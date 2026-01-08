Tra i calciatori che potrebbero lasciare Empoli per trovare maggiore continuità e fare un’esperienza da protagonista c’è sicuramente Lorenzo Tosto. Il calciatore azzurro, che a fine mese compirà 20 anni, piace a molte squadre di C e in particolare ha catturato le attenzioni del Livorno. I labronici stanno disputando un campionato difficile e hanno bisogno di almeno un rinforzo difensivo. Si parla naturalmente di un prestito secco, perché l’Empoli vuole monitorare i progressi di Tosto e tenerlo con sé nelle prossime stagioni. Tra l’altro, a Livorno, Tosto ritroverebbe l’ex compagno di squadra Seghetti, che sta difendendo la porta amaranto.

L’interesse è vivo ma l’Empoli non ha fretta, soprattutto dopo l’infortunio occorso a Indragoli. La società è consapevole che Tosto meriterebbe una chance per giocare più stabilmente da titolare, ma al momento Tosto può far ancora fare comodo, viste le recenti defezioni in difesa. Livorno, come detto, può essere la squadra ideale per il giovane difensore azzurro, ma il mercato è appena cominciato e non ci attendiamo novità a stretto giro di posta.