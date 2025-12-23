Sarà il Sig. Pezzuto di Lecce l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma sabato pomeriggio contro il Frosinone.

Il fischietto salentino ha diretto sette gare nell’attuale campionato di serie B, l’ultima è stata Palermo-Sampdoria 1-0. Una direzione stagionale anche nella massima categoria. E’ il secondo incrocio con gli azzurri in questo campionato, diretti già nel pareggio interno con il Venezia al debutto di Dionisi. In totale sono otto gli incroci tra l’Empoli e questo arbitro, il bilancio azzurro è due vittorie, cinque pareggi ed una sconfitta. Sono addirittura sedici i precedenti con i ciociari che hanno con questo fischietto in campo un bilancio di sette vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. La squadra più diretta da Pezzuto è il Perugia con ventuno designazioni. Al VAR ci sarà Volpi di Arezzo.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

MODENA – MONZA Venerdì 26/12 h. 17:15

BONACINA

MASTRODONATO – GIUGGIOLI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: SERRA

AVAR: GIUA

SPEZIA – PESCARA h. 12:30

ZANOTTI

MELI – SANTAROSSA

IV: GALIPO’

VAR: GUALTIERI

AVAR: SERRA

CARRARESE – MANTOVA h. 15:00

MARCENARO

GARZELLI – GRASSO

IV: TURRINI

VAR: MONALDI

AVAR: PAGANESSI

CATANZARO – CESENA h. 15:00

CREZZINI

PALERMO – BELSANTI

IV: MIRABELLA

VAR: RUTELLA

AVAR: DI VUOLO

EMPOLI – FROSINONE h. 15:00

PEZZUTO

TRINCHIERI – LAGHEZZA

IV: CARUSO

VAR: VOLPI

AVAR: FOURNEAU

JUVE STABIA – SUDTIROL h. 15:00

MARINELLI

ROSSI M. – EMMANUELE

IV: COLANINNO

VAR: MERAVIGLIA (ON SITE STADIO ROMEO MENTI CASTELLAMARE DI STABIA)

AVAR: PRENNA (ON SITE STADIO ROMEO MENTI CASTELLAMARE DI STABIA)

SAMPDORIA – REGGIANA h. 15:00

COLLU

NIEDDA – BIFFI

IV: CALZAVARA

VAR: NASCA

AVAR: MAZZOLENI

VENEZIA – VIRTUS ENTELLA h 15:00

DI MARCO

FONTANI – CATALLO

IV: FRASYNIAK

VAR: SANTORO

AVAR: RAPUANO

PALERMO – PADOVA h. 17:15

PICCININI

MINIUTTI – GALIMBERTI

IV: PACELLA

VAR: GIUA

AVAR: PRONTERA

BARI – AVELLINO h. 19:30

ZUFFERLI

CAPALDO – PISTARELLI

IV: MUCERA

VAR: COSSO

AVAR: DEL GIOVANE