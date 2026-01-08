Nosa Obaretin, difensore classe 2003 arrivato in azzurro la scorsa estate, sarebbe finito sotto osservazione da parte del Torino. A riportare l’indiscrezione è il portale specializzato TuttoMercatoWeb, secondo il quale il club granata di Urbano Cairo avrebbe avviato alcuni sondaggi piuttosto approfonditi per monitorare il profilo del giovane centrale.

Al momento, però, dal mondo azzurro non arrivano riscontri concreti in merito a questa voce e la sensazione è che si tratti di un discorso eventualmente rimandabile alla prossima stagione sportiva, non certo all’attuale sessione di mercato invernale appena iniziata.

Obaretin, infatti, è approdato ad Empoli con la formula del prestito secco e al termine della stagione farà ritorno al Napoli, club proprietario del cartellino, che avrà piena libertà di gestione sul futuro del giocatore. Da quanto abbiamo potuto verificare, inoltre, non ci sono assolutamente i presupposti per un suo movimento nel corso del mercato di gennaio. L’Empoli considera Obaretin un elemento centrale del progetto tecnico attuale e il difensore, dal canto suo, sta trovando continuità e spazio, condizioni ideali per proseguire il percorso di crescita intrapreso in azzurro. Pertanto, salvo clamorosi e inattesi sviluppi, Obaretin è da ritenere pienamente confermato fino al termine della stagione.