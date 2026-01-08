Tra i calciatori che potrebbero lasciare Empoli per trovare maggiore continuità e fare un’esperienza da protagonista c’è sicuramente Lorenzo Tosto. Il calciatore azzurro, che a fine mese compirà 20 anni, piace a molte squadre di C e in particolare ha catturato le attenzioni del Livorno. I labronici stanno disputando un campionato difficile e hanno bisogno di almeno un rinforzo difensivo. Si parla naturalmente di un prestito secco, perché l’Empoli vuole monitorare i progressi di Tosto e tenerlo con sé nelle prossime stagioni. Tra l’altro, a Livorno, Tosto ritroverebbe l’ex compagno di squadra Seghetti, che sta difendendo la porta amaranto.
L’interesse è vivo ma l’Empoli non ha fretta, soprattutto dopo l’infortunio occorso a Indragoli. La società è consapevole che Tosto meriterebbe una chance per giocare più stabilmente da titolare, ma al momento Tosto può far ancora fare comodo, viste le recenti defezioni in difesa. Livorno, come detto, può essere la squadra ideale per il giovane difensore azzurro, ma il mercato è appena cominciato e non ci attendiamo novità a stretto giro di posta.
A proposito di Tosto. Un umile appunto da dire sullo STADIO, speriamo meno spese di gestione , più spazzi commerciali e si può comprare un giocatore, almeno che sono obbligati a rispettare la scadenza di luglio imposto dall’Europa . . viene dalla legge Stadi dove daranno finanziamenti , e sgravi fiscali e come col fatturato , invece di darli allo stato alzo le spese… sempre soldi che dovevi tirare fuori, i privati avranno i terreni e tutti contenti meno le figure che faremo sempre in casa con una cattedrale che non serve a nulla , specie per i concerti tanto non ci vengono a Empoli… i negozi. tempo zero chiudono… li riempi 5 partite in serie A … 15 milioni per lo Stadio Nane e per quello del Prato , come a Carrara ragazzi gli hanno fatto i complimenti tutta Italia almeno la parte sportiva, ma tempo fa 5 milioni per quello dell’Empoli , più i 15/10 dallo Stato si arriva a 20 , la curva ad Ascoli 7 milioni da 4.000 da 3.000, 2.500 coperta stile Ferrara un po’ meno capiente o stile
San benedetto senza il sotto che e orribile…primi 12 gradoni gira tutto lo stadio , poi le curve sia alzano viene a quadrifoglio si stacca solo la parte alta un fiore a 4 petali… tutto altezza maratona con copertura uniforme su tutto lo stadio… con 5.milioni la fai anche meno penso perché non c’è spese di demolizione e smaltimento macerie, il ferro e un materiale riciclabile vendibile copre le spese … quindi tra i 4/5 milioni fai la curva ….gratis… in 3 zone gli verrà dato un contributo 10 dallo stadio e 5 dalla regione …
più avranno sgravi fiscali , ok il resto c’è lo mettono ma almeno le tribune sanno a fare per i numeri che si fa? o si deve sempre prendere in tasca il popolino per pochi .. STOP non c’è appartenenza da nessuno c’è solo da vergognarsi se verrà da 18.000 o 19.000… maremma impestata
ma se costa cosi poco, perche’ non l’hanno mai fatto?
Dichiarazioni del 2015 ,8 milioni …. poi 11 poi 25 poi 45 , 55
e per ultimo 60/70..
e certo non verrà fatto con il solito materiale dichiarato a quei tempi
obaretin..tosto..ma in entrata?? non riesco a capire perché è stato preso Stefanelli..non ha un senso logico..per non fare niente..nemmeno uno straccio di nome in entrata..fate festa definitamente se non potete reggere nemmeno la serie b
te esci fori con l’umido come le chiocciole..
il mio pensiero è più onesto di tutte le cazzate che ci hanno raccontato dal 2015 a ora ne dico una tra 6 mesi si parte..
la Pessina che persino i mi gatto sapeva che stava fallendo…
lasciamo cosa verrà fatto ma lo ridico se e 18.000 e più marcio che di ogni cosa …
poi se vuoi farmi passare per il cattivo fallo pure ….
Vorrai mica che passa come onesto una cattedrale da 19.000
penserai di screditarmi ?,
ma l’effetto Sassuolo non c’è lo leva nessuno ci prenderanno per il dietro anche in Burkina Faso!
Prima di mandarlo a Livorno, prendere un difensore.
No halla catedrale ni deserto, no stadio da 19000 , dopi giochisti non ce apartenenza , marema cigniala.
ciniala fati aiutare
Nooo questo è bbono ! MA CHE SI MANDA VIA A FARE??? Società incompetente!!!!!!!!!!! E digià che ci siamo anche Governo Ladro !!!
Regola aurea.Prima si vende,poi si prende(forse).
Questo ragazzo quando ha giocato ha fatto intravedere che oltre al fisico,tecnica,gioco ha sopratutto personalita’.
Noi le partite le vediamo in casa e fuori.
Lui e’ un 2006,due anni meno di Indragoli-Guarino-Moruzzi e tre da Obaretin…
Altro che mandare a giocare a Livorno.
Si fa’ ma’ giocare noi quando mancano i titolari come Lovato visto come col Frosinone lui gioca anche a destra che si vole dippiu’.
Forza Tosto
Sono d’accordissimo!
Aggiungo anche se hanno ruoli diversi Popov e Tosto si somigliano per fisico,tecnica e personalita’,un in attacco e l’altro in difesa sono entrambi forti forti.
Vorrei far notare che a Livorno andrebbe eventualmente in prestito, come Seghetti, e visto che se restasse da noi giocherebbe 4 partite se va bene da qui alla fine del campionato, e invece a Livorno probabilmente sarebbe titolare o quasi, magari fargli fare un po’ d’esperienza non guasta, visto che , appunto, è parecchio più giovane di Moruzzi, Guarino e via