Sarà il Sig. Tremolada di Monza l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato sera a Cesena.

In questa specifica stagione Tremolada ha diretto due match di serie A e sei gare di serie B, di cui l’ultima è stata Pescara-Frosinone 1-2. Un solo precedente tra questo arbitro e l’Empoli, precedente che risale proprio a questa stagione sportiva quando abbiamo perso 2-1 in casa del Modena. Sono tre i precedenti con il Cesena che, con questo arbitro ha una vittoria e due sconfitte. Le squadre più diretta da Tremolada sono l’Avellino ed il Catanzaro con otto designazioni. Al VAR ci sarà Santoro di Messina.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

AVELLINO – SAMPDORIA h. 15:00

CREZZINI

POLITI – COLAIANNI

IV:      GAVINI

VAR:  AURELIANO (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:   PRENNA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)  

CARRARESE – BARI h. 15:00

ALLEGRETTA

PERROTTI – BITONTI

IV:      MASSIMI

VAR:   GUALTIERI  

AVAR:    SERRA

FROSINONE – CATANZARO h. 15:00

DIONISI

NIEDDA – ZANELLATI

IV:       ALDI

VAR:       PATERNA 

AVAR:    GARIGLIO

REGGIANA – VENEZIA h. 15:00

TURRINI

GARZELLI – SANTAROSSA

IV:     MIGLIORINI

VAR:   VOLPI

AVAR:    MERAVIGLIA

SUDTIROL – SPEZIA h. 15:00

MANGANIELLO

YOSHIKAWA – LUCIANI

IV:      ZANOTTI

VAR:   RUTELLA

AVAR:    DI VUOLO

VIRTUS ENTELLA – MONZA h. 15:00

PERRI

BELSANTI – VOTTA

IV:     CALZAVARA

VAR: COSSO

AVAR: BARONI

JUVE STABIA – PESCARA h. 17:15

PICCININI

FONTEMURATO – PRESSATO

IV:     DORILLO

VAR:    GHERSINI

AVAR:     GIUA

CESENA – EMPOLI h 19:30

TREMOLADA

CIPRESSA – CATALLO

IV:     DI LORETO

VAR:     SANTORO

AVAR:      DEL GIOVANE

MANTOVA – PALERMO Domenica 11/01 h. 15:00

PERENZONI

CAPALDO – PASCARELLA

IV:       MUCERA

VAR:     PAIRETTO

AVAR:       NASCA

PADOVA – MODENA Domenica 11/01 h. 17:15

FERRIERI CAPUTI

CORTESE – EL FILALI

IV:       COLLU

VAR:     MONALDI  

AVAR:   PAGANESSI  

