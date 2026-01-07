Come da noi già riportato alcuni giorni fa, il nome di Luca Belardinelli è uno di quelli che è seriamente indiziato a lasciare l’Empoli nel corso di questo mercato di gennaio. Su di lui c’erano già state alcune valutazioni da parte di un paio di club di serie B, ma nelle ultime ore, stando a quanto raccolto, si sarebbe inserita con decisione la Reggiana, che avrebbe avanzato una richiesta ufficiale per poter arrivare al centrocampista classe 2001. Belardinelli, che è stato il capitano estivo di quest’Empoli, dopo un avvio di stagione in cui sembrava destinato ad una annata da protagonista, ha purtroppo visto pian piano scendere il proprio minutaggio; l’ultima gara in cui lo si è visto in campo resta quella nefasta di Chiavari, dove gli azzurri ha perso 1-0 contro l’Entella.

A differenza di altre situazioni, come quella di Ignacchiti, la sensazione che Belardinelli potesse cercare una nuova destinazione per trovare maggiore continuità è apparsa fin da subito più chiara. Adesso la Reggiana sembra voler fare sul serio e non è escluso che già nelle prossime ore, o più probabilmente nel corso della prossima settimana, i due club possano avviare un dialogo concreto per definire l’operazione.

Resta ovviamente da chiarire la formula della possibile cessione. Molto dipenderà dalle valutazioni dell’Empoli e dalle prospettive che il club azzurro intravede per il futuro del centrocampista ravennate. L’ipotesi di un prestito secco appare plausibile, così da rivalutare il giocatore a fine stagione, ma non è da escludere nemmeno una cessione a titolo definitivo qualora dovesse arrivare un’offerta ritenuta interessante dal punto di vista economico. In questo momento, la Reggiana può essere considerata in pole position per Belardinelli. L’Empoli, dal canto suo, si prepara quindi a una possibile doppia uscita nel reparto di centrocampo, zona nella quale, come già evidenziato, è atteso almeno un innesto di spessore nel corso di questa sessione di mercato.