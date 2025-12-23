Sarà il Sig. Pezzuto di Lecce l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio contro il Frosinone.
Il fischietto salentino ha diretto sette gare nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Palermo-Sampdoria 1-0. Una direzione stagionale anche nella massima categoria. E’ il secondo incrocio con gli azzurri in questo campionato, diretti già nel pareggio interno con il Venezia al debutto di Dionisi. In totale sono otto gli incroci tra l’Empoli e questo arbitro, il bilancio azzurro è due vittorie, cinque pareggi ed una sconfitta. Sono addirittura sedici i precedenti con i ciociari che hanno con questo fischietto in campo un bilancio di sette vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. La squadra più diretta da Pezzuto è il Perugia con ventuno designazioni. Al VAR ci sarà Volpi di Arezzo.
Vediamo tutte le designazioni di giornata:
MODENA – MONZA Venerdì 26/12 h. 17:15
BONACINA
MASTRODONATO – GIUGGIOLI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: SERRA
AVAR: GIUA
SPEZIA – PESCARA h. 12:30
ZANOTTI
MELI – SANTAROSSA
IV: GALIPO’
VAR: GUALTIERI
AVAR: SERRA
CARRARESE – MANTOVA h. 15:00
MARCENARO
GARZELLI – GRASSO
IV: TURRINI
VAR: MONALDI
AVAR: PAGANESSI
CATANZARO – CESENA h. 15:00
CREZZINI
PALERMO – BELSANTI
IV: MIRABELLA
VAR: RUTELLA
AVAR: DI VUOLO
EMPOLI – FROSINONE h. 15:00
PEZZUTO
TRINCHIERI – LAGHEZZA
IV: CARUSO
VAR: VOLPI
AVAR: FOURNEAU
JUVE STABIA – SUDTIROL h. 15:00
MARINELLI
ROSSI M. – EMMANUELE
IV: COLANINNO
VAR: MERAVIGLIA (ON SITE STADIO ROMEO MENTI CASTELLAMARE DI STABIA)
AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO ROMEO MENTI CASTELLAMARE DI STABIA)
SAMPDORIA – REGGIANA h. 15:00
COLLU
NIEDDA – BIFFI
IV: CALZAVARA
VAR: NASCA
AVAR: MAZZOLENI
VENEZIA – VIRTUS ENTELLA h 15:00
DI MARCO
FONTANI – CATALLO
IV: FRASYNIAK
VAR: SANTORO
AVAR: RAPUANO
PALERMO – PADOVA h. 17:15
PICCININI
MINIUTTI – GALIMBERTI
IV: PACELLA
VAR: GIUA
AVAR: PRONTERA
BARI – AVELLINO h. 19:30
ZUFFERLI
CAPALDO – PISTARELLI
IV: MUCERA
VAR: COSSO
AVAR: DEL GIOVANE
Cosenza Empoli 1-0 nel 2020: gol di Ricci entrato di 40 cm non visto da Pezzuto…..
Si giocó in questo periodo, esattamente io 26 Dicembre 2019 se non ricordo male.
C’ero e rimanemmo inorriditi dal vivo: gol che ci sembrava nettamente valido senza alcun bisogno di moviola
Ma i Freccia e andato in ferie?
fa bene perché c’è ne avevo a dozzine da dire …