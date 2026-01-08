Sta entrando nelle battute finali la preparazione degli azzurri in vista della gara di sabato sera, quando alle 19.30 l’Empoli sarà di scena a Cesena contro la formazione bianconera. Restano infatti soltanto due sedute di lavoro per mister Dionisi, quella odierna e la rifinitura di domani, utili per sciogliere gli ultimi dubbi e definire con quale undici e con quali idee andare ad affrontare una delle squadre che meglio si è espressa in questo girone d’andata. Come già raccontato nel corso della settimana, dal punto di vista tattico non dovrebbero esserci particolari novità. L’Empoli dovrebbe infatti confermare il 3-4-2-1, modulo che sta accompagnando il percorso recente degli azzurri. Qualche dubbio resta invece sugli interpreti.

In difesa rientra Lovato e, di conseguenza, non ci attendiamo sorprese: il terzetto dovrebbe essere completato da Guarino e Obaretin davanti a Fulignati. Da valutare invece la situazione sulla corsia di destra a centrocampo, dove Elia è rientrato in gruppo soltanto nel corso di questa settimana. Non è da escludere che Dionisi scelga prudenza, affidandosi dal primo minuto a Ceesay. Sulla sinistra, invece, la presenza di Moruzzi appare ormai scontata. In mezzo al campo potrebbe prendere forma una coppia inedita, composta da Degli Innocenti e Haas. Una soluzione dettata anche dall’assenza forzata di Yepes, che dovrà scontare un turno di squalifica.

In attacco Pellegri è tornato a disposizione, ma la sensazione è che dal primo minuto possa partire ancora Nasti. Resta comunque viva l’alternativa Popov, che è in gruppo, sta bene e si sta allenando con grande intensità, mostrando anche spunti interessanti e realizzazioni di qualità nel corso delle sedute. Alle spalle della punta dovrebbero agire Ilie e Shpendi, con l’albanese che potrebbe anche muoversi qualche metro più avanti, trasformando di fatto l’assetto offensivo in una sorta di 3-4-1-2. Restano infine indisponibili Indragoli e Saporiti, entrambi alle prese con problemi fisici.