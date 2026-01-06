Era arrivato in azzurro il 17 luglio scorso, quinto innesto della campagna acquisti estiva dell’Empoli per questa stagione. Torniamo a parlare, a distanza di 24 ore, di Franco Carboni, perché potrebbe essere seriamente lui il primo movimento in uscita del mercato invernale azzurro. Già nella giornata di ieri avevamo raccontato dell’interesse concreto della Sampdoria per l’esterno sinistro, ma nelle ultime ore sono emerse ulteriori informazioni che indicano come il club blucerchiato stia stringendo con decisione sul giocatore. Secondo quanto raccolto da colleghi di Genova, la Sampdoria avrebbe già raggiunto un accordo sia con l’entourage di Carboni sia con l’Inter, proprietaria del cartellino.

Il passaggio che manca riguarda ora l’Empoli, dal momento che il club nerazzurro dovrà chiedere l’interruzione anticipata del prestito alla società di Monteboro. In casa azzurra, al momento, non si registrano particolari resistenze e non è da escludere che questo passaggio possa concretizzarsi già nei prossimi giorni. La sensazione è infatti che da parte dell’Empoli (che al momento non registra però contatti) non ci sia una reale volontà di trattenere un calciatore che, da diverse settimane, è finito ai margini del progetto tecnico e che, nel complesso, non è mai riuscito a convincere del tutto. Al momento, sulla base delle informazioni in nostro possesso, la percezione è che le strade di Franco Carboni e dell’Empoli siano seriamente destinate a separarsi. La riflessione, guardando in casa azzurra, riguarda semmai l’alternativa che Carboni rappresentava alle spalle di Moruzzi, ormai titolare sulla corsia mancina. Sarà quindi interessante capire se esista già un piano, nella mente dei dirigenti azzurri e in particolare in quella del nuovo direttore sportivo Stefano Stefanelli, per andare a colmare un’eventuale uscita che lascerebbe scoperto il ruolo di laterale sinistro, seppur come “doppione”.

Le prossime giornate, probabilmente con tempi piuttosto rapidi, dovrebbero chiarire definitivamente la situazione. Ricordiamo che Carboni ha disputato fin qui circa il 50% delle gare da titolare, presenze concentrate quasi esclusivamente nella prima parte della stagione. Per lui, fino ad oggi, un assist decisivo: quello servito a Ceesay per il gol segnato a Modena, nella sconfitta per 2-1.