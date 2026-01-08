Nosa Obaretin, difensore classe 2003 arrivato in azzurro la scorsa estate, sarebbe finito sotto osservazione da parte del Torino. A riportare l’indiscrezione è il portale specializzato TuttoMercatoWeb, secondo il quale il club granata di Urbano Cairo avrebbe avviato alcuni sondaggi piuttosto approfonditi per monitorare il profilo del giovane centrale.
Al momento, però, dal mondo azzurro non arrivano riscontri concreti in merito a questa voce e la sensazione è che si tratti di un discorso eventualmente rimandabile alla prossima stagione sportiva, non certo all’attuale sessione di mercato invernale appena iniziata.
Obaretin, infatti, è approdato ad Empoli con la formula del prestito secco e al termine della stagione farà ritorno al Napoli, club proprietario del cartellino, che avrà piena libertà di gestione sul futuro del giocatore. Da quanto abbiamo potuto verificare, inoltre, non ci sono assolutamente i presupposti per un suo movimento nel corso del mercato di gennaio. L’Empoli considera Obaretin un elemento centrale del progetto tecnico attuale e il difensore, dal canto suo, sta trovando continuità e spazio, condizioni ideali per proseguire il percorso di crescita intrapreso in azzurro. Pertanto, salvo clamorosi e inattesi sviluppi, Obaretin è da ritenere pienamente confermato fino al termine della stagione.
Meno male una notizia in entrata.
Vado controcorrente rispetto all’interpretazione dell’articolo sulle volontà della dirigenza…giocatore che proprio perchè prestito secco al di là di un innegabile miglioramento nelle ultime giornate e vista la nostra posizione di classifica se fosse possibile non mi opporrei ad una sua uscita anticipata magari sul finire del mercato investendo su un centrale difensivo che dia respiro anche per il prossimo anno.
Il rischio Andrea è che se ne prenda uno peggio. Non ce ne sono molti intanto per le ns tasche e poi piede sinistro di difensori centrali. Siccome sta migliorando nelle ultime 5 6 partite io non andrei a rischiare. Siccome fino a giugno il controllo sul giocatore è nostro, lascerei il giocatore a Empoli.
Seconda migliore notizia del mercato: finalmente salutiamo i due peggiori della rosa. Uno, Carboni, finisce dai ciclisti, l’altro a fare il portaborracce in panchina in Serie A. Tempo due anni e saranno in Serie C, se va bene; altrimenti in qualche campionato dell’Est di cui ignoravamo l’esistenza.
Come disse il mio famoso bisnonno….ci sto!
Non lo so.Il mercato corre così veloce che già prima di capire se il giocatore possa avere un valore già ci sono indiscrezioni di mercato su di lui,questo a prescindere dalla formula con cui è arrivato.
Grossa parte la fanno i procuratori che mettono in giro voci per far alzare l’appetibilità del proprio assistito e pertanto anche la percezione di “oggetto del desiderio” che possano avere potenziali acquirenti.
ma secondo te dossenna viene ad empoli? in estate i giocatori sarebbero venuti di corsa ad empoli, ora scordatelo!
Ma ancora sto Dossena. Ha voci di Cagliari, Verona e Cremonese.
Perchè dovrebbe venire in una squdra di metà classifica in Serie B con la massima ambizione di rimanere nell’attuale posizione?
Su ragazzi facciamo i seri.
Polissena a me risulta che Dossena dal Como ritorni a Cagliari perchè Luperto (che non si trova bene con Pisacane) andrà da Nicola a Cremona. Lo faranno dopo ovviamente Cremonese-Cagliari di stasera. Dossena comunque da quanto è fermo?
Ho l’impressione che il Torino abbia sondato Obaretin perchè il loro obiettivo Marianucci del Napoli potrebbe non muoversi o farlo all’ultimissimo tuffo
Già abbiamo iniziato il campionato con una rosa praticamente tutta nuova, per cui non mi sembra una buona idea andare a “mandar via” chi bene o male sta migliorando nelle sue prestazioni e che quindi è riscito ad amalgamarsi al meglio con i compagni … Ormai certe posizioni a livello di undici titolare son ben definite … soprattutto come braccetti difensivi, dove Obaretin e Lovato mi pare che attualmente diano ampie garanzie di rendimento … Pensiamo a dare sostanza al centrocampo e velocemente … perchè i problemi iniziano da lì……………
Obaretin a mio avviso ha sbagliato sport…. se va via? Dato il campionato che abbiamo intenzione di fare, un buon mestierante di C, lo può sostituire benissimo….
La Samp ha sondato Viti, se uscisse obaretin perché non riprenderlo? Sarebbe un lusso per la categoria e tornerebbe dove ha fatto bene
Te pensi che il Niizza dopo averti dato 14 milioni, e te l’ha riprestato l’anno scorso e non l’hai riscattato, poi va a Firenze e glielo ridanno senza riscattarlo nuovamente lo diano a Empoli in prestito? Non credo. Se va a Genova probabilmente hanno una forte idea di riscatto, magari accettano un obbligo in caso di salvezza. Samp e Spezia alla fine si salveranno facile, pensiamo a tenere dietro carrarese e Reggiana e a stare tranquilli.
Viti durerebbe fatica anche in B , se gioca 10 partite da 90 minuti l anno e’ un miracolo , corricchia ed e’ grintoso come il mio gatto sul divano a dicembre.
oltre al senso dalla posizione non gli e’ rimasto altro
il calcio sta’ andando in un altra direzione ormai
Te hai sempre la soluzione giusta, la profezia giusta, la percezione giusta….
che due p.a.l.l..e.!!!!!
che ce l’hai con me Rino? Io non ho soluzioni, dico la mia, che ovviamente può garbare oppure no, ci mancherebbe si fosse tutti uguali. Anche te che p.a.l.l.e. con gli arbitri, non te ne garba mai uno ma son 50 partite che non riceviamo errori contro. E siamo i più piccini, pensa quanto ci vogliono male. Per lo meno io spazio su argomenti vari, che ripeto, possono essere opinioni da non condividere, te aspetti il giovedì solo per dire una cosa sola, e sempre la stessa.