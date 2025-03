I PIÙ I MENO – La tenuta difensiva mostrata a Genova – Le potenzialità offensive della Roma – Il centrocampo più nel vivo – L’Empoli deve migliorare nelle seconde parti di gara

L’Empoli affronta la Roma con il rammarico di non aver ottenuto tre punti meritati a Genova. La tenuta difensiva mostrata è uno degli aspetti più positivi, se consideriamo l’emergenza che continua a colpire il reparto arretrato azzurro. Nelle ultime due partite, inoltre, sono andati a segno due centrocampisti: c’è bisogno anche del loro apporto realizzativo in un’annata come questa.

Di contro affrontiamo una squadra tecnicamente fortissima, una delle migliori compagini del campionato, che con mister Ranieri ha ritrovato se stessa. L’Empoli ha dimostrato finora di peccare nelle seconde parti della gara ed è qui che dovrà migliorare, viste le potenzialità della Roma anche sul fronte “subentranti”.