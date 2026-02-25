I PIUI MENO
– I tanti gol subiti dal Cesena nelle ultime tre partite– La pericolosità offensiva del Cesena
– La vena realizzativa di Shpendi– L’Empoli ha sempre subito gol nelle ultime quattro

L’Empoli affronterà il Cesena in casa per cercare di bissare il successo di un mese e mezzo fa. Tra gli aspetti positivi c’è la vena realizzativa del nostro Shpendi, che nelle ultime due gare ha realizzato tre gol. Inoltre il Cesena è una squadra che lascia spazi e che non è in un bellissimo momento, visto che è reduce da tre sconfitte con dieci gol subiti.

L’aspetto difensivo non è il massimo nemmeno per gli azzurri, che ha sempre subito gol nelle ultime gare e non riesce a vincere ormai proprio dal blitz cesenate del 10 gennaio. Gli ospiti possono disporre di un’ottima squadra, soprattutto in zona offensiva sono molto pericolosi e daranno sicuramente del filo da torcere.

Articolo precedenteLa storia di Empoli-Cesena
Articolo successivoL’arbitro di Empoli-Cesena
Simone Galli
Empolese DOC e da sempre tifoso azzurro, è un amante delle tattiche e delle statistiche sportive. Entrato a far parte della redazione di PianetaEmpoli.it nel 2013, ritiene che gli approfondimenti siano fondamentali per un sito calcistico. Cura molte rubriche, tra cui i "Più e Meno" e "Meteore Azzurre.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

5 Commenti

  1. secondo me questa il titolo dovrebbe essere “cencio è uguale a straccio”. Tutte e due in serie negativa, loro peggio di noi per 7 sconfitte in 9 giornate, ma non ischiano ovviamente la categoria come noi. Vediamo se vale la regola meglio 2 feriti che un morto.

  3. 💣PETARDO IN CAMPO, MULTA AL FROSINONE…

    Una ammenda di 10.000 euro.
    È quanto stabilito dal Giudice sportivo per il petardo gettato in campo ed esploso nell’area piccola del portiere dell’Empoli. Questa la motivazione applicata contro la società del Frosinone Calcio: “per avere, i suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo, non distante da un calciatore della squadra avversaria, causandogli un grosso spavento e un lieve stordimento”.

  5. Il Cesena segna molto, 34 gol in 26 partite, ma non ha una difesa a prova di bomba con 27 reti al passivo. Non pareggia mai, solo 4 volte finora.
    Quindi massima concentrazione dietro, attenzione a coprire nella propria metà campo e magari riuscire a verticalizzare per bucare una difesa non irresistibile.
    Uscissero fuori 3 punti sarebbe davvero una bella cosa…

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here