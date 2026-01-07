Come da noi già riportato alcuni giorni fa, il nome di Luca Belardinelli è uno di quelli che è seriamente indiziato a lasciare l’Empoli nel corso di questo mercato di gennaio. Su di lui c’erano già state alcune valutazioni da parte di un paio di club di serie B, ma nelle ultime ore, stando a quanto raccolto, si sarebbe inserita con decisione la Reggiana, che avrebbe avanzato una richiesta ufficiale per poter arrivare al centrocampista classe 2001. Belardinelli, che è stato il capitano estivo di quest’Empoli, dopo un avvio di stagione in cui sembrava destinato ad una annata da protagonista, ha purtroppo visto pian piano scendere il proprio minutaggio; l’ultima gara in cui lo si è visto in campo resta quella nefasta di Chiavari, dove gli azzurri ha perso 1-0 contro l’Entella.
A differenza di altre situazioni, come quella di Ignacchiti, la sensazione che Belardinelli potesse cercare una nuova destinazione per trovare maggiore continuità è apparsa fin da subito più chiara. Adesso la Reggiana sembra voler fare sul serio e non è escluso che già nelle prossime ore, o più probabilmente nel corso della prossima settimana, i due club possano avviare un dialogo concreto per definire l’operazione.
Resta ovviamente da chiarire la formula della possibile cessione. Molto dipenderà dalle valutazioni dell’Empoli e dalle prospettive che il club azzurro intravede per il futuro del centrocampista ravennate. L’ipotesi di un prestito secco appare plausibile, così da rivalutare il giocatore a fine stagione, ma non è da escludere nemmeno una cessione a titolo definitivo qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta interessante dal punto di vista economico. In questo momento, la Reggiana può essere considerata in pole position per Belardinelli. L’Empoli, dal canto suo, si prepara quindi a una possibile doppia uscita nel reparto di centrocampo, zona nella quale, come già evidenziato, è atteso almeno un innesto di spessore nel corso di questa sessione di mercato.
Sono contrario a darlo alla Reggiana, nostra competitor per l’ottavo posto. Ma forse non ci interessa arrivare ottavi e son bis.chero io.
ottimo ragionamento… da noi non gioca, è bono a poco e non si sa’ dove metterlo, però ci preoccupiamo di darlo ad una fantomatica competitor 🤣🤣, siete troppo forti!!
ma diamoglielo subito e prendiamo uno che almeno in B possa giocare!!
esatto. La pendo come te. Se è poco, lo sarà anche alla Reggiana.
ah perche Belardinelli sposta gli equilibri
Infatti, fino ad ora è stato detto di lui che era lento, non adatto alla serie B, macchinoso, ecc. e poi quando c’è la possibilità di darlo via, come per magia, diventa un top player….😂
Infatti, dai commenti fatti fino ad oggi su di lui si indebolirebbe una diretta concorrente non il contrario 😂😂😂😂
poera Reggiana..vorremmo dei nomi in entrata grazie..
Vi piacerebbe averlo contro in Empoli Reggiana? A me no!
Anche Moreo Angori e Canestrelli ci sembravano scarsi….
Anche Castagnetti e Bastoni, che sabato giocheranno contro di noi. Sposo la preoccupazione del signor Leoni.
E rimangono scarsi per la serie A , infatti sono ultimi con il Pisa , sono tutti giocatori al massimo da medio alta serie B , non parli di Cafu’ ,Thiago Silva e Pato
Se vendiamo Ignacchiti , Belardinelli e Ghion e prendiamo 2 centrocampisti per bene la squadra lotterà’ per il 5/6’ posto in classifica , anche se rimanesse intatta negli altri giocatori della rosa
Il problema è solo a centrocampo , messo a posto anche la difesa migliorerà notevolmente
Giusto mandare a giocare Belardinelli e Ignacchiti, ma se per caso Reggiana e Avellino arrivano prima di noi….che figura ci facciamo?
Se arrivano prima di te non è certo perché gli hai dato questi due giocatori. Buoni giocatori, ma non certo atleti che ti cambiano una partita.
quindi loi teniamo tutti noi?
Credo che dare via Belardinelli (ma solo in prestito spero) possa anche essere giusto, su Ignacchiti avrei più dubbi e casomai aspetterei proprio l’ultimissimo giorno per vedere chi è arrivato a centrocampo come rinforzo.
Se va via mi spiace per Belardinelli questo giocatore cosi’ sfortunato per il bruttissimo infortunio che subi’.Mi sarebbe piaciuto che la sua carriera e la sua rinascita avessero come meta l’ Empoli cioe’ la squadra un cui era cresciuto.Ma cosi’ vanno la vita ed il calcio.Peccato.Carlo B
Ma te pensa che a vederlo giocare in primavera avrei scommesso più su di lui che su Ricci, ma quando si passa dalle giovanili ai campionati professionisti.. le cose spesso cambiano e chi fa pochi passi in avanti e chi ne fa tanti. Pensare ormai che lo freni ancora un ormai vecchio infortunio non è pensabile. Credo sche al 90% verrà ceduto in maniera definitiva (sempre che chi lo acquista lo voglia fare.. magari lo vuole in prestito secco!)
Intanto in Napoli Verona si parla empolese: assist di Marianucci gol di Di Lorenzo!
Mi piacerebbe Pierret (Lecce) e/o Martin Palumbo (Avellino), nell’affare Ignacchiti.
Balthazar Jean-Philippe Marie Pierret (Cormeilles-en-Parisis, 15 maggio 2000) è un calciatore francese, centrocampista del Lecce.
Per Belardinelli parlano di 300 mila euro se si fa a titolo definitivo