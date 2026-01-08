Sta entrando nelle battute finali la preparazione degli azzurri in vista della gara di sabato sera, quando alle 19.30 l’Empoli sarà di scena a Cesena contro la formazione bianconera. Restano infatti soltanto due sedute di lavoro per mister Dionisi, quella odierna e la rifinitura di domani, utili per sciogliere gli ultimi dubbi e definire con quale undici e con quali idee andare ad affrontare una delle squadre che meglio si è espressa in questo girone d’andata. Come già raccontato nel corso della settimana, dal punto di vista tattico non dovrebbero esserci particolari novità. L’Empoli dovrebbe infatti confermare il 3-4-2-1, modulo che sta accompagnando il percorso recente degli azzurri. Qualche dubbio resta invece sugli interpreti.
In difesa rientra Lovato e, di conseguenza, non ci attendiamo sorprese: il terzetto dovrebbe essere completato da Guarino e Obaretin davanti a Fulignati. Da valutare invece la situazione sulla corsia di destra a centrocampo, dove Elia è rientrato in gruppo soltanto nel corso di questa settimana. Non è da escludere che Dionisi scelga prudenza, affidandosi dal primo minuto a Ceesay. Sulla sinistra, invece, la presenza di Moruzzi appare ormai scontata. In mezzo al campo potrebbe prendere forma una coppia inedita, composta da Degli Innocenti e Haas. Una soluzione dettata anche dall’assenza forzata di Yepes, che dovrà scontare un turno di squalifica.
In attacco Pellegri è tornato a disposizione, ma la sensazione è che dal primo minuto possa partire ancora Nasti. Resta comunque viva l’alternativa Popov, che è in gruppo, sta bene e si sta allenando con grande intensità, mostrando anche spunti interessanti e realizzazioni di qualità nel corso delle sedute. Alle spalle della punta dovrebbero agire Ilie e Shpendi, con l’albanese che potrebbe anche muoversi qualche metro più avanti, trasformando di fatto l’assetto offensivo in una sorta di 3-4-1-2. Restano infine indisponibili Indragoli e Saporiti, entrambi alle prese con problemi fisici.
Ce la possiamo giocare…
E’ passata l’influenza a Popov ? 🙂
Non rischierei dall’inizio Pellegri e per il resto credo che l’accoppiata Haas Degli Innocenti sia la migliore al momento da proporre. Bene il rientro di Lovato, ma non emarginerei troppo Curto dalle rotazioni per non far tornare mal di pancia al suo procuratore proprio ora a mercato aperto.
io ci ho il mal di pancia a vedere lo scempio che sta combinando Rocchi fra arbitri, VAR e assistenti Var:
ieri in Serie A decisioni pazzesche.
Il modulo da diverse giornate, è sempre stato 3412, con Shpendi libero di muoversi a tutto campo, più avanti o più indietro a secondo della partita, ma sempre seconda punta è, e non un trequartista come si vuole far credere.
Che tra l’altro secondo me è una corretta posizione a patto che non venga troppo in mezzo al campo (Shpendi)
Curto sincermante non lo vedo male come molti in questo sito. Un onesto fabbro, che nelle partite di lotta può essere molto utile.
Sicuramente ha fatto molti meno errori marchiani come Guarino / Obaretin.
Quindi anche io lo rimetterei nelle rotazioni. Forse non è questa la partita giusta, ma la prossima col Sudtirol già lo vedo bene.
Curto deve rimanere.
rocchi e’ una nana se visto ieri sera arbitraggio a senso unico