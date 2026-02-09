Sarà il Sig. Crezzini di Siena l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma mercoledi sera contro la Juve Stabia.

Il fischietto senese ha diretto, in questa stagione, sette gare di serie A e quattro di B e l’ultima è stata Cesena-Pescara. In stagione l’Empoli ha già incrociato questo arbitro, precisamente in occasione della partita vinta a Bolzano. Quello è anche l’unico precedente. Sono invece sei i precedenti con le vespe ed il bilancio per i campani è di 3 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. La squadra più diretta da Crezzini è il Mantova con otto designazioni. Al VAR ci srà Nasca di Bari.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

SAMPDORIA PALERMO h. 19:00

DI MARCO

PRETI – CEOLIN

IV:      GAUZOLINO

VAR:  DI PAOLO

AVAR:   MONALDI

PADOVA – CARRARESE h. 20:00

TURRINI

SCARPA – ZANELLATI

IV:      CALZAVARA

VAR:   SERRA

AVAR:    SANTORO

PESCARA – CATANZARO h. 20:00

GALIPO’

PALERMO – BIANCHINI

IV:       SACCHI J. L.

VAR:       DIONISI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR:    BARONI ( ON – SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

REGGIANA – MANTOVA h. 20:00

ALLEGRETTA

CORTESE – GALIMBERTI

IV:     ZANOTTI

VAR:   CAMPLONE

AVAR:    RUTELLA

VENEZIA – MODENA h. 20:00

BONACINA

BARONE – SANTAROSSA

IV:      DINI

VAR:   MAZZOLENI

AVAR:    DI VUOLO

VIRTUS ENTELLA – CESENA h. 20:00

MASSIMI

IMPERIALE – EL FILALI

IV:     TREMOLADA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: PRONTERA

SUDTIROL – MONZA Mercoledì 11/02 h. 19:00

MUCERA

LUCIANI – LAGHEZZA

IV:     PERENZONI

VAR:    MARESCA

AVAR:     GUALTIERI

AVELLINO – FROSINONE Mercoledì 11/02 h. 20:00

ARENA

SCATRAGLI – FONTEMURATO

IV:     PICARDI

VAR:     PEZZUTO

AVAR:      COSSO

BARI – SPEZIA Mercoledì 11/02 h. 20:00

DOVERI

DEI GIUDICI – MORO

IV:       DORILLO

VAR:     MAGGIONI  

AVAR: VOLPI

EMPOLI – JUVE STABIA Mercoledì 11/02 h. 20:00

CREZZINI

REGATTIERI – RINALDI

IV:       BURLANDO

VAR:     NASCA

AVAR:   GIUA

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

