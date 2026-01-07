La società azzurra ha comunicato il report medico a seguito di due giocatori infortunati, Indragoli e Saporiti, che dovranno restare ancora per un pò di tempo ai box.
Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali eseguiti sui calciatori Gabriele Indragoli ed Edoardo Saporiti hanno evidenziato, per il primo, una lesione di medio-basso grado al muscolo ileopsoas destro e, per il secondo, una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra.
Entrambi i calciatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro, con i tempi di recupero che saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.
Male! non ci voleva.
Maleh, ci voleva!
Ma Saporiti s’è fatto male un mese fa e fanno ora il report? Oppure si è trattato di un nuovo infortunio?
mi raccomando Stefanelli continua a pensare..vedrai che ci mancherà nessuno fino al 31 gennaio…
Se son convinti che, picchia e mena, Dionisi già con questa rosa può traghettarci ai play off, faranno poco o niente in entrata.