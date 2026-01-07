Come ha ben chiarito il nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, per quanto riguarda il mercato in entrata non c’è alcuna fretta. La società azzurra intende prendersi tutto il tempo necessario, effettuando valutazioni attente e approfondite, soprattutto per quel ruolo in mezzo al campo che resta la priorità assoluta in questa sessione invernale. Ed è proprio all’interno di queste riflessioni che torna a circolare con una un nome che ad Empoli conosciamo molto bene: quello di Youssef Maleh. Il centrocampista marocchino è rientrato la scorsa estate al Lecce, club proprietario del cartellino, ma in questa stagione non sta trovando grande continuità. È vero che è partito titolare nelle ultime tre gare disputate dai salentini, ma ciò è avvenuto principalmente a causa di diverse assenze, tra infortuni e convocazioni per la Coppa d’Africa.
Nel complesso, Maleh ha collezionato appena sei presenze stagionali per un totale di circa 290 minuti giocati, numeri che potrebbero aprire alla possibilità di una sua uscita nel corso del mercato di gennaio. Va però evidenziato come, dal punto di vista dei tempi, difficilmente il Lecce potrà liberare rapidamente il classe 1998, considerando anche le proprie necessità di organico attuali. Maleh, che con la maglia dell’Empoli vanta 58 presenze complessive, un gol e due assist, potrebbe valutare positivamente un ritorno in azzurro qualora la situazione dovesse concretizzarsi. Resterebbe ovviamente da comprendere la formula dell’operazione, anche alla luce del precedente: già in passato il giocatore arrivò ad Empoli dal Lecce in prestito con diritto di riscatto, opzione che poi il club azzurro decise di non esercitare al termine della stagione. La valutazione per un eventuale cessione definitiva non dovrebbe però superare i due milioni.
Siamo dunque di fronte a una pista tutt’altro che semplice, ma senza dubbio affascinante. Da quanto filtra dagli ambienti di mercato, Maleh è effettivamente sotto osservazione e rappresenta un profilo attentamente valutato. Per la Serie B, parliamo di un giocatore che garantirebbe qualità, esperienza e conoscenza dell’ambiente, caratteristiche che lo renderebbero un innesto di assoluto valore per la mediana azzurra di Dionisi.
Domanda tanto per anticipare le vostre recriminazioni circa la lentezza del mercato invernale tipica dell’Empoli almeno sulle entrate.
Preferireste tre centrocampisti dalla serie D già ingaggiati e presenti già in allenamento o Maleh il 31 gennaio?
E cmq quello che ha fatto il Modena è rischioso.Ovvero intervenire su un meccanismo che andava bene in maniera così incisiva e rapida, dato che non credo che De Luca sia andato lì a fare panca, può essere un bene ma anche un male…
Visto e soprattutto che non siamo scoperti numericamente a centrocampo, anzi ne abbiamo molti e quasi tutti per motivi diversi non sono di affidamento credo che nessun dubbio sul fatto che preferirei prendere Maleh anche il 31 gennaio. L’inserimento sarebbe brevissimo e sarebbe quella spinta di dinamismo ed inserimento che ci servirebbe anche in ottica del prossimo campionato (su di lui farei uno sforzo anche economico).
Ma non mi faccio illusioni, vero che per il Lecce non siamo ora una diretta concorrente e quindi preferirebbero darlo a noi rispetto ad altre di B, ma ingaggio e modalità di trasferimento credo sarebbero complicate.
Si, come no…. viene a Empoli che si trova a metà classifica…. ma chi ci crede?
Credo che il problema sarebbe più da parte della poca voglia di fare uno sforzo da parte dell’Empoli più che la chiusura del giocatore e del Lecce all’operazione. Il Lecce non credo lo voglia dare ad una diretta sua concorrente per la salvezza, anche se Marocchino di origine e di passaporto è nato e cresciuto in Italia e non credo abbia mercato all’estero e le squadre nei primi posti della B non sò quanto lo stiano puntando, per cui o rimane a Lecce fino a fine stagione oppure non credo disdegnerebbe una squadra come noi anche se a metà classifica, ma messo al centro del progetto.
Maleh il 31 gennaio! Ma si scherza? Sarebbe ottimo per noi, ma non credo che il ragazzo voglia scendere di categoria….
