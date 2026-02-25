sarà il Sig. Pezzuto di Lecce l’arbitro del prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio al Castellani contro il Cesena.

Il fischietto salentino ha diretto in stagione una gara di serie A ed undici di serie B, di cui l’ultima è stata Palermo-Entella 3-0. L’Empoli ritrova quest’anno per la terza volta questo arbitro che ci ha già diretto, sempre in casa, con Venezia e Frosinone. In totale sono nove gli incroci degli azzurri con Pezzuto ed il bilancio ci dice due vittorie, una sconfitta e sei pareggi. Sono otto i precedenti con il Cesena ed il bilancio dei romagnoli è di due vittorie, due sconfitte e quattro pareggi. La squadra più diretta da Pezzuto è il Perugia con ventuno designazioni. Al VAR ci sarà Monaldi di Macerata.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

MONZA – VIRTUS ENTELLA Venerdì 27/02 h. 19:00

ALLEGRETTA

BIFFI – PISTARELLI

IV: PASCULLI

VAR: RUTELLA

AVAR: MERAVIGLIA

SAMPDORIA – BARI Venerdì 27/02 h. 21:00

PERENZONI

DI GIACINTO – EL FILALI

IV: ZANOTTI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MANGANIELLO

EMPOLI – CESENA h. 15:00

PEZZUTO

NIEDDA – PASCARELLA

IV: LIOTTA

VAR: MONALDI

AVAR: PAGANESSI

MODENA – PADOVA h. 15:00

CALZAVARA

VOTTA – GRASSO

IV: CARUSO

VAR: COSSO

AVAR: NASCA

SUDTIROL – VENEZIA h. 15:00

LA PENNA

LAUDATO – REGATTIERI

IV: DI MARCO

VAR: SANTORO

AVAR: GIUA

SPEZIA – REGGIANA h. 17:15

ZUFFERLI

DI GIOIA – CATALLO

IV: PICCININI

VAR: BARONI

AVAR: GUALTIERI

AVELLINO – JUVE STABIA h. 19:30

FERRIERI CAPUTI

PALERMO – BITONTI

IV: ARENA

VAR: PRONTERA

AVAR: DEL GIOVANE

CATANZARO – FROSINONE Domenica 01/03 h. 15:00

GALIPO’

BAHRI – GIUGGIOLI

IV: RISPOLI

VAR: SERRA

AVAR: MARINI

PESCARA – PALERMO Domenica 01/03 h. 15:00

MARESCA

MINIUTTI – PRESSATO

IV: TROPIANO

VAR: VOLPI (ON ITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: DIONISI (ON ITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

MANTOVA – CARRARESE Domenica 01/03 h. 17:15

TURRINI

FONTANI – COLAIANNI

IV: CREZZINI

VAR: GHERSINI

AVAR: GARIGLIO