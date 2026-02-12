Sarà il Sig. Perenzoni di Rovereto (TN) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica pomeriggio in casa contro la Reggiana.

In questa stagione il fischietto trentino ha diretto una gara di serie A ed otto di serie B, l’ultima è stata Mantova-Palermo 1-1. Sarà una prima volta per gli azzurri con questo specifico arbitro. Sono invece cinque i precedenti con la Reggiana che con lui in campo ha un bilancio di tre vittorie e due pareggi. La squadra più diretta da Perenzoni è il Catanzaro con tredici designazioni. Al VAR ci sarà Santoro di Messina.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

MODENA – CARRARESE h. 15:00

PERRI

CIPRESSA – BITONTI

IV:      CREZZINI

VAR:  RUTELLA

AVAR:   MARIANI

PALERMO – VIRTUS ENTELLA h. 15:00

PEZZUTO

DI GIOIA – NIEDDA

IV:      LOVISON

VAR:   SERRA

AVAR:    DI VUOLO

SAMPDORIA – PADOVA h. 15:00

ZUFFERLI

GARZELLI – CATALLO

IV:       ARENA

VAR:  VOLPI

AVAR:    DEL GIOVANE

CATANZARO – MANTOVA h. 17:15

ZANOTTI

MONACO – PRESSATO

IV:     GEMELLI

VAR:   MONALDI

AVAR:    PAGANESSI

CESENA – VENEZIA h. 19:30

GALIPO’

BIFFI – PISTARELLI

IV:      MACCORIN

VAR:   MARINI

AVAR:    SANTORO

BARI – SUDTIROL Domenica 15/02 h. 15:00

MASSIMI

MINIUTTI – PASCARELLA

IV:     ALLEGRETTA

VAR: BARONI

AVAR: PRONTERA

MONZA – JUVE STABIA Domenica 15/02 h. 15:00

TURRINI

FONTANI – VOTTA

IV:     DRIGO

VAR:    COSSO

AVAR:     GUIDA

SPEZIA – FROSINONE Domenica 15/02 h. 15:00

DIONISI

BERTI – GRASSO

IV:     VAILATI

VAR:     GIUA

AVAR:      PRENNA

EMPOLI – REGGIANA Domenica 15/02 h. 17:15

PERENZONI

DI GIACINTO – BELSANTI

IV:       COLLU

VAR:     SANTORO

AVAR: MARINI

AVELLINO – PESCARA Domenica 15/02 h. 19:30

CALZAVARA

MONDIN – COLAIANNI

IV:       TREMOLADA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:   GUALTIERI

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

