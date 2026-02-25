sarà il Sig. Pezzuto di Lecce l’arbitro del prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio al Castellani contro il Cesena.
Il fischietto salentino ha diretto in stagione una gara di serie A ed undici di serie B, di cui l’ultima è stata Palermo-Entella 3-0. L’Empoli ritrova quest’anno per la terza volta questo arbitro che ci ha già diretto, sempre in casa, con Venezia e Frosinone. In totale sono nove gli incroci degli azzurri con Pezzuto ed il bilancio ci dice due vittorie, una sconfitta e sei pareggi. Sono otto i precedenti con il Cesena ed il bilancio dei romagnoli è di due vittorie, due sconfitte e quattro pareggi. La squadra più diretta da Pezzuto è il Perugia con ventuno designazioni. Al VAR ci sarà Monaldi di Macerata.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
MONZA – VIRTUS ENTELLA Venerdì 27/02 h. 19:00
ALLEGRETTA
BIFFI – PISTARELLI
IV: PASCULLI
VAR: RUTELLA
AVAR: MERAVIGLIA
SAMPDORIA – BARI Venerdì 27/02 h. 21:00
PERENZONI
DI GIACINTO – EL FILALI
IV: ZANOTTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MANGANIELLO
EMPOLI – CESENA h. 15:00
PEZZUTO
NIEDDA – PASCARELLA
IV: LIOTTA
VAR: MONALDI
AVAR: PAGANESSI
MODENA – PADOVA h. 15:00
CALZAVARA
VOTTA – GRASSO
IV: CARUSO
VAR: COSSO
AVAR: NASCA
SUDTIROL – VENEZIA h. 15:00
LA PENNA
LAUDATO – REGATTIERI
IV: DI MARCO
VAR: SANTORO
AVAR: GIUA
SPEZIA – REGGIANA h. 17:15
ZUFFERLI
DI GIOIA – CATALLO
IV: PICCININI
VAR: BARONI
AVAR: GUALTIERI
AVELLINO – JUVE STABIA h. 19:30
FERRIERI CAPUTI
PALERMO – BITONTI
IV: ARENA
VAR: PRONTERA
AVAR: DEL GIOVANE
CATANZARO – FROSINONE Domenica 01/03 h. 15:00
GALIPO’
BAHRI – GIUGGIOLI
IV: RISPOLI
VAR: SERRA
AVAR: MARINI
PESCARA – PALERMO Domenica 01/03 h. 15:00
MARESCA
MINIUTTI – PRESSATO
IV: TROPIANO
VAR: VOLPI (ON ITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
AVAR: DIONISI (ON ITE STADIO ADRIATICO PESCARA)
MANTOVA – CARRARESE Domenica 01/03 h. 17:15
TURRINI
FONTANI – COLAIANNI
IV: CREZZINI
VAR: GHERSINI
AVAR: GARIGLIO
monaldi al var no…lui no
Che ha combinato ???
Enrico ma novità sullo stadio? Mi sono perso nei meandri della burocrazia, che cosa mancava ancora?
Quando leggo Lecce faccio sempre gli scongiuri.
Sono il club italiano maggiormente in competizione per numero di campionAti ma anche, tutto sommato, per forza e struttura societaria… ci strabattono solo sul bacino di utenza (il Salento fa 1,5 milioni di persone… che prende tifosi anche dal brindisino e dal tarantino).
Gente cui stiamo poco simpatici… personalmente mi auguro si salvino la Cremo e la Viola e retrocedino loro: Lecce, Verona e Pisa fanno un bel “trio simpatia”