Risale al maggio del 2024 l’ultimo precedente interno degli azzurri contro il Frosinone. Azzurri allenati da Davide Nicola e ciociari sotto la guida di Eusebio Di Francesco. Il match si concluse sul punteggio di 0-0. Vediamo le immagini salienti di quella gara.
si sa niente di Pellegri?
E di Popov e Shpendi?
3 settimane torna per Cesena 10 gennaio…
fu una partita orribile…. dominati dal Frosinone. ma quel brutto punto alla fine si rivelò fondamentale per la salvezza
Dopo le 3 vittorie consecutive, il Palermo doveva dirci se eravamo maturi per lottare per la promozione tramite play off: la risposta fu no. Adesso, dopo Mantova, la domanda si ripropone e vediamo cosa risponde il Frosinone…..
Bah, intanto cerchiamo di mantenere l’ottavo posto e di tenere dietro Reggiana Padova Avellino e Juve Stabia, che mi sembrano le nostre vere rivali.
Ti sposo! Palermo Monza Cesena Modena Frosinone Venezia e Catanzaro ci sono superiori. A meno che, a gennaio, non prendiamo Cistana in difesa, Mazzitelli a centrocampo e De Luca in attacco: allora se ne potrebbe ragionare
Cista a era da prendere 3 anni fa, gli altri sarebbero ottimi!
il Modena ci arriverà dietro.
Cistana
Non gli danno più rigori al Modena e è passato dal primo al sesto posto…..
anche a me Cistana piaceva, però foppeddivvelo che a Spezia non ha giocato mai e lo vogliono dar via, sembra a Bari. Non è che è nella fase discendente? De Luca è fuori squadra, quindi in altro da rimettere in sesto no. A giugno si prole anche fare, non a gennaio
Chissà chi ci tireranno fuori a gennaio , qualche dinosauro scongelato che non gioca da mesi o qualche altro che si deve riprendere da infortuni di 8 mesi .
Non ho grande fiducia di arrivi signignificativi per dare forza e struttura alla squadra
ma come è bella la maratona tutta piena e tutta bianco azzurra!
Ma i Freccia e andato in ferie ?
Maremma bobina ne avevo a dozzine da dire li tengo da parte per un’altra volta?
Dopo Natale Enrico: facci sta tranquilli almeno a Natale.
Invece ora era il mio momento , c’è la contro prova !