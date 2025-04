Crescono anche nel 2024 le spese dei club di Serie A per l’attività degli agenti. La FIGC ha infatti pubblicato, in base all’art.8 sulla trasparenza, i Compensi dei Procuratori Sportivi per l’anno 2024 nel massimo campionato italiano, con il dettaglio società per società. Complessivamente sono stati versati oltre 226 milioni di euro. Si tratta infatti di una cifra in continua crescita negli ultimi anni se paragonata ai 220 milioni del 2023, ai 205 milioni del 2022, ai 174 milioni di euro versati nel 2021 e ai 138 milioni di euro del 2020. L’Empoli ha speso poco più di 4 milioni di euro.

Ecco la classifica squadra per squadra riportata da Calcio e Finanza: