Questo il comunicato del club sulle condizioni del calciatore Andrea Ghion
Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali eseguiti sul calciatore Andrea Ghion hanno evidenziato una lesione di medio grado al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro.
Statisticamente per una lesione di medio grado (comunemente classificata come di secondo grado) al muscolo bicipite femorale, i tempi di recupero medi variano solitamente tra uno e due mesi.
Piove sul bagnato. Era quello un po meglio.
con due accanto di un certo peso…. emergeva le doti tecniche
Peccato, non che fosse una garanzia, ma un minimo di palleggio lo ha nelle corde e si può praticamente dire che ha quasi terminato la sua esperienza qua. Se diamo nel mezzo e quindi recupera in 45 giorni siamo già a fine marzo e mancano praticamente 5/6 giornate alla fine del campionato.
Mangino Yepes Degli Innocenti e Ignacchiti: 4 soli centrocampisti per 3 posti.
anche Haas, se per questo…. non credo che sia peggio di Ilie…
Esatta fotocopia della stagione passata….. okkio, che qui non si rischia il “purgatorio” ma l’estinzione!!!! Speriamo che qualcuno se ne renda conto…. ma dubito data la boria di chi comanda…. preferirebbe far fallire tutto, pur di non ammettere gli errori…. maledetto il giorno in cui è stato richiamato Dionisi…. a me le minestre riscaldate non mi sono mai piaciute, figurati quelle sciapite….