I PIU I MENO – I tanti gol subiti dal Cesena nelle ultime tre partite – La pericolosità offensiva del Cesena – La vena realizzativa di Shpendi – L’Empoli ha sempre subito gol nelle ultime quattro

L’Empoli affronterà il Cesena in casa per cercare di bissare il successo di un mese e mezzo fa. Tra gli aspetti positivi c’è la vena realizzativa del nostro Shpendi, che nelle ultime due gare ha realizzato tre gol. Inoltre il Cesena è una squadra che lascia spazi e che non è in un bellissimo momento, visto che è reduce da tre sconfitte con dieci gol subiti.

L’aspetto difensivo non è il massimo nemmeno per gli azzurri, che ha sempre subito gol nelle ultime gare e non riesce a vincere ormai proprio dal blitz cesenate del 10 gennaio. Gli ospiti possono disporre di un’ottima squadra, soprattutto in zona offensiva sono molto pericolosi e daranno sicuramente del filo da torcere.