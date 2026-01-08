Il collega Stefano Magnani (romagnamia) ci racconta un po’ del Cesena, prossimo avversario in campionato degli azzurri:

Ad una giornata dalla fine del girone di andata parto chiedendoti se l’attuale classifica del Cesena rispecchia la stagione e le aspettative iniziali?

“ Per quanto espresso dalla squadra fin qui, direi che essere in piena lotta playoff, a sei punti dal secondo posto, è sicuramente un risultato importante. In estate si è parlato di mantenimento della categoria, anche se c’è la consapevolezza che questa squadra possa giocarsi un posto tra le prime otto. Fin qui si è visto un discreto Cesena con un paio di passaggi a vuoto che fanno mordere un po’ le mani.”

Sabato arriva l’Empoli, che gara vi aspettate?

“ Quando si pensa all’Empoli si pensa ad una squadra forte. La classifica forse non è ad oggi delle migliori ma, tornando un po’ anche alle sensazioni ad inizio stagione, difficile non mettere la squadra azzurra tra le prime cinque di questo campionato. Con il ritorno di Dionisi mi sembra, esternamente, che la squadra abbia acquisito maggiori consapevolezze. Sarà una sfida difficile, un bell’esame per capire quelle che sono le nostre, ma forse anche le vostre, reali ambizioni”

Una sfida nella sfida con il derby dei gemelli Shpendi?

“Che tra l’altro si affrontano per la prima volta visto che, curiosamente, lo scorso anno nella doppia sfida tra Carrarese e Cesena ne è mancato uno per parte a gara. Ovviamente ad oggi siamo tutti con Christian ma va da se che qui a Stiven vogliono tutti un gran bene. Sono due persone fantastiche prima ancora che due forti attaccanti. Sarà una bella sfida nella sfida”

Oltre al già citato Shpendi, chi mi indicheresti come giocatori da attenzionare maggiormente nel Cesena?

“ Guarda, mi spiace un po’ dover fare delle classifiche perché si stanno comportando tutti discretamente bene. Ti posso dire che Berti e Ciervo stanno forse andando anche un po’ al di la delle prime aspettative. Poi se deve spendere un altro nome lo spendo per Bisoli che in categoria è davvero un giocatore importante.”

Di contro, nell’Empoli, chi temete maggiormente?

“Intanto devo fare i complimenti a Ceesay che sta facendo una bella stagione e, non pensavo a questi livelli. Poi avere uno come Pellegri in B è sicuramente un lusso ma, credo che un altro lusso sia anche Fulignati, senza togliere niente al nostro Klinsmann”

Che Cesena potremmo vedere sabato dal punto di vista delle formazione?

“ In linea di massima Mignani non ha defezioni, sarà da capire Adamo visto che lo danno certo partente nel mercato. Il modulo sarà un 3-5-2 con Castagnetti che potrebbe giocare più basso. Ad oggi mi verrebbe da dire questo undici: Klinsmann; Guidi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Blesa.”