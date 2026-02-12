Sarà il Sig. Perenzoni di Rovereto (TN) l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica pomeriggio in casa contro la Reggiana.
In questa stagione il fischietto trentino ha diretto una gara di serie A ed otto di serie B, l’ultima è stata Mantova-Palermo 1-1. Sarà una prima volta per gli azzurri con questo specifico arbitro. Sono invece cinque i precedenti con la Reggiana che con lui in campo ha un bilancio di tre vittorie e due pareggi. La squadra più diretta da Perenzoni è il Catanzaro con tredici designazioni. Al VAR ci sarà Santoro di Messina.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
MODENA – CARRARESE h. 15:00
PERRI
CIPRESSA – BITONTI
IV: CREZZINI
VAR: RUTELLA
AVAR: MARIANI
PALERMO – VIRTUS ENTELLA h. 15:00
PEZZUTO
DI GIOIA – NIEDDA
IV: LOVISON
VAR: SERRA
AVAR: DI VUOLO
SAMPDORIA – PADOVA h. 15:00
ZUFFERLI
GARZELLI – CATALLO
IV: ARENA
VAR: VOLPI
AVAR: DEL GIOVANE
CATANZARO – MANTOVA h. 17:15
ZANOTTI
MONACO – PRESSATO
IV: GEMELLI
VAR: MONALDI
AVAR: PAGANESSI
CESENA – VENEZIA h. 19:30
GALIPO’
BIFFI – PISTARELLI
IV: MACCORIN
VAR: MARINI
AVAR: SANTORO
BARI – SUDTIROL Domenica 15/02 h. 15:00
MASSIMI
MINIUTTI – PASCARELLA
IV: ALLEGRETTA
VAR: BARONI
AVAR: PRONTERA
MONZA – JUVE STABIA Domenica 15/02 h. 15:00
TURRINI
FONTANI – VOTTA
IV: DRIGO
VAR: COSSO
AVAR: GUIDA
SPEZIA – FROSINONE Domenica 15/02 h. 15:00
DIONISI
BERTI – GRASSO
IV: VAILATI
VAR: GIUA
AVAR: PRENNA
EMPOLI – REGGIANA Domenica 15/02 h. 17:15
PERENZONI
DI GIACINTO – BELSANTI
IV: COLLU
VAR: SANTORO
AVAR: MARINI
AVELLINO – PESCARA Domenica 15/02 h. 19:30
CALZAVARA
MONDIN – COLAIANNI
IV: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GUALTIERI
