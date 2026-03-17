Sfida numero 33 quella di questa sera al Picco tra Spezia ed Empoli. Nei 32 precedenti totali, 3 successi azzurri, 12 pareggi e 16 vittorie spezzine.
La prima gara risale al 22 settembre 1935, in Serie C, con i padroni di casa vittoriosi per 2-1 (Spella e Calzolari per i liguri, Castellani per gli azzurri); nuova gara nel campionato 1939/40 con lo Spezia che superò 1-0 gli azzurri (che allora avevano la denominazione di Gambacciani Empoli) per 1-0 grazie al gol di Diotallevi. Nuova sfida, stavolta in B, nell’aprile del 1949 con ancora i padroni di casa vittoriosi, stavolta per 2-1, con le reti di Costa e Moretti (Calicchio per gli azzurri); un anno più tardi ancora Spezia-Empoli e ancora successo ligure, 2-0. Arriviamo al campionato 1951/52, con le due squadre che si ritrovano di fronte in C e con l’Empoli che strappa il primo pareggio, grazie ad un rigore di Biancardi che pareggia il vantaggio spezzino. Padroni di casa che ritrovano il successo nella gara del campionato 1956/57, quando, nella sfida valida per la Iv Serie, vincono per 4-2. Arriviamo agli anni sessanta, con ben 5 sfide, tutte in C: due vittorie per lo Spezia, entrambe per 2-1 (nel torneo 1961/62 e nel 1967/68) e tre pareggi, tutti a rete bianche (nei campionati 1966/67, 1968/69 e 1969/70).
La sfida tra Spezia e Empoli diventa un classico negli anni settanta, con ben otto sfide, tutte in C. I padroni di casa vincono nel campionato 1970/71 (2-1 con gol locali di Rolla e Poletto e di Rosa per l’Empoli), pari un anno più tardi, a cui seguono due nuovi successi spezzini (2-0, doppietta di Biloni e 1-0 rete di Gori). Nuovo pareggio nella gara del torneo 1975/76, 0-0, così come nel campionato successivo (2-2, con le reti di Beccati e Papa a pareggiare la doppietta dello spezzino Angeloni). Infine vittoria dello Spezia, 1-0 rigore di Spinella nella gara del campionato 1977/78. Negli anni ottanta le due squadre si sfidano due volte, sempre in C: nel torneo 1980/81 finisce 0-0 nel campionato 1989/90 la prima vittoria azzurra grazie alla rete di Eusebio Di Francesco. La sfida si ripropone più volte nella prima parte degli anni novanta, con le due squadre di fronte nel girone A della Serie C1. Spezia vittorioso nel torneo 1990/91 (gol di Moro), 0-0 un anno più tardi, a cui segue una nuova vittoria dei padroni di casa firmata Mosca e un pareggio per 1-1, con Vecchio a portare prima in vantaggio lo Spezia e poi essere involontario protagonista con un autogol del pareggio. Nella stagione 1994/95 Spezia e Empoli di fronte nel secondo turno della Coppa Italia di Serie C, con la squadra di mister D’Arrigo che si impose per 3-0 grazie ai gol di Melis, Marta e Puccinelli. Nuova vittoria nel campionato 1995/96 (quello coinciso con la promozione in B della squadra di Spalletti dopo i playoff), con gli azzurri che vinsero 3-1 grazie al gol di Tricarico e alla doppietta di Esposito.
Arriviamo agli anni duemila, con quattro sfide in B. Spezia (quell’anno allenato dall’ex Cagni) vittorioso nella sfida del campionato 2012/13 per 3-0 con le reti di Antenucci, Okaka e Di Gennaro; vendetta azzurra un anno più tardi con Tavano, Maccarone e Verdi che rimontano il vantaggio spezzino di Ebagua e regalano il 3-1 agli azzurri di Sarri. Troviamo quindi il pari dell’aprile del 2018, con Piu a rispondere al vantaggio spezzino di Lopez e il successo spezzino nell’ultimo confronto del giugno del 2020 (la prima sfida post lockdown) per 1-0 con rete di Ragusa. Nel dicembre del 2001 le due squadre si trovano per la prima volta a giocare contro in serie A, in quell’occasione la gara termino’ sul punteggio di 1-1: autogol di Marchizza e poi Nikolaou. L’ultimo precedente, sempre in serie A, risale all’agosto del 2022 con vittoria per 1-0 dello Spezia con gol di Nzola.
Questa la cronistoria delle gare giocate a Spezia tra bianconeri ed azzurri:
1935/36 Serie C 2-1
1939/40 Serie C 1-0
1948/49 Serie B 2-1
1949/50 Serie B 2-0
1951/52 Serie C 1-1
1956/57 IV Serie 4-2
1961/62 Serie C 2-1
1966/67 Serie C 0-0
1967/68 Serie C 2-1
1968/69 Serie C 0-0
1969/70 Serie C 0-0
1970/71 Serie C 2-1
1971/72 Serie C 1-0
1972/73 Serie C 0-0
1973/74 Serie C 2-0
1974/75 Serie C 1-0
1975/76 Serie C 0-0
1976/77 Serie C 2-2
1977/78 Serie C 1-0
1980/81 Serie C 1-1
1989/90 Serie C 0-1
1990/91 Serie C 1-0
1991/92 Serie C 0-0
1992/93 Serie C 1-0
1993/94 Serie C 1-1
1995/96 Serie C 1-3
2012/13 Serie B 3-0
2013/14 Serie B 1-3
2017/18 Serie B 1-1
2019/20 Serie B 1-0
2021/22 Serie A 1-1
2022/23 Serie A 1-0
Ho tre ricordi delle sfide anni 90: un rigore parato al 90esimo da Calattini nel 92 sentito su Radiofatamorgana con telecronaca di Roberto Felici, la sconfitta che spense le chance promozione nel 93 e la vittoria nel 95/96 che fece capire che quella squadra poteva arrivare lontano.
“Gambacciani Empoli” : che bello!
Redazione c’è un grosso errore: “Infine vittoria dello Spezia, 1-0 rigore di Spinella nella gara del campionato 1977/78.” No, il gol di Spinella nel finale non fu su rigore ma su colpo di testa, con la palla che non varcò interamente la linea di porta. Partita fra l’altro giocata in campo neutro a Viareggio. Io ero presente.