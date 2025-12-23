Risale al maggio del 2024 l’ultimo precedente interno degli azzurri contro il Frosinone. Azzurri allenati da Davide Nicola e ciociari sotto la guida di Eusebio Di Francesco. Il match si concluse sul punteggio di 0-0. Vediamo le immagini salienti di quella gara.

Redazione PianetaEmpoli

17 Commenti

  3. Dopo le 3 vittorie consecutive, il Palermo doveva dirci se eravamo maturi per lottare per la promozione tramite play off: la risposta fu no. Adesso, dopo Mantova, la domanda si ripropone e vediamo cosa risponde il Frosinone…..

  4. Bah, intanto cerchiamo di mantenere l’ottavo posto e di tenere dietro Reggiana Padova Avellino e Juve Stabia, che mi sembrano le nostre vere rivali.

  5. Ti sposo! Palermo Monza Cesena Modena Frosinone Venezia e Catanzaro ci sono superiori. A meno che, a gennaio, non prendiamo Cistana in difesa, Mazzitelli a centrocampo e De Luca in attacco: allora se ne potrebbe ragionare

  8. anche a me Cistana piaceva, però foppeddivvelo che a Spezia non ha giocato mai e lo vogliono dar via, sembra a Bari. Non è che è nella fase discendente? De Luca è fuori squadra, quindi in altro da rimettere in sesto no. A giugno si prole anche fare, non a gennaio

  9. Chissà chi ci tireranno fuori a gennaio , qualche dinosauro scongelato che non gioca da mesi o qualche altro che si deve riprendere da infortuni di 8 mesi .
    Non ho grande fiducia di arrivi signignificativi per dare forza e struttura alla squadra

