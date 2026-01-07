Il tecnico Mignani ha tutti a disposizione per la gara di sabato contro l’Empoli. L’unica situazione da valutare riguarda la posizione di Emanuele Adamo che dovrebbe essere in procinto di passare allo Spezia. Il modulo di partenza dei romagnoli non dovrebbe discordarsi dal 3-5-2, sistema utilizzato prevalentemente. In attacco è certa la presenza di Christian Shpendi, al suo fianco si giocano una maglia Diao e Blesa. L’ex Olivieri partirà dalla panchina.

Regolarmente in campo, in cabina di regia, l’altro ex Castagnetti. Ciervo e Frabotta dovrebbero essere i quinti, a completare il reparto si giocano la maglia Berti, Bisoli e Francesconi. In difesa c’è un dubbio a destra tra Cioffi e Guidi, poi davanti al portiere Klinsmann ci dovrebbero essere Zaro e Mangraviti.