Sarà il Sig. La Penna di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica pomeriggio in casa contro il Cagliari.

Sono nove le gare dirette dal fischietto capitolino nella serie A di quest’anno, in due di queste figura l’Empoli: parliamo di due pareggi per 1-1, il primo a Parma ed il secondo in casa con il Bologna. In totale sono 15 i precedenti di La Penna con l’Empoli, seconda squadra più arbitrata in carriera. Il bilancio azzurro con questo arbitro è di 6 vittorie, 7 sconfitte e 2 pareggi. Sono invece 12 i precedenti con il Cagliari (uno in questa stagione) con un bilancio per i sardi di 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. La squadra più diretta da La Penna è il Bari con 18 direzioni. L’ultima gara diretta è stata diverse settimane fa, ovvero Inter-Fiorentina 2-1. Al VAR ci sarà Aureliano di Bologna.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

GENOA – UDINESE Venerdì 04/04 h. 20.45

PERENZONI

CECCONI – MASTRODONATO

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FABBRI

MONZA – COMO Sabato 05/04 h.15.00

COLLU

PERROTTI – BELSANTI

IV: GALIP0’

VAR: GARIGLIO

AVAR: DI PAOLO

PARMA – INTER Sabato 05/04 h.18.00

DOVERI

LO CICERO – DI GIOIA

IV: ARENA

VAR: MARIANI

AVAR: MERAVIGLIA

MILAN – FIORENTINA Sabato 05/04 h.20.45

AYROLDI

CARBONE – PERETTI

IV: SANTORO

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO

LECCE – VENEZIA h.12.30

PICCININI

BACCINI – CECCON

IV: RUTELLA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: SOZZA

EMPOLI – CAGLIARI h.15.00

LA PENNA

ZINGARELLI – ROSSI M.

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: MARINI

TORINO – H. VERONA h. 15.00

BONACINA

PASSERI – COSTANZO

IV: MONALDI

VAR: GHERSINI

AVAR: FABBRI

ATALANTA – LAZIO h. 18.00

CHIFFI

SCATRAGLI – BAHRI

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

ROMA – JUVENTUS h. 20.45

COLOMBO

IMPERIALE – BERTI

IV: ZUFFERLI

VAR: DI BELLO

AVAR: MAZZOLENI

BOLOGNA – NAPOLI Lunedì 07/04 h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: ABISSO