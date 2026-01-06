Anche Lorenzo Ignacchiti potrebbe essere seriamente uno dei nomi in uscita nel corso di questa sessione di calciomercato invernale, apertasi da pochi giorni e destinata a protrarsi per tutto il mese di gennaio. Il centrocampista azzurro, che in questa stagione ha indossato per tre volte anche la fascia da capitano, potrebbe essere dirottato altrove per trovare maggiore continuità di impiego e completare al meglio il proprio percorso di crescita. Su Ignacchiti non sono mai mancate le parole di stima da parte di mister Dionisi, che ne ha sempre sottolineato l’affidabilità e l’atteggiamento. Tuttavia, qualora il giocatore valutasse l’opportunità di trasferirsi in una realtà dove poter ricoprire un ruolo più centrale all’interno del progetto tecnico, le porte per una cessione potrebbero effettivamente aprirsi. Nelle ultime due sfide Ignacchiti ha giocato degli scampoli di gara, considerando che veniva da diverse settimane di indisponibilità; era stato invece titolare fisso nella primissima parte di campionato. Per lui, fin qui, due assist vincenti: Reggiana e Carrarese
Nelle ultime ore si registrano alcuni movimenti attorno al suo nome. La Reggiana, sua ex squadra, avrebbe effettuato un primo e timido sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione, ma al momento sembra essere l’Avellino ad aver mostrato l’interesse più concreto e avanzato. Stando a quanto ci arriva dall’Irpinia, il club biancoverde avrebbe già mosso i primi concreti passi per la richiesta del giocatore in prestito. Come anticipato anche dal direttore sportivo Stefano Stefanelli, nelle prossime ore qualcosa in uscita potrebbe effettivamente muoversi e il nome di Ignacchiti va ad affiancarsi con decisione a quello di Franco Carboni tra i possibili partenti di questa fase iniziale del mercato. Resta infine da capire come un’eventuale uscita di Ignacchiti potrebbe incidere sulle valutazioni legate a Belardinelli, che fino a pochi giorni fa sembrava il centrocampista più vicino ad una cessione in prestito. Le dinamiche del mercato, come spesso accade, potrebbero però rimescolare le carte anche in questo reparto.
Ignacchiti quando è entrato quantomeno è riuscito a non fare peggio di chi era cotto in campo, al contrario di Belardinelli che in serie B a mio parere non può proprio scendere in campo
belardiinelli mi sembra di rivedere Dezi…corsetta di qua corretta di la,tre palloni toccati in una partita,ogni tanto una sistematina al ciuffo e via…
F a b r i z i o quest’anno e’ ripartito con l’idea di valutare i giovani del settore giovanile e poi vedere. Si e’ accorto che solo con popov creera’ valore, sicche’ ora comincia a mandarli via!
Proprio x questo credo che le colpe di gemmi siano minime nella costruzione della squadra, considerando che e’ stata costruita con 2 mantra:
ripartire dai nostri giovani
soldi per il mercato quasi 0!
Ignacchiti a giocare, ma non certo alla Reggiana o all’Avellino, nostre competitor nella corsa ai Playoff.
Se Stefanelli fa un errore del genere, mi casca subito di collo!
Se si rinforza una diretta concorrente, perché Avellino, lo è…. siamo dei coglioni!!!!
ma tutti in uscita? ma in entrata non si valuta nessuno?
Attenzione massima nel dare via giocatori che ci potrebbero fare comodo come Ignacchiti.Peccato per Belardinelli che era partito bene.Forse un po’ di scoraggiamento.Si devono mettere a tavolino con buona volontà e tempo tutti gli esponenti tecnici e dirigenziali della Società’ e valutare bene ma bene chi deve partire per non pentirsene dopo.Bisogna rinforzare la squadra dove c’e’ bisogno,per andare ai play off e tentare di salire.Non e’ facile ma si deve provare.Carlo B
ignacchiti per gamba puo’ essere un valido sostituto,belardinelli potrebbe anche partire.
Io valuterei bene chi far uscire, soprattutto ragazzi vome Ignacchiti che vi tengojo slla maglia e soprattutto sono gia dentro gli schemi e possono essere valide alternative specialmente a partita in corsa…
Per quanto rigurda l’articolo sono anche io per mandare a giocare Belardinelli e tenere Ignacchiti…ma credo abbia piu’ richieste il secondo…anche se lento il piede c’e’
Dal Pescara prenderei ma Valzania!!!
Le scommesse ce le abbiamo anche noi… ci serve gente pronta.Daidegasse lo devono fare tutti quelli che ci sono adesso a centrocampo.