Come ha ben chiarito il nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, per quanto riguarda il mercato in entrata non c’è alcuna fretta. La società azzurra intende prendersi tutto il tempo necessario, effettuando valutazioni attente e approfondite, soprattutto per quel ruolo in mezzo al campo che resta la priorità assoluta in questa sessione invernale. Ed è proprio all’interno di queste riflessioni che torna a circolare con una un nome che ad Empoli conosciamo molto bene: quello di Youssef Maleh. Il centrocampista marocchino è rientrato la scorsa estate al Lecce, club proprietario del cartellino, ma in questa stagione non sta trovando grande continuità. È vero che è partito titolare nelle ultime tre gare disputate dai salentini, ma ciò è avvenuto principalmente a causa di diverse assenze, tra infortuni e convocazioni per la Coppa d’Africa.

Nel complesso, Maleh ha collezionato appena sei presenze stagionali per un totale di circa 290 minuti giocati, numeri che potrebbero aprire alla possibilità di una sua uscita nel corso del mercato di gennaio. Va però evidenziato come, dal punto di vista dei tempi, difficilmente il Lecce potrà liberare rapidamente il classe 1998, considerando anche le proprie necessità di organico attuali. Maleh, che con la maglia dell’Empoli vanta 58 presenze complessive, un gol e due assist, potrebbe valutare positivamente un ritorno in azzurro qualora la situazione dovesse concretizzarsi. Resterebbe ovviamente da comprendere la formula dell’operazione, anche alla luce del precedente: già in passato il giocatore arrivò ad Empoli dal Lecce in prestito con diritto di riscatto, opzione che poi il club azzurro decise di non esercitare al termine della stagione. La valutazione per un eventuale cessione definitiva non dovrebbe però superare i due milioni.

Siamo dunque di fronte a una pista tutt’altro che semplice, ma senza dubbio affascinante. Da quanto filtra dagli ambienti di mercato, Maleh è effettivamente sotto osservazione e rappresenta un profilo attentamente valutato. Per la Serie B, parliamo di un giocatore che garantirebbe qualità, esperienza e conoscenza dell’ambiente, caratteristiche che lo renderebbero un innesto di assoluto valore per la mediana azzurra di Dionisi.