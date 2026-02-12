Una rubrica a cura di Claudio “Freccia”

Match interessante, da medio-alta classifica, con la squadra ospite inaspettatamente alla vigilia del campionato avanti in classifica, quello che va in scena stasera, mercoledì 11 febbraio, alle h.20, al “Carlo Castellani”, valido per la ventiquattresima giornata, quinta di ritorno, del campionato italiano di calcio di Serie B. La gara si svolge in una serata umida, davanti a 5.749 spettatori ufficiali, di cui 1.247 paganti. Gli spettatori globali sembrano però assai meno: il meteo incerto ha consigliato più di qualcuno a starsene a casa seduto comodo sul divano.

Una sconfitta che brucia per un Empoli che approccia come meglio non potrebbe la partita, andando presto in vantaggio con Lovato all’11° e giocando il primo tempo molto bene si divora almeno tre-quattro occasioni. La gara sembra incanalarsi sui binari giusti, anche se il primo tempo si chiude tra le proteste campane per un gol annullato che lascia qualche dubbio. Nella ripresa cambia tutto: la Juve Stabia rientra con un’altra faccia, mentre Dionisi inserisce subito Ilie e Nasti, per Magnino e Shpendi, sostituzioni che fanno fare un passo indietro alla squadra. Poi s’infortuna Elia, sostituito da un improponibile Ebuhei. Al 57° Leone, appena entrato, trova il pari. Gli azzurri accusano il colpo, perdendo sicurezza, e sette minuti più tardi Carissoni di testa fa l’1-2, con l’Empoli che si spegne mentalmente e l’impressione, a parte una-due occasioni non sfruttate dall’Empoli, è che la Juve Stabia controlli con autorevolezza. I ragazzi di Dionisi a questo punto si devono davvero guardare alle spalle, chiamati domenica in casa con la Reggiana a mostrare davvero gli artigli e vincere, cosa non facile.

Come già anticipato nell’articolo sulla tifoseria stabiese redatto dal sottoscritto, agli ultras della Juve Stabia, già lo scorso novembre erano state vietate tutte le trasferte fino al 6 febbraio 2026 per degli incidenti a Padova, ma, alla scadenza di questo divieto, la scure del Ministero degli Interni si è abbattuta nuovamente sugli stabiesi, per nuovi gravi tafferugli avvenuti coi pescaresi il 10 gennaio 2026, cosicché il divieto di trasferta è stato loro purtroppo rinnovato fino alla fine del campionato. Curva Sud chiusa completamente, per cui nessun tifoso stabiese è presente al “Castellani”. Voto: n.g.

Anche oggi purtroppo la Maratona “Emiliano Del Rosso” presenta alcuni vuoti di troppo, proprio in quello che dovrebbe essere il cuore del tifo. Questi giorni e questi orari certo non aiutano, non invogliando la gente ad andare allo stadio ma a scoraggiarla. Sembra una grande presa in giro quella di voler riportare le famiglie allo stadio a queste condizioni, con questa collocazione dei match. I reduci da Palermo, nonostante i due incontri ravvicinati, hanno ancora la voglia di tifare. Si parte con “Alé alé ohoh, alé alé ohoh, e forza azzurro alé gli ultrà son qui con te lotta per vincere”, che spesso “apre” il tifo, proseguendo con tanti altri bei cori come “E quando in campo scenderai noi non ti lasceremo mai…questo è un canto d’amor che ci viene dal cuor…”, che fa da sottofondo al gol dell’Empoli. Poco dopo è il momento di “Siamo l’armata biancazzurra e mai nessun ci fermerà, noi saremo sempre qua quando l’Empoli giocherà…” e del “Biancazzurri olé”. Si cerca di proporre un po’ tutto il repertorio dei cori in questo momento favorevole per i padroni di casa. Più tardi è il momento dei cori per i diffidati, come “Diffidati sempre presenti!”, “Diffidati con noi!”, poi viene proposto il nuovo “E i diffidati intanto tornano tornano tornano…”. Viene riservato il bel coro “Bentornato diffidato, bentornato diffidato”, ad un noto esponente dei “Desperados Empoli” che proprio oggi è al rientro dal Daspo. E’ il momento anche del coro “Alé forza azzurro alé, alé forza azzurro alé…”. L’Empoli torna in campo svagato nel secondo tempo, prende due gol nel giro di poco tempo e la Maratona ne risente, accusando il colpo. Poi ritorna a tifare con “Forza azzurro alé alé, non mollare sai perché, quando in campo scenderai non ti lasceremo mai, lotta e vinci insieme a noi…”, “Siam sempre qui insieme a te per l’Empoli combatterem…”, “Lotta con il cuor fino al novantesimo, è per questo che ti chiedo forza azzurro facci un gol, e forza azzurro Empoli ti ama, tutta la settimana io penso solo a te, Empoli calcio unico grande amore ti porto nel mio cuore e canterò per te…”. Nel finale si eseguono anche, prima che finisca l’incontro, “Siamo sempre al tuo fianco io di te non mi stanco…” ed “E facci un gol…e forza l’azzurro facci un gol…”, un coro che sa un po’ di preghiera e un po’ di disperazione. Al triplice fischio dell’arbitro, il sicuro signor Crezzini di Siena, piovono tanti sonori fischi dagli spalti dello stadio. Davvero pochi gli applausi, che, guarda caso, partono solo dal cuore del settore ultras, che prova a coprire il dissenso della gente empolese col coro “E nel fine settimana te lo canto con passion…già non vedo l’ora di ritornare in Maratona dove c’è più calor…e resterò per sempre qui a cantare sempre con il cuore sempre con te sarò…”. Non tardano ad arrivare polemiche, anche roventi, tra chi fischia e chi vorrebbe ancora incitare la squadra. Gli ultras pretenderebbero che chi sta dietro i loro striscioni non dovesse fischiare. Da segnalare la presenza di ragazzi gemellati di Montevarchi e di Locorotondo, amicizia nata da poco grazie al loro gemellaggio coi fasanesi, “fratelli” degli empolesi. Il livello del tifo empolese è stasera da considerarsi piuttosto buono. Voto: 7+.