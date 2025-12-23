Luca Belardinelli è uno degli indiziati a poter lasciare Empoli nel corso del mercato di gennaio. Il centrocampista classe 2001 (primo capito di questo Empoli) sta trovando pochissimo spazio in campo, basti pensare che non gioca dalla partita di Chiavari. In totale sono state sette le sue apparizioni in campionato per un complessivo di 332 minuti giocati. Su di lui ci sarebbero le attenzioni di un paio di club di serie B che hanno necessità di aggiungere un po’ di qualità agli attuali reparti di centrocampo. Sia lo Spezia che il Bari infatti avrebbe iniziato a fare un pensiero sul ragazzo nato a Ravenna.

Ovviamente non si registrano per adesso contatti ufficiali con Monteboro ma, con l’apertura delle trattative, potrebbero arrivare subito delle richieste. Molto dipenderà anche dalla volontà del ragazzo che, crediamo noi, abbia voglia di mettersi in discussione e trovare maggiore spazio in campo. Indubbiamente Belardinelli era uno di quei ragazzi attesi in questa stagione di ripartenza, purtroppo però le occasioni avute – seppur non molte – non sono state utilizzate al meglio. Questa sarà una delle situazioni da seguire nel mese di gennaio.