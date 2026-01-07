La società azzurra ha comunicato il report medico a seguito di due giocatori infortunati, Indragoli e Saporiti, che dovranno restare ancora per un pò di tempo ai box.

Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali eseguiti sui calciatori Gabriele Indragoli ed Edoardo Saporiti hanno evidenziato, per il primo, una lesione di medio-basso grado al muscolo ileopsoas destro e, per il secondo, una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra.

Entrambi i calciatori hanno già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro, con i tempi di recupero che saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.

Articolo precedenteI Più e Meno di Cesena-Empoli
Articolo successivoMercato Azzurro | La Reggiana si muove per Belardinelli
Tommaso Chelli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

5 Commenti

  5. Se son convinti che, picchia e mena, Dionisi già con questa rosa può traghettarci ai play off, faranno poco o niente in entrata.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here