Sfida numero 33 quella di questa sera al Picco tra Spezia ed Empoli. Nei 32 precedenti totali, 3 successi azzurri, 12 pareggi e 16 vittorie spezzine.

La prima gara risale al 22 settembre 1935, in Serie C, con i padroni di casa vittoriosi per 2-1 (Spella e Calzolari per i liguri, Castellani per gli azzurri); nuova gara nel campionato 1939/40 con lo Spezia che superò 1-0 gli azzurri (che allora avevano la denominazione di Gambacciani Empoli) per 1-0 grazie al gol di Diotallevi. Nuova sfida, stavolta in B, nell’aprile del 1949 con ancora i padroni di casa vittoriosi, stavolta per 2-1, con le reti di Costa e Moretti (Calicchio per gli azzurri); un anno più tardi ancora Spezia-Empoli e ancora successo ligure, 2-0. Arriviamo al campionato 1951/52, con le due squadre che si ritrovano di fronte in C e con l’Empoli che strappa il primo pareggio, grazie ad un rigore di Biancardi che pareggia il vantaggio spezzino. Padroni di casa che ritrovano il successo nella gara del campionato 1956/57, quando, nella sfida valida per la Iv Serie, vincono per 4-2. Arriviamo agli anni sessanta, con ben 5 sfide, tutte in C: due vittorie per lo Spezia, entrambe per 2-1 (nel torneo 1961/62 e nel 1967/68) e tre pareggi, tutti a rete bianche (nei campionati 1966/67, 1968/69 e 1969/70).

La sfida tra Spezia e Empoli diventa un classico negli anni settanta, con ben otto sfide, tutte in C. I padroni di casa vincono nel campionato 1970/71 (2-1 con gol locali di Rolla e Poletto e di Rosa per l’Empoli), pari un anno più tardi, a cui seguono due nuovi successi spezzini (2-0, doppietta di Biloni e 1-0 rete di Gori). Nuovo pareggio nella gara del torneo 1975/76, 0-0, così come nel campionato successivo (2-2, con le reti di Beccati e Papa a pareggiare la doppietta dello spezzino Angeloni). Infine vittoria dello Spezia, 1-0 rigore di Spinella nella gara del campionato 1977/78. Negli anni ottanta le due squadre si sfidano due volte, sempre in C: nel torneo 1980/81 finisce 0-0 nel campionato 1989/90 la prima vittoria azzurra grazie alla rete di Eusebio Di Francesco. La sfida si ripropone più volte nella prima parte degli anni novanta, con le due squadre di fronte nel girone A della Serie C1. Spezia vittorioso nel torneo 1990/91 (gol di Moro), 0-0 un anno più tardi, a cui segue una nuova vittoria dei padroni di casa firmata Mosca e un pareggio per 1-1, con Vecchio a portare prima in vantaggio lo Spezia e poi essere involontario protagonista con un autogol del pareggio. Nella stagione 1994/95 Spezia e Empoli di fronte nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C, con la squadra di mister D’Arrigo che si impose per 3-0 grazie ai gol di Melis, Marta e Puccinelli. Nuova vittoria nel campionato 1995/96 (quello coinciso con la promozione in B della squadra di Spalletti dopo i playoff), con gli azzurri che vinsero 3-1 grazie al gol di Tricarico e alla doppietta di Esposito.

Arriviamo agli anni duemila, con quattro sfide in B. Spezia (quell’anno allenato dall’ex Cagni) vittorioso nella sfida del campionato 2012/13 per 3-0 con le reti di Antenucci, Okaka e Di Gennaro; vendetta azzurra un anno più tardi con Tavano, Maccarone e Verdi che rimontano il vantaggio spezzino di Ebagua e regalano il 3-1 agli azzurri di Sarri. Troviamo quindi il pari dell’aprile del 2018, con Piu a rispondere al vantaggio spezzino di Lopez e il successo spezzino nell’ultimo confronto del giugno del 2020 (la prima sfida post lockdown) per 1-0 con rete di Ragusa. Nel dicembre del 2001 le due squadre si trovano per la prima volta a giocare contro in serie A, in quell’occasione la gara termino’ sul punteggio di 1-1: autogol di Marchizza e poi Nikolaou. L’ultimo precedente, sempre in serie A, risale all’agosto del 2022 con vittoria per 1-0 dello Spezia con gol di Nzola.

Questa la cronistoria delle gare giocate a Spezia tra bianconeri ed azzurri:

1935/36 Serie C 2-1

1939/40 Serie C 1-0

1948/49 Serie B 2-1

1949/50 Serie B 2-0

1951/52 Serie C 1-1

1956/57 IV Serie 4-2

1961/62 Serie C 2-1

1966/67 Serie C 0-0

1967/68 Serie C 2-1

1968/69 Serie C 0-0

1969/70 Serie C 0-0

1970/71 Serie C 2-1

1971/72 Serie C 1-0

1972/73 Serie C 0-0

1973/74 Serie C 2-0

1974/75 Serie C 1-0

1975/76 Serie C 0-0

1976/77 Serie C 2-2

1977/78 Serie C 1-0

1980/81 Serie C 1-1

1989/90 Serie C 0-1

1990/91 Serie C 1-0

1991/92 Serie C 0-0

1992/93 Serie C 1-0

1993/94 Serie C 1-1

1995/96 Serie C 1-3

2012/13 Serie B 3-0

2013/14 Serie B 1-3

2017/18 Serie B 1-1

2019/20 Serie B 1-0

2021/22 Serie A 1-1

2022/23 Serie A 1-0