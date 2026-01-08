Sarà il Sig. Tremolada di Monza l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato sera a Cesena.
In questa specifica stagione Tremolada ha diretto due match di serie A e sei gare di serie B, di cui l’ultima è stata Pescara-Frosinone 1-2. Un solo precedente tra questo arbitro e l’Empoli, precedente che risale proprio a questa stagione sportiva quando abbiamo perso 2-1 in casa del Modena. Sono tre i precedenti con il Cesena che, con questo arbitro ha una vittoria e due sconfitte. Le squadre più diretta da Tremolada sono l’Avellino ed il Catanzaro con otto designazioni. Al VAR ci sarà Santoro di Messina.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
AVELLINO – SAMPDORIA h. 15:00
CREZZINI
POLITI – COLAIANNI
IV: GAVINI
VAR: AURELIANO (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)
CARRARESE – BARI h. 15:00
ALLEGRETTA
PERROTTI – BITONTI
IV: MASSIMI
VAR: GUALTIERI
AVAR: SERRA
FROSINONE – CATANZARO h. 15:00
DIONISI
NIEDDA – ZANELLATI
IV: ALDI
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
REGGIANA – VENEZIA h. 15:00
TURRINI
GARZELLI – SANTAROSSA
IV: MIGLIORINI
VAR: VOLPI
AVAR: MERAVIGLIA
SUDTIROL – SPEZIA h. 15:00
MANGANIELLO
YOSHIKAWA – LUCIANI
IV: ZANOTTI
VAR: RUTELLA
AVAR: DI VUOLO
VIRTUS ENTELLA – MONZA h. 15:00
PERRI
BELSANTI – VOTTA
IV: CALZAVARA
VAR: COSSO
AVAR: BARONI
JUVE STABIA – PESCARA h. 17:15
PICCININI
FONTEMURATO – PRESSATO
IV: DORILLO
VAR: GHERSINI
AVAR: GIUA
CESENA – EMPOLI h 19:30
TREMOLADA
CIPRESSA – CATALLO
IV: DI LORETO
VAR: SANTORO
AVAR: DEL GIOVANE
MANTOVA – PALERMO Domenica 11/01 h. 15:00
PERENZONI
CAPALDO – PASCARELLA
IV: MUCERA
VAR: PAIRETTO
AVAR: NASCA
PADOVA – MODENA Domenica 11/01 h. 17:15
FERRIERI CAPUTI
CORTESE – EL FILALI
IV: COLLU
VAR: MONALDI
AVAR: PAGANESSI
Non sfuggì alla legge del rigore per il Modena….