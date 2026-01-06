Anche Lorenzo Ignacchiti potrebbe essere seriamente uno dei nomi in uscita nel corso di questa sessione di calciomercato invernale, apertasi da pochi giorni e destinata a protrarsi per tutto il mese di gennaio. Il centrocampista azzurro, che in questa stagione ha indossato per tre volte anche la fascia da capitano, potrebbe essere dirottato altrove per trovare maggiore continuità di impiego e completare al meglio il proprio percorso di crescita. Su Ignacchiti non sono mai mancate le parole di stima da parte di mister Dionisi, che ne ha sempre sottolineato l’affidabilità e l’atteggiamento. Tuttavia, qualora il giocatore valutasse l’opportunità di trasferirsi in una realtà dove poter ricoprire un ruolo più centrale all’interno del progetto tecnico, le porte per una cessione potrebbero effettivamente aprirsi. Nelle ultime due sfide Ignacchiti ha giocato degli scampoli di gara, considerando che veniva da diverse settimane di indisponibilità; era stato invece titolare fisso nella primissima parte di campionato. Per lui, fin qui, due assist vincenti: Reggiana e Carrarese

Nelle ultime ore si registrano alcuni movimenti attorno al suo nome. La Reggiana, sua ex squadra, avrebbe effettuato un primo e timido sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione, ma al momento sembra essere l’Avellino ad aver mostrato l’interesse più concreto e avanzato. Stando a quanto ci arriva dall’Irpinia, il club biancoverde avrebbe già mosso i primi concreti passi per la richiesta del giocatore in prestito. Come anticipato anche dal direttore sportivo Stefano Stefanelli, nelle prossime ore qualcosa in uscita potrebbe effettivamente muoversi e il nome di Ignacchiti va ad affiancarsi con decisione a quello di Franco Carboni tra i possibili partenti di questa fase iniziale del mercato. Resta infine da capire come un’eventuale uscita di Ignacchiti potrebbe incidere sulle valutazioni legate a Belardinelli, che fino a pochi giorni fa sembrava il centrocampista più vicino ad una cessione in prestito. Le dinamiche del mercato, come spesso accade, potrebbero però rimescolare le carte anche in questo reparto.