Siamo a metà classifica però secondo me ci manca poco per fare il “click”.Che sia tardi o che siamo in tempo questo ce lo dirà il prosieguo del campionato.
Ma qualche sconvolgimento secondo me ci sarà.
Credo sia mooolto più fattibile Maleh di Mazzitelli..
Credo che siano impossibili entrambi…. ma credete proprio a ste fregnacce!!!
Possono venire se c’è un progetto di più ampio respiro e si mettono sul piatto la promozione inb2 anni e contratto pluriennale…. ovvero solo se entrano capitali freschi…
suggestione, nostra ma non credo che Maleh si muova da Lecce se non per restare in serie A , come Mazzitelli a meno che non credano in societa’ di prendere la serie A diretta gia’ dalla prossima settimana con 4 acquisti da serie A
1 difesa
2 centrocampo
1 attacco
ma non ci credo per niente.
secondo me la rosa verra’ intergrata a fine gennaio quando saremo sempre in questa posizione ed a 12/14 punti dalla 3′ posizione percio’ impossibile da agganciare la serie A diretta ormai
Magari arrivasse… Maleh lo riprenderei più che volentieri ad Empoli!
Magara, ma non ci credo nemmeno se lo vedo
Perché cercare sempre di guadagnare da ogni sessione di mercato mettendo tutto il resto in secondo piano ? Prendiamo Malhe prima che lo prenda qualcun altro. Altrimenti accantonate anche il progetto stadio, ecc.
Se perdi male a Cesena si muovono, altrimenti no. Sia fa.brizio cor.si che ste.fano stefa.nelli hanno per adesso parlato solo di un centrocampista.
Magari…sarebbe il top per noi…un lusso per la B…io invece credo, a differenza di tanti che scrivono qui, che lui da noi tornerebbe molto volentieri anche in B…
Comunque veramente strano che nessuno parli di un difensore affidabile dietro da mettere dentro.
Il problema principale della squadra è sempre stata la difesa (in particolare Guarino molto discontinuo, ma anche Obaretin). Serve li uno, e rispostare Lovato al centro che è il suo ruolo naturale.
Se hai un buon blocco dietro poi prima o poi la squadra 1/2 gol li fa.
Naturalmente questo non esclude anche un bel centrocampista, ma secondo me si sta sottovalutando il problema in difesa
un difensore non lo prenderanno mai xke’ Horsi con guarino crede di creare valore, lo crede il nuovo tonelli! avra’ ragione? Ai posteri l’ardua sentenza!
Esatto S!!!
La difesa è migliorata un pò perchè Dionisi li ha un pò disciplinati, ma se è vero che era stato trattato fino al gong finale un difensore straniero di cui mi sfugge il nome ora (poi smentito da Pulcinella Gemmi) era indice che il problema c’era allora e c’è adesso sia perchè statisticamente le squalifiche arrivano più nel girone di ritorno, ma anche per riassestare meglio il reparto.
io sarei contento anche perche in piu du una occasione manifesto il desiderio di restare ma fu la societa, a torto o ragione, a non riscattarlo
Ben venga Maleh, con noi ha giocato molto bene!
Basta con i soliti nomi. Sarebbe il terzo ritorno e cosa fai? Lo riprendi in prestito? A fine stagione sei alle solite perché non lo riscatteresti. A questi punti vado su Aldo Florenzi che è pure in scadenza e costa il giusto. Caratteristiche simili, più giovane e possibile investimento per il futuro.
Poi Nicola, tra Maleh ed un giocatore di serie D ci sono tante alternative. Se dai per assodato che con questa squadra non vai in A ma ti puoi comunque salvare investirei già per la prossima stagione. Fuori uno dei nostri e dentro uno nuovo subito, non a fine mercato. E comunque mancherebbe un centrocampista fisico di cui abbiamo bisogno, che non è certo Maleh.
Concordo , ottimo Maleh ma senza prospettiva nel tempo
Con 2 scarponi come Kaba del Lecce in B vinci il campionato senza problemi ,
in coppa d Africa c’è ne erano a decine a costi bassissimi come nelle B del Belgio , Olanda , speriamo che Stefanelli ci veda lungo
Dossena del Como come difensore
Valzania del Pescara come centrocampista
Sta giocando titolare ed è il migliore in campo.
Come fa’ ad tornare ad Empoli.
Mica male