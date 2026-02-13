Quella di domani sarà la nona volta in campionato tra le due compagini con un bilancio per quanto riguarda le gare empolesi di sei successi azzurri, uno emiliano e due pareggi. Sempre al Castellani le squadre si sono trovate per tre volte in Coppa Italia, l’ultima proprio in questa stagione sportiva con la nostra vittoria ai calci di rigore.

La prima sfida è quella del gennaio del 1931, con la Reggiana che vinse 1-0 sul campo, con rete di Violi, salvo poi ottenere la vittoria a tavolino per 2-0. Sfida che torna nel secondo dopoguerra, nel febbraio del 1947, con Pandolfini a firmare il successo azzurro. A fine anni Quaranta ancora due sfide, sempre in B, con altrettanti successi azzurri: nell’aprile del 1949 vittoria per 4-3 (doppiette di Bertolucci e Calichio per le azzurre, Arcari, Marmiroli, Forlani per gli ospiti); successo per 2-1 in rimonta nel 1950 con Calichio e Pallavicini a ribaltare il gol di Biagi. Arriviamo così al settembre del 1952, Serie C, con gli azzurri ancora vittoriosi, 4-1, con la doppietta di Maluta e le reti di Bernard e Trevisan. Negli anni settanta la sfida torna in due occasioni: nel gennaio del 1977 2-1 Empoli con gol di Biliotti e Beccati, prima del gol ospite di Florio; 1-0 nel 1978 con gol partita di Donati. Si va poi al febbraio del 1981 e primo pari, con le squadre che chiusero sullo 0-0. Il secondo pari, sempre per 0-0, arriva nell’ultimo precedente giocato a dicembre del 2020 con Dionisi in panchina.

Vediamo la cronistoria delle gare giocate in Toscana tra azzurri ed i granata:

1930/31 Prima Divisione 0-2

1946/47 Serie B 1-0

1948/49 Serie B 4-3

1949/50 Serie B 2-1

1952/53 Serie C 4-1

1976/77 Serie C 2-1

1977/78 Serie C 1-0

1980/81 Serie C 0-0

2020/21 Serie B 0-0