Divieto di trasferta confermato per i tifosi del Cagliari che non potranno assistere alla gara in programma domenica pomeriggio al Castellani di Empoli. La motivazione è di ordine pubblico. Come riportato da L’Unione Sarda, la decisione è stata ufficializzata al termine di una riunione in Prefettura a Firenze, presieduta dalla Prefetta Francesca Ferrandino.

L’Empoli, già in precedenza, non aveva messo in vendita i biglietti per i tifosi rossoblù, attenendosi alle raccomandazioni contenute nella Determinazione dell’Osservatorio Nazionale del 25 marzo 2025, che suggerivano di non avviare la vendita dei tagliandi ai residenti in Sardegna, anche se in possesso di fidelity card.

Una scelta che ha suscitato grandi polemiche a Cagliari sia negli ambienti politici, con la Regione Sardegna che potrebbe chiedere un ricorso urgente, che nella società con il Presidente Giulini che ha parlato di scelta vergognosa. Alcuni colleghi cagliaritani hanno supposto, e la prendiamo cosi per come arriva, che il divieta nasca dal voler evitare possibili contatti con la tifoseria della Fiorentina.