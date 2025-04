All’indomani della partita di Coppa Italia gli azzurri sono tornati immediatamente in campo per preparare la fondamentale sfida di domenica. Al Castellani arriverà il Cagliari dei tanti ex, con quel Davide Nicola che dieci mesi fa ha scritto un’importante pagina della nostra storia. Allenamento di scarico per chi ha giocato contro il Bologna, qualcosa in più invece per tutti gli altri. Rispetto alla gara di Coppa ci sarà Henderson a disposizione, rispetto invece all’ultima di campionato mancheranno Gyasi e Fazzini: questo in virtù delle squalifiche. Al momento invece non ci sono certezze di recupero per quei giocatori che sono ancora ai box, la speranza potrebbe essere quella di recuperarne almeno uno.

Guardando alla possibile formazione, sarà da capire chi andrà a sostituire Gyasi, un sempre presente. Partendo dal 3-4-2-1 la scelta potrebbe cadere su Sambia, più difficile pensare ad uno spostamento di Henderson con l’inserimento di uno tra Bacci e Kovalenko. Altra ipotesi potrebbe essere quella di “alzare” De Sciglio.

Per il resto, almeno ad oggi, c’è da attendersi un undici molto simile a quello di Como, con un pensiero su Marianucci e Cacace che avrebbero giocato da titolari tre gare in otto giorni. Gli uomini però, alla fine, sono quelli.