOLO
VIRTUS ENTELLA – CESENA h. 20:00
MASSIMI
IMPERIALE – EL FILALI
IV: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PRONTERA
SUDTIROL – MONZA Mercoledì 11/02 h. 19:00
MUCERA
LUCIANI – LAGHEZZA
IV: PERENZONI
VAR: MARESCA
AVAR: GUALTIERI
AVELLINO – FROSINONE Mercoledì 11/02 h. 20:00
ARENA
SCATRAGLI – FONTEMURATO
IV: PICARDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: COSSO
BARI – SPEZIA Mercoledì 11/02 h. 20:00
DOVERI
DEI GIUDICI – MORO
IV: DORILLO
VAR: MAGGIONI
AVAR: VOLPI
EMPOLI – JUVE STABIA Mercoledì 11/02 h. 20:00
CREZZINI
REGATTIERI – RINALDI
IV: BURLANDO
VAR: NASCA
AVAR: GIUA
